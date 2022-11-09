Модники метро Питера против москвичей: креатив, смелость и безбашенность

1934
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Сегодня нам предстоит наблюдать над модным противостоянием двух столиц! Смогут ли посетители метро Москвы утереть нос жителям Санкт-Петербурга? На кого ставите?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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