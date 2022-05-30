Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься

Робот-пылесос за 5 тысяч рублей

Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете

С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе

В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

Есть ли жизнь после 30 лет: откровения людей, которые недавно повзрослели

Лучше не скажешь: неожиданные наблюдения пользователей соцсетей