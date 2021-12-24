В Млечном Пути нашли 170 планет-сирот. Что это такое?

Образуются такие планеты в том случае, если произошла какая-то катастрофа. В то, что такие объекты могут формироваться без собственного светила, современная наука не верит. Но справедливости ради, тела, которые формируются без звезды, все же есть. Правда, планетами их считать не следует. Ведь планета, по определению, - это объект, сформированный в газопылевом облаке вокруг звезды.

В том случае, если газовый гигант с массой меньше коричневого карлика существует без звезды, его определяют не как планету, а как субкоричневый карлик (а это между прочим класс звезд). А все потому, что хоть там и не протекают термоядерные реакции, формируются они аналогично звездам.