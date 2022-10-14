Грустный юмор, или экспериментальные шутки, которые понравятся не всем

2325
16
Перед вами самый актуальный пост, с помощью которого вы будете в теме последних мировых событий, но пропустив всё это через юмористическую призму. Да, без шуток и оптимизма сегодня сложно выжить!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации
- Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете
- Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей
- Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
- Страх и ужас современных свадеб, от которого хочется держаться подальше
Новости партнёров