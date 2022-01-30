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Модники метро Москвы и Санкт-Петербурга на связи

Модники метро Москвы и Санкт-Петербурга на связи (19 фото)

Автор:
30 января 2022 22:56
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Юмор   мода   питер   прикол   санкт-петербург   смех   
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Эти ребята настолько запомнились своим попутчикам, что они не поленились сфотографировать их и выложить в социальные сети. Острожно, внутри поста могут быть и ваши фотографии!
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Метки: Метро   Москва   Юмор   мода   питер   прикол   санкт-петербург   смех   
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Richard

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