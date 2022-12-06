Китаянка создает уникальные светящиеся "бионические глаза"

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Молодая китаянка, потерявшая глаз в автокатастрофе, решила посвятить свою жизнь глазному протезированию. Она прошла обучение и занялась изготовлением необычных бионических протезов, которые светятся разными цветами! Своими экспериментами девушка делится в социальных сетях.
В 2013 году Ся Тун потеряла один глаз в серьезной автокатастрофе. В то время ей было всего 18 лет, и ей поставили глазной протез.
Вместо того, чтобы потерять уверенность в себе и начать сторониться людей из-за своей внешности, девушка решила изменить ситуацию, чтобы выделиться.
После обучения на специалиста по глазным протезам (окуляриста) Ся Тун начала делать для себя всевозможные уникальные протезы, которые она демонстрировала в социальных сетях, постепенно приобретая верных поклонников.
Вместо того, чтобы потерять уверенность в себе и начать сторониться людей из-за своей внешности, девушка решила изменить ситуацию, чтобы выделиться.
После обучения на специалиста по глазным протезам (окуляриста) Ся Тун начала делать для себя всевозможные уникальные протезы, которые она демонстрировала в социальных сетях, постепенно приобретая верных поклонников.
Ся Тун прекрасно умеет делать классические искусственные глаза, которые почти неотличимы от настоящих, но больше всего она известна своими "бионическими глазами", которые светятся разными цветами и даже вспыхивают при нажатии кнопки.
Короткие видеоролики о том, как она пробует некоторые из этих необычных протезов, стали вирусными в Китае, и недавно глазные протезы Ся Тун также привлекли внимание средств массовой информации.
Короткие видеоролики о том, как она пробует некоторые из этих необычных протезов, стали вирусными в Китае, и недавно глазные протезы Ся Тун также привлекли внимание средств массовой информации.
28-летняя женщина рассказала изданию Beijing News, что занялась изготовлением глазных протезов, чтобы помочь таким людям, как она, справиться с неуверенностью в себе.
Она встречала много людей, которые оказались в изоляции или потеряли уверенность в себе после потери глаза, и это вдохновило ее стать окуляристом.
Она встречала много людей, которые оказались в изоляции или потеряли уверенность в себе после потери глаза, и это вдохновило ее стать окуляристом.
Некоторым людям нужны реалистичные протезы, но кто-то, как и Ся Тун, не прочь сделать себе уникальный глазной протез с маленькими светодиодами.
Человек становится похож на андроида или робота-терминатора, и это довольно круто.
Человек становится похож на андроида или робота-терминатора, и это довольно круто.
История Ся Тун получила большую известность в Китае. Большинство людей хвалят девушку за смелость и способность превратить травмирующее событие, изменившее жизнь, во что-то позитивное.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Китай глазной протез и такое бывает искусственный глаз истории из жизни истории людей протезирование соцсети терминатор
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