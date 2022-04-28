Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей

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Перед вами одновременно мощные и жизненные наблюдения/вопросы/житейские хитрости, которые заставляют задуматься о вечном. Друзья, нам просто необходимо иногда останавливаться и смотреть по сторонам - вокруг много занятного!
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8. Один бокал пива, один стакан вина и одна рюмка водка - три всадника пятничного апокалипсиса
Источник:
АНТИФИШКИ
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