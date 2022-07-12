Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток

Этот пост оценят настоящие циники и прагматики, ведь он просто пропитан юмором о смерти, различных болезнях и прочих вещах, о которых обычно не шутят. Чувство черного юмора - как ноги, у кого-то есть...

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