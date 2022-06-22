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Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как какой-то анекдот

Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как какой-то анекдот

Автор:
22 июня 2022 17:18
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   девушки   мужики   мужчины   отношения   прикол   секрет   смех   
2936
17
Тайны и секреты есть не только у женщин, но и у представителей сильной половины человечества. Мужики, сегодня мы с вами немного рассекретимся!
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Источник:

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Метки: Жизнь   Юмор   девушки   мужики   мужчины   отношения   прикол   секрет   смех   
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14  комментариев
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15k
Александр Н. 53 минуты назад
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А все потому, что брак не может быть крепким, если один из партнеров - дура.
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13k
Роман Полчаса назад
Встретились с друзьями, семейной парой.
Друг рассказывает как встретился недавно с нашим старым общим знакомым, которого сто лет не видели.
Жена моя спрашивает - ну и как он, как дети, родители.
Друг - да х... его знает, мы это не обсуждали.
А о чем же вы разговаривали?
Ну, например, почему пасхальный кулич по форме напоминает член.
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17k
Corvus Corax 37 минут назад
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"Один благородный и могущественный король однажды приказал вырвать все зубы одному доблестному рыцарю. "За что, - воскликнул в негодовании рыцарь, - за мою верную службу?" Но король ничего не ответил, а на следующий день рыцарю вставили вместо вырванных зубов золотые."
(с)
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9k
Hunson Abadeer 38 минут назад
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Copycat 51 минуту назад
на меня такое соблазнение работало лет до 22х - теперь хочу наоборот нормальную
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2k
Nyash Час назад
спустя 15 лет. кстати а как тебя зовут?
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alertol Час назад
некоторые мимо, явно писали молодые пацаны лет так 30-ти
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