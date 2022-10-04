Ученые нашли следы первых звезд – в созвездии Волопаса оказались «старики» от Вселенной

Во Вселенной изучено уже много всего. Вот только никто точно не знает, с чего все началось. Понятно, что сначала был «большой взрыв», вот только какие объекты сформировались первыми и что стало с ними после 13 млрд лет, до сих пор загадка. По крайней мере, было ей.
Так, ученые из Японии, США и Австралии нашли остатки самых ранних звезд во Вселенной, которые сформировались всего спустя сотни миллионов после Большого взрыва. Да, казалось бы, цифра гигантская, но на деле оказывается, что это ничто в космическом пространстве. Нашей Земле, на секундочку, всего 4-5 млрд лет.
Впрочем, эти исследования подтверждают, что, вероятнее всего, современные модели эволюции Вселенной верны. Все дело в том, что телескоп Gemini North смог собрать необычные данные – в газовом облаке вокруг квазара в созвездии Волопаса оказалось в 20 раз больше содержание железа, чем у Солнца.
У любого другого облака, в свою очередь, соотношение магния к железу гораздо выше, чем у этого облака.
Подобные останки звезд носят специфические названия, их именуют «звездными поселениями II». Дело в том, что самые первые звезды рождались из первичного газа, были просто гигантскими и очень быстро гасли. В это же время они выбрасывали в пространство вокруг себя смесь из тяжелых химических элементов, какие как раз нашли в этом облаке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да прикурил кто-то неудачно
Ни Х не понятно, но очень интересно. Продолжайте вести наблюдение.