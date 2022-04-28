Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей

Георгиевская ленточка: когда появилась, что означает, и как...

"Не флиртую. Жру лицо": 20+ комментариев от мастеров слова и иронии

Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на...

"Где там клевета?": СК возбудил уголовное дело против игрока "Что?...

Смешные и познавательные картинки

Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой...

День, когда едва не пленили Джека Воробья: что там у Джонни Деппа...

Прохожие задержали негодяя, выхватившего смартфон из рук...

Немцы шутят: оплата за топливо на заправке в рублях

Твоя остановка: пассажир эффектно проводил футбольного фаната

Как девочка из немецкой столовой стала Героем Советского Союза

17 размеров из мира животных, которые вам покажутся ужасным:...

Почему не выпускают автомобили из нержавейки

Смешные и познавательные картинки

Смешные комментарии из социальных сетей-62

Честные кадры из лихих 90-х, которые оставили неизгладимый след на...

Колоритные кадры из России, происходящее на которых не поддается...

17 фото, когда у котов сбились системные настройки