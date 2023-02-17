Телескоп "Джеймс Уэбб" показал скопление Пандоры во всех деталях

Когда изображения скопления Пандоры впервые пришли от Уэбба, мы, честно говоря, были поражены. В скоплении на переднем плане было так много деталей и так много далёких галактик, видимых через гравитационную линзу, что я потерялась в этом изображении. Уэбб превзошел наши ожидания.