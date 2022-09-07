Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые показал тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул

Эта туманность дает нам информацию о том, как могло выглядеть звездообразование при формировании Млечного Пути миллиарды лет назад.



В ближнем инфракрасном диапазоне (NIRCam) эта область напоминает жилище тарантула, обтянутое его паутиной. Полость туманности с центром на изображении NIRCam выглядит выдолбленной из-за излучения целого скопления массивных молодых звезд, которые мерцают бледно-голубым цветом.



Только самые плотные окружающие области туманности могут сопротивляться эрозии мощными звездными ветрами этих звезд, образуя столбы, которые, кажется, указывают назад, к скоплению. Эти столбы содержат формирующиеся протозвезды или очень молодые звезды, которые в конечном итоге выйдут из своих пыльных коконов и, в свою очередь, сформируют туманность.