Грустный юмор, или экспериментальные шутки, которые понравятся не всем

Перед вами самый актуальный пост, с помощью которого вы будете в теме последних мировых событий, но пропустив всё это через юмористическую призму. Да, без шуток и оптимизма сегодня сложно выжить!

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1. Узнали себя? 0 Источник:

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2. Что нужно знать о воспитании детей 0 Источник:

3. Так вот как это называется 0 Источник:

4. Верните наш 2017 год 0 Источник:

5. Д - депрессия 0 Источник:

6. Хочется верить, что всё это не пригодится 0 Источник:

7. Тот самый грустный юмор 0 Источник:

8. Ждём следующее будущее 0 Источник:

9. Когда привык учиться на чужих ошибках 0 Источник:

10. Актуально 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. И смех и грех 0 Источник:

13. О моментах, которые бывают разными 0 Источник:

14. И о кинематографе 0 Источник: