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Модники метро Питера против москвичей: креатив, смелость и безбашенность

Модники метро Питера против москвичей: креатив, смелость и безбашенность

Автор:
09 ноября 2022 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода   модник   питер   смех   
1934
17
Сегодня нам предстоит наблюдать над модным противостоянием двух столиц! Смогут ли посетители метро Москвы утереть нос жителям Санкт-Петербурга? На кого ставите?
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Источник:

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода   модник   питер   смех   
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4  комментария
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14
Александр Карлашов Час назад
Кажется в школе начались каникулы...
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26k
Лис Полчаса назад
Езжу через весь Питер на работу в метро - и не попадаются мне вот такие всякие. Нет таких в час пик среди работающих.
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3k
Трям Час назад
Представитель али
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