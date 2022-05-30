Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься

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Этот пост посвящен повседневным бытовым ситуациям, в которых, на первый взгляд, нет ничего интересного. Но если посмотреть на них под другим углом... Посчитайте, сколько раз вы увидите себя в героях данной подборки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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