Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете

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Готовьтесь, герои данного поста заставят вас сначала хохотать, а потом задуматься о высоком. Казалось бы, типичные посты в соцсетях, но сколько в них глубины!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Шутка юмора
я вот тоже люблю. да, кекс как бы близок по вкусу, но все ж совсем не то. так что за ту (в смысле - следующую) неделю надо наесться на год вперед
с масленицей (христиане, привет вам от язычников) все проще, блинцов можно и за час напечь, а с куличами мудохаться долго
Действительно огромная камера - современная микроволновка поместиться целиком и небыло вращающегося поддона внутри. Из-за чего пища грелась местами.