Модники метро Москвы и Санкт-Петербурга на связи

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Эти ребята настолько запомнились своим попутчикам, что они не поленились сфотографировать их и выложить в социальные сети. Острожно, внутри поста могут быть и ваши фотографии!
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