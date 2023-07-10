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Фрики метро Москвы: о необычных людях, которые своим видом поднимают настроение

Фрики метро Москвы: о необычных людях, которые своим видом поднимают настроение

Автор:
10 июля 2023 20:21
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода   смех   фрик   
6381
16

Эти столичные модники совсем отбились от рук. Вы только посмотрите, в чём они спускаются в подземку. Смех, страх и мода!

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода   смех   фрик   
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20  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
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19k
Bill 47 минут назад
Автор всю жизнь прожил в деревне и никогда не видел аниматоров
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6k
Андрей Крылов 59 минут назад
Некоторые настроение и портить умеют. Даже просто своим видом или запахом.
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408
gloomy old fart Час назад
Возможно, моё мнение будет тут не в тренде, но меня вот такие фрики не беспокоят от слова "совсем". Хочет кто-то носить ковбойскую шляпу, детскую панаму или подгузник поверх штанов - да флаг ему в руки, барабан на шею. Такие образы не заставляет меня подыскивать для ребенка объяснение происходящего. Вот мужики с помадой и в колготках - история уже другая, там идеология в основе и это потенциальная опасность для мировосприятия моих детей. А эти психи - безопасные. Если такая сублимация позволяет им избежать депрессии и не съехать с катушек - да пусть наряжаются, мне-то что...
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−1
устал я от вас Час назад
это не москвичи...
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6k
HUBLOT 2 часа назад
Ничего смешного нет. Наоборот, страшно, что сумасшедшие на воле разгуливают.
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15k
_delphin_ 2 часа назад
Половина - аниматоры и актёры. Им пох на ваши "интенеты" - они в телефонах половины нерезиновки. Остальным тоже пох - панки - хой))
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22k
BiZ 2 часа назад
мапед не завелся

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56k
Олег 2 часа назад
откуда ты, канадский педик, берешь фото из московского метро?
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6k
мемфрид 3 часа назад
Так или иначе, но это попытка очень закомплексованных людей показать всем свою исключительность, выделиться из толпы, чтобы обратили на них внимание. Жаль конечно, что в большинстве случаев это выглядит жалко и неуместно.
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1k
Kolebator 3 часа назад
Комментарий к фото
ананасовый панк
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5k
Fishki_surfer 3 часа назад
Некоторые на работу/с работы так едут.
Ну, работают они, изображая памятник Льву Яшину или папского гвардейца...
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21k
иванов дмитрий 3 часа назад
Нравится людям так ходить , ну и пусть ходят .
Ну кроме 10 номера. ( это извращенец)
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1k
Максим Макашев 3 часа назад
kiss my ass
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33k
Юр21 4 часа назад
Как карательную психиатрию отменили - так и началось!
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