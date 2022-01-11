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NASA ликует: Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало в космосе

NASA ликует: Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало в космосе (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 14:35
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   космический телескоп   космос   наука   новости науки   
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В субботу, 8 января, самый мощный в мире космический телескоп, который должен помочь ученым найти ответы на загадки Вселенной, завершил один из важнейших этапов.

Телескоп «Джеймс Уэбб», строительство которого обошлось почти в 12 миллиардов долларов, развернул свое огромное зеркало — последний шаг в фазе развертывания телескопа. Томас Цурбухен, руководитель научных миссий NASA, сказал: «Я на эмоциях. Какое удивительное достижение. Теперь мы видим этот красивый узор в небе».

«Уэбб», названный в честь одного из архитекторов программы «Аполлон» по высадке на Луну, является преемником телескопа «Хаббл», но в 100 раз мощнее. Теперь он будет сканировать космос в поисках света, исходящего от первых звезд и галактик, образовавшихся 13,7 миллиарда лет назад. Телескоп настолько большой, что его пришлось сложить на манер оригами, чтобы он поместился в ракете, стартовавшей из Французской Гвианы две недели назад.

6,5-метровое зеркало изготовлено из бериллия — легкого, но прочного и морозостойкого металла. Каждый из его 18 сегментов покрыт ультратонким слоем золота, хорошо отражающим инфракрасный свет. Шестиугольные сегменты, каждый размером с кофейный столик, должны настроить в ближайшие дни и недели, чтобы они могли сфокусироваться на звездах, галактиках и инопланетных мирах, которые могут содержать атмосферные признаки жизни.

«Уэбб» должен добраться до пункта назначения примерно через две недели. Если все и дальше пойдет хорошо, наблюдения начнутся этим летом. Астрономы надеются заглянуть в прошлое за 100 миллионов лет до Большого взрыва, сформировавшего вселенную, — дальше, чем удалось «Хабблу».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   космический телескоп   космос   наука   новости науки   
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16  комментариев
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5k
Максим 57 минут назад
Сильно. Если посмотреть как эволюционировали снимки телескопов от первого до нынешних. Наука вообще весело, столько нового. А уж узнать что дальше? Тут ликовать не только НАСА должно, а любой нормальный человек.
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1k
Павел Минуту назад
20 лет ученые мечтали, чтоб эта игрушка заработала) думаю они реально счастливы сейчас, что сделали большой шаг вперед. Теперь увидим новые горизонты, заглянем еще дальше и еще детальнее начнем изучать мир вокруг нас.
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11k
котегRUS 7 минут назад
автор, после «100 миллионов лет до большого взрыва» я чуть вывих мозга не получил..
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65k
parallax 20 минут назад
Миллиардерам, вместо всяких бестолеовых яхт и футбольных клубов, надо финансировать подобные проекты. Хоть пользу принесут и в истории свой след оставят.
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12k
Хью́берт Полчаса назад
Молодцы!
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8k
Бритва 40 минут назад
галактического масштаба печаль охватила бы НАСА, если б JW не раскрылся. 20 лет строили, перенося сроки, увеличивая финансирование.

25 декабря 2021 года в 12:20 UTC состоялся успешный запуск. После коррекции орбиты на околоземной орбите, аппарат на протяжении четырёх недель будет двигаться к пункту назначения в Точку Лагранжа L2 системы Земля Солнце, которая находится на расстоянии 1,5 млн километров от Земли.

К 29 декабря 2021 года телескоп совершил две из трёх коррекций траектории, развернул антенну для передачи на Землю научных и других данных, а также массив солнечных батарей.

К 2 января 2022 года основная часть работ по развёртыванию солнцезащитного экрана была завершена. На телескопе успешно развёрнуты левая и правая части экрана, благодаря чему он обрёл ромбовидную форму.

4 января 2022 года раскрытие теплового щита телескопа было полностью завершено, его пятислойная структура из покрытого алюминием каптона успешно расправлена и на всех слоях установлено необходимое для работы натяжение.

8 января 2022 года телескоп успешно развернул главное зеркало.

Первые научные эксперименты планируется начать летом 2022 года. Основная причина, по которой для начала работы потребуется полгода, заключается в том, что телескопу необходимо остыть до рабочей температуры 7К ( 266ºC).
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268
Повелитель Бури Бритва 23 минуты назад
(-266ºC)
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24k
Юрьевич 44 минуты назад
"Астрономы надеются заглянуть в прошлое за 100 миллионов лет до Большого взрыва"

Свихнуться можно... Как можно заглянуть в ничто?
Большой взрыв образовал не только материю, но и саму Вселенную, то есть пространство, а вместе с ним и время и ту же самую пустоту и вакуум в том числе. До большого взрыва вообще ничего не было, даже пустоты.
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5k
KonstantinLeirov 56 минут назад
"Астрономы надеются заглянуть в прошлое за 100 миллионов лет до Большого взрыва, сформировавшего вселенную"
странное высказывание. Согласно теории до БВ ничего не было, даже времени. Куда они собрались смотреть?)
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1k
GoInDown Час назад
Ждем снимков
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