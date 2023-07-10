Фрики метро Москвы: о необычных людях, которые своим видом поднимают настроение

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Эти столичные модники совсем отбились от рук. Вы только посмотрите, в чём они спускаются в подземку. Смех, страх и мода!
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Ну, работают они, изображая памятник Льву Яшину или папского гвардейца...
Ну кроме 10 номера. ( это извращенец)