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Точно подмечено: разрывные наблюдения и умозаключения пользователей соцсетей

Точно подмечено: разрывные наблюдения и умозаключения пользователей соцсетей

Автор:
08 сентября 2022 15:20
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Жизнь   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдения   прикол   смех   соцсети   
4264
17
Перед вами подборка типичных ситуаций из жизни, которые сегодня раскроются по-новому. Как итог - вы узнаете здесь себя и посмеётесь от души!
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Источник:

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Метки: twitter   Жизнь   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдения   прикол   смех   соцсети   
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9  комментариев
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278
Jlav Час назад
Половина картинок была недавно в подборках...
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32k
ACU900 Минуту назад
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3k
Natalia 53 минуты назад
С мясом это точно боль) Ем его редко (не люблю), но периодически впихивают привезенное из деревни. И раньше это была курица, которая за год съедалась, а тут решила разморозить полугодовалый пакет, а курица оказалась свининой. Причем ее так много, приготовить и съесть несколько кг просто нереально, вот так спонтанно первый раз в жизни приготовила и закрыла 6 банок тушенки... ХЗ что теперь с ней делать дальше, надеюсь за год съем.
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4k
Алекс Таворотов Час назад
Курить начал в 12 лет, родители упорно пытались меня уговорить бросить - не помогло ( видимо зависимость). Поэтому почти сразу после последнего звонка Батя, сказал - "кури, раз уж куришь, хватит по углам ныкаться" и отправил меня за сигаретами к Матери в магазин, но и ее удивление на мою просьбу, было не настолько сильным, чем у кураторши в колледже, когда я Бате 1го сентября скал "пойдем покурим ?". )))))))))))))))
В моей группе кроме меня не ныкались еще двое, про остальных родители думали что они белые и пушистые.
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8k
JeanLuk Час назад
Комментарий к фото
В ДнД режемся почти каждые выходные
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
...и Вовочки
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Richard

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