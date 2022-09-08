Точно подмечено: разрывные наблюдения и умозаключения пользователей соцсетей

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Перед вами подборка типичных ситуаций из жизни, которые сегодня раскроются по-новому. Как итог - вы узнаете здесь себя и посмеётесь от души!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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