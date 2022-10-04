Ученые нашли следы первых звезд – в созвездии Волопаса оказались «старики» от Вселенной

Во Вселенной изучено уже много всего. Вот только никто точно не знает, с чего все началось. Понятно, что сначала был «большой взрыв», вот только какие объекты сформировались первыми и что стало с ними после 13 млрд лет, до сих пор загадка. По крайней мере, было ей.