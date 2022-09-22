Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном качестве

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Орбитальная обсерватория "Джеймс Уэбб" продолжает радовать новыми снимками. Ранее космический телескоп смог получить первые фотографии Марса, а теперь нацелил свой объектив на Нептун. Полученное изображение колец оказалось поразительно чётким!
Если речь заходит о планете с эффектными кольцами, большинство людей вспоминает Сатурн. Но новое изображение Нептуна, полученное космическим телескопом НАСА "Джеймс Уэбб", даёт этой планете возможность посоревноваться со своим конкурентом.
Обсерватория стоимостью 10 миллиардов долларов раскрыла ледяного гиганта в совершенно новом свете. Уже более 30 лет у астрономов не было таких детальных и четких изображений Нептуна. И впервые они видят их в инфракрасном диапазоне.
Помимо нескольких ярких узких колец, на изображении "Уэбба" отчетливо видны более тусклые пылевые полосы планеты.
За самой планетой находятся семь из 14 спутников гиганта, самым значительным из которых является Тритон. Он выглядит почти как звезда, потому что Нептун затемнен в поле зрения "Уэбба" из-за поглощения метана в инфракрасном диапазоне длин волн.
За самой планетой находятся семь из 14 спутников гиганта, самым значительным из которых является Тритон. Он выглядит почти как звезда, потому что Нептун затемнен в поле зрения "Уэбба" из-за поглощения метана в инфракрасном диапазоне длин волн.
Тритон, однако, отражает в среднем 70% солнечного света, падающего на его ледяную поверхность, поэтому выглядит очень ярким.
Расположенный в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, Нептун вращается в отдаленной темной области внешней Солнечной системы. По сравнению с газовыми гигантами Юпитером и Сатурном он намного богаче элементами тяжелее водорода и гелия. Это хорошо видно по характерному синему цвету Нептуна на изображениях космического телескопа "Хаббл" в видимом диапазоне длин волн, вызванному небольшим количеством газообразного метана.
Расположенный в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, Нептун вращается в отдаленной темной области внешней Солнечной системы. По сравнению с газовыми гигантами Юпитером и Сатурном он намного богаче элементами тяжелее водорода и гелия. Это хорошо видно по характерному синему цвету Нептуна на изображениях космического телескопа "Хаббл" в видимом диапазоне длин волн, вызванному небольшим количеством газообразного метана.
В видимом свете Нептун кажется голубым из-за небольшого количества метана в его атмосфере.
Камера ближнего инфракрасного диапазона "Уэбба" (NIRCam) снимает объекты в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,6 до 5 микрон, поэтому Нептун не кажется обсерватории голубым.
Фактически, газообразный метан настолько сильно поглощает красный и инфракрасный свет, что планета довольно темна в этих ближних инфракрасных длинах волн, за исключением тех мест, где присутствуют высотные облака. Такие облака метанового льда выделяются яркими полосами и пятнами, отражающими солнечный свет до того, как он будет поглощен газообразным метаном.
Камера ближнего инфракрасного диапазона "Уэбба" (NIRCam) снимает объекты в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,6 до 5 микрон, поэтому Нептун не кажется обсерватории голубым.
Фактически, газообразный метан настолько сильно поглощает красный и инфракрасный свет, что планета довольно темна в этих ближних инфракрасных длинах волн, за исключением тех мест, где присутствуют высотные облака. Такие облака метанового льда выделяются яркими полосами и пятнами, отражающими солнечный свет до того, как он будет поглощен газообразным метаном.
НАСА заявило, что дополнительные исследования "Уэббом" как Тритона, так и Нептуна запланированы на следующий год.
Инфракрасные возможности космического телескопа "Джеймс Уэбб" означают, что он может "заглянуть в прошлое" с точностью до 100–200 миллионов лет после Большого взрыва, что позволяет ему делать снимки самых первых звезд, засиявших во Вселенной более 13,5 миллиардов лет назад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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