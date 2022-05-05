Как заставить себя встать с дивана, или убойные примеры эффективной мотивации

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Перед вами уникальный пост, который в шутливой форме способен вам очень помочь - замотивировать на "подвиги". Не откладывайте на завтра то, что можно сделать в понедельник/в следующем месяце/в следующем году.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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100 баксов на жрачку в неделю - дорого, я столько на месяц трачу
Новый навык за 2 часа? Это что? Правило не-ни?
Серии идут по 30-45 минут, иногда час
В итоге всего два реальных понта - айфон (у меня старые почки, столько не дадут) и тусовка в баре, но такой хренью обычно занимаются люди, которые айфон покупают не в кредит, а на сдачу. И бизнес у них покрупнее
Ну и по поводу бара с айфоном - крайне далеки Вы от реальности, я смотрю :)