Космический телескоп «Джеймс Уэбб» показал на фото рождение новых звёзд

К первой годовщине научной работы космический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал невероятно крупный план новорожденных звёзд в самой близкой к Земле области звездообразования.
Всего за один год космический телескоп имени Джеймса Уэбба изменил представление человечества о космосе, впервые заглянув в пылевые облака и увидев свет из далёких уголков Вселенной, — сказал представитель НАСА Билл Нельсон. — Каждое новое изображение — это новое открытие, позволяющее учёным всего мира задавать вопросы и получать ответы, о которых они когда-то не могли и мечтать.
Это изображение «питомника» молодых звёзд Ро Змееносца, который находится от нас на расстоянии около 390 млн световых лет. Благодаря инфракрасной камере телескоп запечатлел около 50 молодых звёзд с массой, близкой к массе нашего Солнца или меньше. У некоторых есть характерные тени околозвёздных дисков — признак того, что вокруг них могут в конечном итоге образоваться планеты.
В верхней трети изображения горизонтально и справа вертикально видны огромные струи водорода.
«Это происходит, когда звезда впервые прорывается через свою родную оболочку из космической пыли, выбрасывая в космос пару встречных струй, как новорожденный, впервые протягивающий руки в мир», — говорится в заявлении НАСА.
«В нижней части изображения можно увидеть молодую звезду, которая обладает достаточной энергией, чтобы выдувать пузырь в облаке пыли и газа, из которого она родилась. Она делает это благодаря сочетанию своего света и звёздного ветра, связанного с ним. Межзвёздное пространство заполнено газом и пылью, которая в свою очередь служит сырьем для новых звёзд и планет».
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«Изображение Ро Змееносца, сделанное Уэббом, позволяет нам с новой ясностью наблюдать за очень коротким периодом звёздного жизненного цикла. Наше собственное Солнце давно пережило подобную фазу, и теперь у нас есть технология, позволяющая увидеть начало истории другой звезды».
«Космические скалы» в туманности Киля
Телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен в космос в декабре 2021 года, однако немало времени ушло на развёртывание зеркала и ввод аппарата в эксплуатацию. Поэтому годовщина начала научной работы телескопа отмечается только сейчас.
Его первое полноцветное изображение было представлено 11 июля 2022 года: это самое чёткое изображение ранней Вселенной, существовавшей 13 миллиардов лет назад. Затем были сделаны снимки «космических скал» в туманности Киля и группы из пяти галактик, связанных в небесном танце, называемом «Квинтет Стефана».
«Джемс Уэбб» может похвастаться главным зеркалом размером более 6,5 метра, состоящим из 18 шестиугольных сегментов с золотым напылением, а также пятислойным солнцезащитным козырьком размером с теннисный корт.
В отличие от своего предшественника Хаббла, он работает в основном в инфракрасном спектре, что позволяет ему заглянуть ближе к началу времени и лучше проникать в пылевые облака, где сегодня формируются звёзды и планетарные системы.
Среди ключевых открытий — некоторые из самых ранних галактик, образовавшихся через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, определение с беспрецедентным разрешением состава атмосферы планет за пределами нашей Солнечной системы, а также потрясающие новые виды планеты Юпитер.
Топлива «Уэббу» должно хватить на 20 лет, и это обещает новую эру в астрономии. Вскоре к нему присоединится на орбите европейский космический телескоп Euclid, запущенный 1 июля с целью пролить свет на две величайшие загадки Вселенной: тёмную энергию и тёмную материю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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