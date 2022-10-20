FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9598 постов • 1359 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел знаменитые Столпы Творения с рекордной чёткостью

Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел знаменитые Столпы Творения с рекордной чёткостью

Автор:
20 октября 2022 17:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   Столпы Творения   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   снимки из космоса   телескоп Джеймса Уэбба   
506
4
1
Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал изображение культовых Столпов Творения — скопления межзвёздного газа и пыли в туманности Орёл в 7000 световых лет от Земли. Впервые это космическое образование сфотографировал "Хаббл" в 1995 году. Новый снимок отличается потрясающей детализацией.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   Столпы Творения   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   снимки из космоса   телескоп Джеймса Уэбба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
165
Feto13 58 минут назад
Красивое)
Но,когда он уже черепаху сфотографирует, что бы узнать - какого она всё-таки пола!!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Shtoppi 12 минут назад
Говорят что эти столпы уже "того" от взыва сверхновой по соседству, а так как они оч далеко от нас, то свет который они излучали все еще не погас в пути и потому мы еще можем их видеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Федор Полчаса назад
Блин, сколько же звезд в галактике и во вселенной? Ум отказывается осознавать цифру)) Не может быть что бы мы были одни существа во вселенной, я думаю что форм жизни многие миллионы и миллиарды, самое главное что бы не ксеноморфы))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82818



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Логика, ты это, давай, до свидания
Логика, ты это, давай, до свидания
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Набирающие популярность в сообществах
«У нас в Дрездене тоже можно … хорошенько»: россиянка обратилась к президенту РФ и попросила его утихомирить украинских беженцев
«У нас в Дрездене тоже можно … хорошенько»: россиянка обратилась к президенту РФ и...
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
Люди помогают людям: как в стране организовали помощь мобилизованным и их семьям
Люди помогают людям: как в стране организовали помощь мобилизованным и их семьям
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Горькая правда

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#в мире#автомобили#автомир#картинки#фотографии#актеры
#интересно#факты#кино#дтп#фильм#забавно#природа#СССР#Спорт#съемка
#Юмор#животные#подборка#история#аварии#авто аварии#роль#США#Украина#Вещи
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку "У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые показал тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые показал тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул Гигантская катапульта SpinLaunch успешно запустила полезную нагрузку в стратосферу Гигантская катапульта SpinLaunch успешно запустила полезную нагрузку в стратосферу Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика" Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика" Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел удивительные полярные сияния на Юпитере Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел удивительные полярные сияния на Юпитере Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном качестве Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном качестве

На что жалуетесь?

Вернуться