Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел знаменитые Столпы Творения с рекордной чёткостью

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Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал изображение культовых Столпов Творения — скопления межзвёздного газа и пыли в туманности Орёл в 7000 световых лет от Земли. Впервые это космическое образование сфотографировал "Хаббл" в 1995 году. Новый снимок отличается потрясающей детализацией.
На снимке видны столбы холодного межзвездного газа и пыли, окруженные бесчисленными мерцающими звездами.
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок с помощью своей камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), которая способна обнаруживать свет от самых ранних звезд и галактик. Телескоп использует широкий спектр инфракрасного света, чтобы "заглянуть" в прошлое, анализируя время, необходимое свету для прохождения в пространстве.
Снимок "Хаббла" 1995 г.
Первая фотография Столпов Творения была получена телескопом "Хаббл" в 1995 году, затем в 2014 году он сделал снимок скопления в более высоком разрешении.
Снимок "Хаббла" 2014 г.
Снимок, сделанный "Хабблом" в 2014 году, показывает звёзды как ярко-красные шары, а камера NIRCAM смогла запечатлеть гораздо больше деталей, вплоть до светящихся мерцаний звезд. Толстые пыльные коричневые столбы на снимке "Уэбба" уже не такие непрозрачные, и в поле зрения появляется еще много красных звезд, которые находятся в стадии формирования.
Изображения, сделанные "Уэббом", дадут учёным возможность сделать более точный подсчёт новых звёзд, а также количества газа и пыли в этом районе, и обновить модели звездообразования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но,когда он уже черепаху сфотографирует, что бы узнать - какого она всё-таки пола!!)))