Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток

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Этот пост оценят настоящие циники и прагматики, ведь он просто пропитан юмором о смерти, различных болезнях и прочих вещах, о которых обычно не шутят. Чувство черного юмора - как ноги, у кого-то есть...
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АНТИФИШКИ
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