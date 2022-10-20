Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел знаменитые Столпы Творения с рекордной чёткостью

Снимок, сделанный "Хабблом" в 2014 году, показывает звёзды как ярко-красные шары, а камера NIRCAM смогла запечатлеть гораздо больше деталей, вплоть до светящихся мерцаний звезд. Толстые пыльные коричневые столбы на снимке "Уэбба" уже не такие непрозрачные, и в поле зрения появляется еще много красных звезд, которые находятся в стадии формирования.