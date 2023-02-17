Телескоп "Джеймс Уэбб" показал скопление Пандоры во всех деталях

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал сверхглубокое изображение, раскрывающее невиданные ранее детали скопления Пандоры (Abell 2744) — области космоса, где сливаются три галактики. Это скопление настолько массивно, что его гравитация искажает ткань пространства-времени, образуя гравитационную линзу.
Древний миф о Пандоре связан с человеческим любопытством и открытиями, которые отделяют прошлое от будущего. Думаю, то же можно сказать о новых сферах вселенной, которые открывает Уэбб, в том числе это глубокое изображение скопления Пандоры, — сказала астроном Рэйчел Безансон из Питтсбургского университета.
Когда изображения скопления Пандоры впервые пришли от Уэбба, мы, честно говоря, были поражены. В скоплении на переднем плане было так много деталей и так много далёких галактик, видимых через гравитационную линзу, что я потерялась в этом изображении. Уэбб превзошел наши ожидания.
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Мегаскопление имеет огромную массу и создаёт мощный эффект гравитационного линзирования (увеличения, позволяющего наблюдать более отдалённые галактики, используя скопление как увеличительное стекло). Гравитационная линза также искажает внешний вид далёких галактик, поэтому они выглядят несколько искривлёнными.
Скопление Пандоры, являющееся результатом сильных и одновременных столкновений галактик на протяжении 350 миллионов лет, впервые было замечено Хабблом в 2011 году. Оно представляет огромный интерес для астрономов, потому что, когда массивные скопления галактик сталкиваются таким образом, получается беспорядок, который является кладезем информации.
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Изображение «Уэбба» в 236 миллионов пикселей даёт возможность изучить скопление Пандоры во всех деталях. На нём видны как минимум 50 000 звёзд в ближнем ИК-диапазоне. Чтобы запечатлеть их, понадобилось около 30 часов наблюдения с экспозицией NIRCam по 4-6 часов. Затем четыре снимка объединили в одну панораму.
Изображение можно детально изучить (с зумом) по ссылке https://webbtelescope.org/resource-gallery/images/zoomable-pandoras-cluster.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но попадаются участки с хорошей резкостью.