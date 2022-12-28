Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц

1856
17
Кто часто пользуется метро, тот знает, что там часто встречаются весьма неординарные личности. В данной подборке представлены нестандартные сюжеты, которые имели место быть в подземках Москвы и Санкт-Петербурга.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение
- Модники метро Москвы и Санкт-Петербурга на связи
- Неожиданные образы москвичей и гостей столицы, в которых они спустились в подземку
- Модники метро культурной столицы России во всей красе
- Типичные модники метро Москвы, которые каждый раз нас удивляют
Новости партнёров
реклама