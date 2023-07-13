Космический телескоп «Джеймс Уэбб» показал на фото рождение новых звёзд

«Джемс Уэбб» может похвастаться главным зеркалом размером более 6,5 метра, состоящим из 18 шестиугольных сегментов с золотым напылением, а также пятислойным солнцезащитным козырьком размером с теннисный корт.

В отличие от своего предшественника Хаббла, он работает в основном в инфракрасном спектре, что позволяет ему заглянуть ближе к началу времени и лучше проникать в пылевые облака, где сегодня формируются звёзды и планетарные системы.

Среди ключевых открытий — некоторые из самых ранних галактик, образовавшихся через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, определение с беспрецедентным разрешением состава атмосферы планет за пределами нашей Солнечной системы, а также потрясающие новые виды планеты Юпитер.

Топлива «Уэббу» должно хватить на 20 лет, и это обещает новую эру в астрономии. Вскоре к нему присоединится на орбите европейский космический телескоп Euclid, запущенный 1 июля с целью пролить свет на две величайшие загадки Вселенной: тёмную энергию и тёмную материю.