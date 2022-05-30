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Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься

Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься

Автор:
30 мая 2022 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Жизнь   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдение   прикол   смех   соцсети   
5205
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Этот пост посвящен повседневным бытовым ситуациям, в которых, на первый взгляд, нет ничего интересного. Но если посмотреть на них под другим углом... Посчитайте, сколько раз вы увидите себя в героях данной подборки.
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Источник:

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Метки: twitter   Жизнь   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдение   прикол   смех   соцсети   
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jonnyD Час назад
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Natali 43 минуты назад
В детстве постоянно говорила родителям "вот выросту, буду делать, что захочу". Папину улыбку до сих пор помню, когда он это слышал ...
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