Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил загадочные парные объекты размером с планету

По данным Европейского космического агентства, данные наземных телескопов намекали на существование JuMBO до того, как они были официально идентифицированы «Джеймсом Уэббом».

«Мы искали эти очень маленькие объекты и нашли их», — сказал профессор Марк МакКогрин из ЕКА.

«Мы находим их размером всего в одну массу Юпитера, даже в половину массы Юпитера, свободно плавающими, не прикрепленными к звезде. Физика утверждает, что невозможно создавать даже такие маленькие объекты. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы нарушить физику? И я думаю, что да, и это хорошо».

В название JuMBO включено слово «двойной», потому что некоторые из объектов существуют парами, например, двойные солнечные системы с двумя звездами.

Всего телескоп Джеймса Уэбба наблюдал около 40 пар JuMBO. Хотя JuMBO слишком малы, чтобы быть звездами, это не значит, что они являются планетами. Во-первых, они «свободно плавают», то есть не привязаны гравитационно к родительской звезде. Они горячие и газообразные, имеют атмосферу из пара и метана, а их возраст составляет около миллиона лет, что делает их «младенцами» в астрономическом плане.