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Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном качестве

Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел Нептун и его кольца в рекордном качестве

Автор:
22 сентября 2022 17:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   Нептун   астрономия   кольца Нептуна   космические снимки   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   
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Орбитальная обсерватория "Джеймс Уэбб" продолжает радовать новыми снимками. Ранее космический телескоп смог получить первые фотографии Марса, а теперь нацелил свой объектив на Нептун. Полученное изображение колец оказалось поразительно чётким!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   Нептун   астрономия   кольца Нептуна   космические снимки   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   
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5  комментариев
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Сергей Алексеевич 41 минуту назад
Может наконец-то они повернут свой мега-телескоп на луну и покажут всему миру следы пребывания американцев на Луне? Нет? Это другое?
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