"Джеймс Уэбб" сделал снимки невиданных ранее галактик

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Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) заснял невиданные ранее галактики, которые кажутся сверкающими алмазами в черноте космоса. Они сформировались 13,5 миллиардов лет назад в районе, известном как Северный полюс эклиптики.
Новое изображение, полученное телескопом НАСА, является одним из первых широкоугольных изображений космоса средней глубины. Оно запечатлело тысячи невиданных ранее галактик, которые образовались 13,5 миллиардов лет назад — через 200 миллионов лет после Большого взрыва.
Большая часть представленных на снимке объектов — это далекие галактики, которые находятся на самом краю наблюдаемой Вселенной. Они в миллиард раз тусклее, чем объекты, которые можно увидеть невооруженным глазом, но камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) "Джеймса Уэбба" их фиксирует.
Изображение участка неба, известного как Северный полюс эклиптики, было сделано в рамках программы PEARLS (Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science). Оно собрано из восьми снимков "Джеймса Уэбба", сделанных на камеру ближнего инфракрасного диапазона с разными фильтрами, и трех снимков "Хаббла", сделанных в ультрафиолетовом и видимом свете.
Большая часть представленных на снимке объектов — это далекие галактики, которые находятся на самом краю наблюдаемой Вселенной. Они в миллиард раз тусклее, чем объекты, которые можно увидеть невооруженным глазом, но камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) "Джеймса Уэбба" их фиксирует.
Изображение участка неба, известного как Северный полюс эклиптики, было сделано в рамках программы PEARLS (Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science). Оно собрано из восьми снимков "Джеймса Уэбба", сделанных на камеру ближнего инфракрасного диапазона с разными фильтрами, и трех снимков "Хаббла", сделанных в ультрафиолетовом и видимом свете.
По словам исследователей, изображения "Джеймса Уэбба" поистине феноменальны и превышают самые смелые ожидания. Они позволяют измерять плотность галактик, светящихся в очень слабом инфракрасном диапазоне, и общее количество света, которое они излучают.
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Детальные снимки высокого разрешения дают ученым возможность увидеть множество объектов, в том числе отдельные шаровые скопления вокруг далеких эллиптических галактик, узлы звездообразования внутри спиральных галактик и тысячи тусклых галактик на заднем плане.
Наблюдения NIRCam будут объединены со спектрами, полученными с помощью устройства формирования изображений ближнего инфракрасного диапазона и бесщелевого спектрографа Уэбба (NIRISS), что позволит исследователям искать тусклые объекты со спектральными эмиссионными линиями, которые можно использовать для более точной оценки расстояний до них.
Наблюдения NIRCam будут объединены со спектрами, полученными с помощью устройства формирования изображений ближнего инфракрасного диапазона и бесщелевого спектрографа Уэбба (NIRISS), что позволит исследователям искать тусклые объекты со спектральными эмиссионными линиями, которые можно использовать для более точной оценки расстояний до них.
"Джеймс Уэбб" сделал и другие снимки спиральных галактик, например, галактики Колесо Телеги, которая находится на расстоянии 489,2 миллиона световых лет от Земли.
Внешний вид объекта является результатом экстремального события — высокоскоростного столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой, которая не видна на этом изображении. Галактику ранее исследовали с помощью других телескопов, в том числе "Хаббла". Но из-за большого количества окутывающей ее пыли получить четкие снимки было невозможно.
Внешний вид объекта является результатом экстремального события — высокоскоростного столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой, которая не видна на этом изображении. Галактику ранее исследовали с помощью других телескопов, в том числе "Хаббла". Но из-за большого количества окутывающей ее пыли получить четкие снимки было невозможно.
Инфракрасные возможности "Джеймса Уэбба" означают, что он может "заглядывать в прошлое" с точностью до 100–200 миллионов лет после Большого взрыва и делать снимки самых первых звезд, засиявших во Вселенной более 13,5 миллиардов лет назад. Это большой шаг для исследования космоса, и лишь начало пути. Скоро ученые начнут узнавать все больше и больше о массах, возрасте, истории и составе далеких галактик.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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