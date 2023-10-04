Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил загадочные парные объекты размером с планету

Новое изображение, полученное космическим телескопом имени Джеймса Уэбба, показывает туманность Ориона в беспрецедентных деталях. В туманности впервые обнаружены десятки парных объектов размером с Юпитер, которые не являются ни планетами, ни звёздами. Астрономы назвали их JuMBO — Jupiter Mass Binary Objects (двойные объекты с массой Юпитера).
Двойные объекты с массой Юпитера — новая категория космических объектов, которые, кажется, не поддаются классификации. Учёные пока не могут объяснить, как они появились. По массе эти объекты напоминают Юпитер, но планетами они быть не могут, поскольку не вращаются вокруг родительской звезды. Однако и звездами они быть не могут, так как слишком малы для этого.
В атмосфере JuMBO содержатся пар и метан, а температура на поверхности составляет примерно 1000°C.
По данным Европейского космического агентства, данные наземных телескопов намекали на существование JuMBO до того, как они были официально идентифицированы «Джеймсом Уэббом».
«Мы искали эти очень маленькие объекты и нашли их», — сказал профессор Марк МакКогрин из ЕКА.
«Мы находим их размером всего в одну массу Юпитера, даже в половину массы Юпитера, свободно плавающими, не прикрепленными к звезде. Физика утверждает, что невозможно создавать даже такие маленькие объекты. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы нарушить физику? И я думаю, что да, и это хорошо».
В название JuMBO включено слово «двойной», потому что некоторые из объектов существуют парами, например, двойные солнечные системы с двумя звездами.
Всего телескоп Джеймса Уэбба наблюдал около 40 пар JuMBO. Хотя JuMBO слишком малы, чтобы быть звездами, это не значит, что они являются планетами. Во-первых, они «свободно плавают», то есть не привязаны гравитационно к родительской звезде. Они горячие и газообразные, имеют атмосферу из пара и метана, а их возраст составляет около миллиона лет, что делает их «младенцами» в астрономическом плане.
Поскольку это газообразные гиганты, похожие на Юпитер, а не на каменистые Землю или Марс, на JuMBO вряд ли могут иметься резервуары с водой в жидком состоянии, поэтому как место обитания инопланетной жизни их не рассматривают. Тем не менее, JuMBO озадачивают исследователей из ЕКА и НАСА, поскольку современные теории формирования планет по сути не объясняют их существования. На основании принятых теорий подобные объекты размером с Юпитер никак не должны были сформироваться в процессе, который приводит к образованию звезд внутри туманности.
Туманность — это огромное облако пыли и газа, занимающее пространство между звездами и служащее рассадником новых звезд. Туманности образуются, когда звезда крупнее нашего Солнца начинает умирать и выделяет солнечный ветер газа.
Туманность Ориона, расположенная на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и также известная как Мессье 42, расположена в Млечном Пути, к югу от Пояса Ориона в созвездии Ориона.
Как и большинство туманностей, туманность Ориона является диффузной, то есть не имеет четко выраженных границ. Это также одна из самых ярких туманностей, которую можно увидеть невооруженным глазом на ночном небе.
ЕКА опубликовало и другие новые изображения туманности Ориона, сделанные «Джеймсом Уэббом»:
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба — самый большой и мощный космический телескоп на сегодняшний день
ЕКА утверждает, что туманность Ориона — настоящая сокровищница для астрономов, изучающих формирование и раннюю эволюцию звезд. В ней есть не только свободно плавающие объекты планетарной массы, такие как JuMBO и протозвезды (молодые звезды, которые все еще набирают массу из своего родительского молекулярного облака), но и «коричневые карлики» — астрономические объекты, которые не являются совсем звездами или планетами, которые часто называют «неудавшимися звездами». Коричневые карлики более массивны, чем планеты, но, в отличие от звезд, у них нет достаточной массы для поддержания ядерного синтеза в своих ядрах.
JuMBO и другие особенности туманности Ориона можно изучить на онлайн-карте ESASky Это бесплатный удобный онлайн-интерфейс для визуализации и загрузки астрономических данных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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