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Китаянка создает уникальные светящиеся "бионические глаза"

Китаянка создает уникальные светящиеся "бионические глаза"

Автор:
06 декабря 2022 16:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Китай   глазной протез   и такое бывает   искусственный глаз   истории из жизни   истории людей   протезирование   соцсети   терминатор   
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Молодая китаянка, потерявшая глаз в автокатастрофе, решила посвятить свою жизнь глазному протезированию. Она прошла обучение и занялась изготовлением необычных бионических протезов, которые светятся разными цветами! Своими экспериментами девушка делится в социальных сетях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   глазной протез   и такое бывает   искусственный глаз   истории из жизни   истории людей   протезирование   соцсети   терминатор   
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10  комментариев
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1k
Lexx Час назад
Походу её кумиры.
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24k
Serg2001 4 минуты назад
Ну помимо каких-то эстетических и психологических плюшек есть вполне себе утилитарная составляющая. Это фонарик, который всегда с тобой.
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5k
Компьютер DELL монитором 14 минут назад
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22k
Валерий 19 минут назад
Не, ну, что, молодец девчуля. Не унывает.
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7k
Енот Потаскун Полчаса назад
Уникальные? До нее тут уже мужика постили со светящимся глазом.
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59k
pynh 47 минут назад
пздц, молодец, лампочку в глаз засунула...
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27k
Ego sum qui sum Час назад
интересно что для шоколадного глаза сделали раньше

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Валентин К Час назад
Настолько заморочилась потерей глаза… не дает ей это покоя видимо
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