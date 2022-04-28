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Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей

Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей

Автор:
28 апреля 2022 15:42
Метки: Жизнь   Юмор   вопрос   жиза   красота   лайфхак   наблюдение   прикол   смех   соцсети   
2799
16
Перед вами одновременно мощные и жизненные наблюдения/вопросы/житейские хитрости, которые заставляют задуматься о вечном. Друзья, нам просто необходимо иногда останавливаться и смотреть по сторонам - вокруг много занятного!
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Источник:

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Метки: Жизнь   Юмор   вопрос   жиза   красота   лайфхак   наблюдение   прикол   смех   соцсети   
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2  комментария
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6k
au3 Час назад
Школа на 50$ - у нее портик больше.
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DHC Полчаса назад
В молодости, когда в группе играл (на барабанах) ещё и ударные деньки бывали. Ударно-продуктивные. Хорошее время было ))
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