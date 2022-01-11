NASA ликует: Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул основное зеркало в космосе

6,5-метровое зеркало изготовлено из бериллия — легкого, но прочного и морозостойкого металла. Каждый из его 18 сегментов покрыт ультратонким слоем золота, хорошо отражающим инфракрасный свет. Шестиугольные сегменты, каждый размером с кофейный столик, должны настроить в ближайшие дни и недели, чтобы они могли сфокусироваться на звездах, галактиках и инопланетных мирах, которые могут содержать атмосферные признаки жизни.

«Уэбб» должен добраться до пункта назначения примерно через две недели. Если все и дальше пойдет хорошо, наблюдения начнутся этим летом. Астрономы надеются заглянуть в прошлое за 100 миллионов лет до Большого взрыва, сформировавшего вселенную, — дальше, чем удалось «Хабблу».