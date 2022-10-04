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Ученые нашли следы первых звезд – в созвездии Волопаса оказались «старики» от Вселенной

Ученые нашли следы первых звезд – в созвездии Волопаса оказались «старики» от Вселенной

Автор:
04 октября 2022 22:50
Сообщество : Наука
Метки: Вселенная   звезды   интересно   космос   наука   созвездия   
1621
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Во Вселенной изучено уже много всего. Вот только никто точно не знает, с чего все началось. Понятно, что сначала был «большой взрыв», вот только какие объекты сформировались первыми и что стало с ними после 13 млрд лет, до сих пор загадка. По крайней мере, было ей.

Так, ученые из Японии, США и Австралии нашли остатки самых ранних звезд во Вселенной, которые сформировались всего спустя сотни миллионов после Большого взрыва. Да, казалось бы, цифра гигантская, но на деле оказывается, что это ничто в космическом пространстве. Нашей Земле, на секундочку, всего 4-5 млрд лет.

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Впрочем, эти исследования подтверждают, что, вероятнее всего, современные модели эволюции Вселенной верны. Все дело в том, что телескоп Gemini North смог собрать необычные данные – в газовом облаке вокруг квазара в созвездии Волопаса оказалось в 20 раз больше содержание железа, чем у Солнца.

У любого другого облака, в свою очередь, соотношение магния к железу гораздо выше, чем у этого облака.

Подобные останки звезд носят специфические названия, их именуют «звездными поселениями II». Дело в том, что самые первые звезды рождались из первичного газа, были просто гигантскими и очень быстро гасли. В это же время они выбрасывали в пространство вокруг себя смесь из тяжелых химических элементов, какие как раз нашли в этом облаке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вселенная   звезды   интересно   космос   наука   созвездия   
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3  комментария
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Вот только никто точно не знает, с чего все началось."
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Да прикурил кто-то неудачно
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4k
Шилов Час назад
"Их именуют «звездными поселениями II»". Гы... Вообще то их, типов звездного состава галактик, именуют звездным населением или популяцией, а не поселением. И если речь идет прям о самых первых звездах, тяжелых и быстро умерших, то это тип III, а не II. Хоть впрочем тому кто это писал и подавляющему большинству читателей такие подробности абсолютно не важны.
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16k
Bill Час назад
Нашли много железа в газовом облаке - решили что оно следы самых старых звезд. Раньше самые старые объекты определяли по красному смещению, теперь вдруг по железу.
Ни Х не понятно, но очень интересно. Продолжайте вести наблюдение.
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Александр Невский
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