Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц

Кто часто пользуется метро, тот знает, что там часто встречаются весьма неординарные личности. В данной подборке представлены нестандартные сюжеты, которые имели место быть в подземках Москвы и Санкт-Петербурга.

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1. Хочешь действительно стильный шарф - свяжи его сам! 0 Источник:

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2. Когда мог бы и по воде, но на метро быстрее 0 Источник:

3. Социальный статус: "В активном поиске" 0 Источник:

4. Леди из прошлого 0 Источник:

5. К - культура! 0 Источник:

6. Копировать, вставить 0 Источник:

7. Типичный Питер. Листайте дальше 0 Источник:

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9. Как называется эта болезнь? 0 Источник:

10. Тирольские стрелки подъехали 0 Источник:

11. Буря. Шторм. Молния 0 Источник:

12. Классическое утро в Питерской подземке 0 Источник:

13. Бабушка леопарда 0 Источник:

14. Без комментариев 0 Источник:

15. Доспасался 0 Источник: