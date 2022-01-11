NASA ликует: Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало в космосе

В субботу, 8 января, самый мощный в мире космический телескоп, который должен помочь ученым найти ответы на загадки Вселенной, завершил один из важнейших этапов.
Телескоп «Джеймс Уэбб», строительство которого обошлось почти в 12 миллиардов долларов, развернул свое огромное зеркало — последний шаг в фазе развертывания телескопа. Томас Цурбухен, руководитель научных миссий NASA, сказал: «Я на эмоциях. Какое удивительное достижение. Теперь мы видим этот красивый узор в небе».
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«Уэбб», названный в честь одного из архитекторов программы «Аполлон» по высадке на Луну, является преемником телескопа «Хаббл», но в 100 раз мощнее. Теперь он будет сканировать космос в поисках света, исходящего от первых звезд и галактик, образовавшихся 13,7 миллиарда лет назад. Телескоп настолько большой, что его пришлось сложить на манер оригами, чтобы он поместился в ракете, стартовавшей из Французской Гвианы две недели назад.
6,5-метровое зеркало изготовлено из бериллия — легкого, но прочного и морозостойкого металла. Каждый из его 18 сегментов покрыт ультратонким слоем золота, хорошо отражающим инфракрасный свет. Шестиугольные сегменты, каждый размером с кофейный столик, должны настроить в ближайшие дни и недели, чтобы они могли сфокусироваться на звездах, галактиках и инопланетных мирах, которые могут содержать атмосферные признаки жизни.
«Уэбб» должен добраться до пункта назначения примерно через две недели. Если все и дальше пойдет хорошо, наблюдения начнутся этим летом. Астрономы надеются заглянуть в прошлое за 100 миллионов лет до Большого взрыва, сформировавшего вселенную, — дальше, чем удалось «Хабблу».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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25 декабря 2021 года в 12:20 UTC состоялся успешный запуск. После коррекции орбиты на околоземной орбите, аппарат на протяжении четырёх недель будет двигаться к пункту назначения в Точку Лагранжа L2 системы Земля Солнце, которая находится на расстоянии 1,5 млн километров от Земли.
К 29 декабря 2021 года телескоп совершил две из трёх коррекций траектории, развернул антенну для передачи на Землю научных и других данных, а также массив солнечных батарей.
К 2 января 2022 года основная часть работ по развёртыванию солнцезащитного экрана была завершена. На телескопе успешно развёрнуты левая и правая части экрана, благодаря чему он обрёл ромбовидную форму.
4 января 2022 года раскрытие теплового щита телескопа было полностью завершено, его пятислойная структура из покрытого алюминием каптона успешно расправлена и на всех слоях установлено необходимое для работы натяжение.
8 января 2022 года телескоп успешно развернул главное зеркало.
Первые научные эксперименты планируется начать летом 2022 года. Основная причина, по которой для начала работы потребуется полгода, заключается в том, что телескопу необходимо остыть до рабочей температуры 7К ( 266ºC).
Свихнуться можно... Как можно заглянуть в ничто?
Большой взрыв образовал не только материю, но и саму Вселенную, то есть пространство, а вместе с ним и время и ту же самую пустоту и вакуум в том числе. До большого взрыва вообще ничего не было, даже пустоты.
Astronomers hope to peer back to within 100 million years of the universe-forming Big Bang – closer than Hubble has achieved.