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Неожиданные образы москвичей и гостей столицы, в которых они спустились в подземку

Неожиданные образы москвичей и гостей столицы, в которых они спустились в подземку

Автор:
30 июня 2022 21:48
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Юмор   мода   подцемка   прикол   смех   столица   фрики   
1074
17
Московское метро - это удивительное место, где можно встретить необычных людей. Герои данного поста сделали все, чтобы удивить окружающих и заставить их расчехлить свои смартфоны с фотокамерами.
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Источник:

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Метки: Метро   Москва   Юмор   мода   подцемка   прикол   смех   столица   фрики   
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2  комментария
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57k
doker 47 минут назад
Неее, ну вы удивили... Это же ПОДЗЕМКА. Там и удивляться нечему - под землёй же!
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14k
Александр Полчаса назад
Просто под пиджаком ничего нет и если надеть как положено, то сиськи будет видно.
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Richard

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