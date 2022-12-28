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Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц

Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц

Автор:
28 декабря 2022 17:56
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Питир   Прикол   Санкт-Петербург   Юмор   мода   подземка   смех   
1856
17
Кто часто пользуется метро, тот знает, что там часто встречаются весьма неординарные личности. В данной подборке представлены нестандартные сюжеты, которые имели место быть в подземках Москвы и Санкт-Петербурга.
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Метки: Метро   Москва   Питир   Прикол   Санкт-Петербург   Юмор   мода   подземка   смех   
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15  комментариев
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77
Алекс 2 часа назад
Бабушка леопарда....а снимает, судя по сумке, вдова крокодила?
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3k
Старичок 48 минут назад
Комментарий к фото
эта пять))
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3k
Старичок 49 минут назад
Комментарий к фото
с начала вставить, а там уже-копировать))))
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18k
anpetrof Час назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
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4k
Tuskub Час назад
Кста - совет психиатрам и психологам (военкомату тоже*-))) Через администрацию метрополитена + администрация Москвы и Санкт-Петербурга + военные комиссариаты + ОВД указанных городов и районов - проведите "субботник" по выявлению ("срезке") граждан, которым требуется психиатрическая помощь (или уголовное преследование). Вы просто не поверите - как это все скажется на показателях!!))
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1k
ChePaev Час назад
я не знаю, где вы их находите, этих фриков в метро? Ну бывает вижу как утром народ из ночных клубов возвращается, в клубной одежде, иногда даже слишком провокационной, но эти люди едут с тематической вечеринки их можно понять, но вот дурака с корпусом телевизора на голове или чтобы в метро сидел и доширак ел -это захочешь найти не найдешь, скорее всего постановочные фото где блогеры делают для своих блогов контент.
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172
Андрей ChePaev 24 минуты назад
"На спор", и или проиграл никто не отменял)))
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172
Андрей Alex 21 минуту назад
Ветки метро приблизительно ориентированы, если не кольцо, конечно.... Там да.... Вертеться наверное заипешься....
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12k
a_komolow 2 часа назад
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72k
Viktor 2 часа назад
Да, дебилов хватает в подземках Москвы и Санкт-Петербурга!
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