"Джеймс Уэбб" сделал снимки невиданных ранее галактик

Новое изображение, полученное телескопом НАСА, является одним из первых широкоугольных изображений космоса средней глубины. Оно запечатлело тысячи невиданных ранее галактик, которые образовались 13,5 миллиардов лет назад — через 200 миллионов лет после Большого взрыва.



Большая часть представленных на снимке объектов — это далекие галактики, которые находятся на самом краю наблюдаемой Вселенной. Они в миллиард раз тусклее, чем объекты, которые можно увидеть невооруженным глазом, но камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) "Джеймса Уэбба" их фиксирует.



Изображение участка неба, известного как Северный полюс эклиптики, было сделано в рамках программы PEARLS (Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science). Оно собрано из восьми снимков "Джеймса Уэбба", сделанных на камеру ближнего инфракрасного диапазона с разными фильтрами, и трех снимков "Хаббла", сделанных в ультрафиолетовом и видимом свете.