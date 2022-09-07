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Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые показал тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул

Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые показал тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул

Автор:
07 сентября 2022 16:44
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   изучение космоса   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   телескоп Джеймса Уэбба   туманность   туманность Тарантул   формирование звезд   
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Благодаря космическому телескопу нового поколения «Джеймс Уэбб» у ученых появилась возможность увидеть туманность Тарантул на потрясающе четком изображении в ближнем инфракрасном диапазоне. Это большое и яркое скопление газа и пыли расположено от Земли на расстоянии около 161 000 световых лет и в нем постоянно идет процесс формирования новых звезд.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   изучение космоса   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   телескоп Джеймса Уэбба   туманность   туманность Тарантул   формирование звезд   
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7  комментариев
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ChePaev 5 часов назад
А еще дальше, на расстоянии 700 световых лет, есть Войд Волопаса или Пустота Эридана, там нет ничего, ни звезд ни галактик ни туманностей. Вообще ничего. В диаметре эта сверхпустота составляет 330 миллионов световых лет, что, в свою очередь, равняется 0,27% от диаметра наблюдаемой Вселенной (93 миллиарда световых лет в поперечнике). Объем этого региона примерно 236 тысяч кубических мегапарсек. Другими словами, это самая крупная известная пустота во Вселенной.
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kirpal 39 минут назад
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