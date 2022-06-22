Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как какой-то анекдот

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Тайны и секреты есть не только у женщин, но и у представителей сильной половины человечества. Мужики, сегодня мы с вами немного рассекретимся!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Друг рассказывает как встретился недавно с нашим старым общим знакомым, которого сто лет не видели.
Жена моя спрашивает - ну и как он, как дети, родители.
Друг - да х... его знает, мы это не обсуждали.
А о чем же вы разговаривали?
Ну, например, почему пасхальный кулич по форме напоминает член.
(с)