Модники метро культурной столицы России во всей красе

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Санкт-Петербург - это город с особенной атмосферой, где проживают такие же особенные люди. Не удивительно, что в подземке можно встретить очень необычных персонажей, которые только своим видом здорово поднимают настроение!
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