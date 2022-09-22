Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном качестве

В видимом свете Нептун кажется голубым из-за небольшого количества метана в его атмосфере.

Камера ближнего инфракрасного диапазона "Уэбба" (NIRCam) снимает объекты в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,6 до 5 микрон, поэтому Нептун не кажется обсерватории голубым.



Фактически, газообразный метан настолько сильно поглощает красный и инфракрасный свет, что планета довольно темна в этих ближних инфракрасных длинах волн, за исключением тех мест, где присутствуют высотные облака. Такие облака метанового льда выделяются яркими полосами и пятнами, отражающими солнечный свет до того, как он будет поглощен газообразным метаном.