Неожиданные образы москвичей и гостей столицы, в которых они спустились в подземку

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Московское метро - это удивительное место, где можно встретить необычных людей. Герои данного поста сделали все, чтобы удивить окружающих и заставить их расчехлить свои смартфоны с фотокамерами.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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