Китаянка создает уникальные светящиеся "бионические глаза"

В 2013 году Ся Тун потеряла один глаз в серьезной автокатастрофе. В то время ей было всего 18 лет, и ей поставили глазной протез.



Вместо того, чтобы потерять уверенность в себе и начать сторониться людей из-за своей внешности, девушка решила изменить ситуацию, чтобы выделиться.



После обучения на специалиста по глазным протезам (окуляриста) Ся Тун начала делать для себя всевозможные уникальные протезы, которые она демонстрировала в социальных сетях, постепенно приобретая верных поклонников.