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Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток

Юмор на грани, или подборка тех самых чёрных шуток

Автор:
12 июля 2022 15:37
Сообщество : Юмор
Метки: Чёрный юмор   Юмор   болезнь   жесть   политика   прикол   смерть   смех   цинизм   шутки   
4797
15
Этот пост оценят настоящие циники и прагматики, ведь он просто пропитан юмором о смерти, различных болезнях и прочих вещах, о которых обычно не шутят. Чувство черного юмора - как ноги, у кого-то есть...
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Источник:

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Метки: Чёрный юмор   Юмор   болезнь   жесть   политика   прикол   смерть   смех   цинизм   шутки   
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30  комментариев
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14k
Александр Час назад
Внесу и я немного черноты
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Егор Полчаса назад
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ekstazis Полчаса назад
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ACU900 Полчаса назад
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Bayker Полчаса назад
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ACU900 Полчаса назад
Похожий анекдот к последней картинке (чернить чернить)
Отец и сын выходят из кабинета врача:
- Папа, а что этот доктор говорит что у меня нашли какую то рыбу?
- Не рыбу, сынок, рак...
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ekstazis Полчаса назад
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15k
Кархародон 43 минуты назад
Тут согласен. Если не принадлежишь к какой-то из нарисованных групп - твоя задача встать и уступить место. А там пусть сами разбираются.
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−122
Thomsen Час назад
<2. Тот самый запах родного отца>
Ну, если батя - водитель спиртовоза, разве что)
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46k
dima423 Час назад
Прикольная подборочка))
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dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ставлю на мужиков - они вооружены)
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Richard

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