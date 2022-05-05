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Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации

Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации

Автор:
05 мая 2022 17:51
Метки: Юмор   дело   диван   лень   мотивация   прикол   работа   смех   соцсети   
5668
17
Перед вами уникальный пост, который в шутливой форме способен вам очень помочь - замотивировать на "подвиги". Не откладывайте на завтра то, что можно сделать в понедельник/в следующем месяце/в следующем году.
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Источник:

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Метки: Юмор   дело   диван   лень   мотивация   прикол   работа   смех   соцсети   
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9  комментариев
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25k
Андрей Иванов Час назад
Бизнес за 1200 - это закладки что-ли?
100 баксов на жрачку в неделю - дорого, я столько на месяц трачу
Новый навык за 2 часа? Это что? Правило не-ни?
Серии идут по 30-45 минут, иногда час

В итоге всего два реальных понта - айфон (у меня старые почки, столько не дадут) и тусовка в баре, но такой хренью обычно занимаются люди, которые айфон покупают не в кредит, а на сдачу. И бизнес у них покрупнее

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5k
Ыукп 14 минут назад
Пачка сигарет за ведро картошки?
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26
Александр Шевченко Полчаса назад
Очень мотивирует, когда работаешь 12-14 часов и единственное что тебе хочется чтобы от тебя всё оть@лись.
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222
Денис 45 минут назад
Как говориться... даже если вас съели, у вас всё равно есть два выхода.
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715
varyag-66666 53 минуты назад
Единственный навык, который можно освоить за два часа - это дрочить другой рукой, да и то не факт...
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8k
Женя Час назад
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