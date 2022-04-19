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Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете

Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете (16 фото)

Автор:
19 апреля 2022 20:13
Метки: twitter   Жизнь   Юмор   жиза   прикол   смех   соцсети   твиттер   точное попадание   
12073
16
Готовьтесь, герои данного поста заставят вас сначала хохотать, а потом задуматься о высоком. Казалось бы, типичные посты в соцсетях, но сколько в них глубины!
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Источник:

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Метки: twitter   Жизнь   Юмор   жиза   прикол   смех   соцсети   твиттер   точное попадание   
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30  комментариев
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84k
Taras Kozalupko 5 часов назад
Особенно если эти котлетки из картошечки, да еще начинкой из жаренных грибочков

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4k
Дмитрий Час назад
На счёт ножа на мойке. Это называется: "Он ещё чистый!" Если вдруг упал в мойку, то всё! Нож грязный и надо брать другой. Если не упал....смотри текст выше!
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24k
Андрей Иванов 4 часа назад
Родители вам не всё рассказывают. Для венчания кто-то из них должен перейти в другую веру, иначе - куй, а не свадьба. А если они без венчания, то не католик-православная, а два крестоносца
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198
ZeroCross.ru Андрей Иванов 2 часа назад
а если христос акбар ?
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11k
Cornho 5 часов назад
Некоторые, как обычно, не понял. Например, эту. Зачем успевать открыть микроволновку до сигнала?


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