Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые показал тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул

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Благодаря космическому телескопу нового поколения «Джеймс Уэбб» у ученых появилась возможность увидеть туманность Тарантул на потрясающе четком изображении в ближнем инфракрасном диапазоне. Это большое и яркое скопление газа и пыли расположено от Земли на расстоянии около 161 000 световых лет и в нем постоянно идет процесс формирования новых звезд.
Телескоп запечатлел тысячи невиданных ранее молодых звезд в звездном "питомнике", известном как туманность Тарантул. Туманность расположена в галактике Большое Мегалланово Облако и является самой большой и яркой областью звездообразования поблизости от Млечного Пути. Здесь находятся самые горячие и самые массивные известные звезды.
Туманность Тарантул в ближнем инфракрасном диапазоне
Эта туманность дает нам информацию о том, как могло выглядеть звездообразование при формировании Млечного Пути миллиарды лет назад.
В ближнем инфракрасном диапазоне (NIRCam) эта область напоминает жилище тарантула, обтянутое его паутиной. Полость туманности с центром на изображении NIRCam выглядит выдолбленной из-за излучения целого скопления массивных молодых звезд, которые мерцают бледно-голубым цветом.
Только самые плотные окружающие области туманности могут сопротивляться эрозии мощными звездными ветрами этих звезд, образуя столбы, которые, кажется, указывают назад, к скоплению. Эти столбы содержат формирующиеся протозвезды или очень молодые звезды, которые в конечном итоге выйдут из своих пыльных коконов и, в свою очередь, сформируют туманность.
В ближнем инфракрасном диапазоне (NIRCam) эта область напоминает жилище тарантула, обтянутое его паутиной. Полость туманности с центром на изображении NIRCam выглядит выдолбленной из-за излучения целого скопления массивных молодых звезд, которые мерцают бледно-голубым цветом.
Только самые плотные окружающие области туманности могут сопротивляться эрозии мощными звездными ветрами этих звезд, образуя столбы, которые, кажется, указывают назад, к скоплению. Эти столбы содержат формирующиеся протозвезды или очень молодые звезды, которые в конечном итоге выйдут из своих пыльных коконов и, в свою очередь, сформируют туманность.
Туманность Тарантул в среднем инфракрасном диапазоне
Космическая область приобретает другой вид, если рассматривать ее в более длинном инфракрасном диапазоне, обнаруженном прибором среднего инфракрасного диапазона (MIRI). На этом изображении горячие звезды тускнеют, а более холодные газ и пыль, кажется, светятся. В маленьких звездных облаках заключены протозвезды, которые все еще набирают массу.
«Несмотря на тысячи лет наблюдения человечества за звездами, процесс звездообразования по-прежнему хранит множество загадок — многие из них существовали из-за нашей прежней неспособности получить четкие изображения того, что происходило за густыми облаками звездных яслей», — говорится в заявлении НАСА.
«Несмотря на тысячи лет наблюдения человечества за звездами, процесс звездообразования по-прежнему хранит множество загадок — многие из них существовали из-за нашей прежней неспособности получить четкие изображения того, что происходило за густыми облаками звездных яслей», — говорится в заявлении НАСА.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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