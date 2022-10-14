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Грустный юмор, или экспериментальные шутки, которые понравятся не всем

Грустный юмор, или экспериментальные шутки, которые понравятся не всем

Автор:
14 октября 2022 17:25
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   грустный юмор   политика   смех   соцсети   
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Перед вами самый актуальный пост, с помощью которого вы будете в теме последних мировых событий, но пропустив всё это через юмористическую призму. Да, без шуток и оптимизма сегодня сложно выжить!
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прикол   Юмор   грустный юмор   политика   смех   соцсети   
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