Модники метро Питера против москвичей: креатив, смелость и безбашенность

Сегодня нам предстоит наблюдать над модным противостоянием двух столиц! Смогут ли посетители метро Москвы утереть нос жителям Санкт-Петербурга? На кого ставите?

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1. Начнём с Москвы. Пуаро не выспался, расследовал всю ночь 0 Источник:

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2. Московский Киану тоже печален... 0 Источник:

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