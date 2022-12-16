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"Джеймс Уэбб" сделал снимки невиданных ранее галактик

"Джеймс Уэбб" сделал снимки невиданных ранее галактик

Автор:
16 декабря 2022 15:22
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   интересно   исследование космоса   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   наука   снимки космоса   
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Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) заснял невиданные ранее галактики, которые кажутся сверкающими алмазами в черноте космоса. Они сформировались 13,5 миллиардов лет назад в районе, известном как Северный полюс эклиптики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Джеймс Уэбб   интересно   исследование космоса   космический телескоп   космический телескоп джеймс уэбб   космос   наука   снимки космоса   
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1  комментарий
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Олеся К 52 секунды назад
существует много других разных галактик от нас находящихся далеко...может быть и в какой то из них тоже есть такая же как наша земля....и люди умирая...перемещаются в следующую галактику....
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