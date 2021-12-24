В Млечном Пути нашли 170 планет-сирот. Что это такое?

Космос и правда интересен. Каждый месяц, если не день, ученые открывают что-то новое. Сейчас стало известно, что только в нашем Млечном пути есть 170 планет, которые существуют без своей звезды. Рассказываем, что такое планеты-сироты, и как такое большое их количество смогли найти.
Итак, планета-сирота – это шарообразный объект, который по сути своей является планетой, никак не привязанной гравитационно к какой бы то ни было звезде или другой планете. Хотя у нее самой может быть даже спутник. Или несколько.
Если такая планета находится в составе галактике, то она обращается вокруг галактического ядра, и год на этой планете может длиться сотни и даже тысячи лет. Если же она не находится в составе галактики, то он вообще не обращается вокруг чего-либо.
Образуются такие планеты в том случае, если произошла какая-то катастрофа. В то, что такие объекты могут формироваться без собственного светила, современная наука не верит. Но справедливости ради, тела, которые формируются без звезды, все же есть. Правда, планетами их считать не следует. Ведь планета, по определению, - это объект, сформированный в газопылевом облаке вокруг звезды.
В том случае, если газовый гигант с массой меньше коричневого карлика существует без звезды, его определяют не как планету, а как субкоричневый карлик (а это между прочим класс звезд). А все потому, что хоть там и не протекают термоядерные реакции, формируются они аналогично звездам.
Хотя некоторые ученые считают, что их лучше относить к классу планетар, как подвид планеты.
Стоит отметить, что эти планеты не представляют из себя огромные ледяные шары: чаще всего большие планеты вроде Юпитера не остывают до абсолютного нуля, а подпитываются теплом из внутренних источников. Спасибо здесь следует сказать толстой водородной атмосфере, которая не даст теплу испариться с планеты.
Также некоторые ученые считают, что в Солнечной системе в момент ее формирования могли быть такие газовые гиганты, которые покинули ее и отправились в открытый космос.
Кроме того, чем дальше планета от звезды, тем легче она удерживает легкие газы вроде водорода и гелия. На это в теории могла бы быть способна даже Земля.
Правда, вряд ли нам когда-то удастся узнать, есть жизнь на таких планетах или нет: атмосфера будет полностью поглощать все инфракрасное излучение, исходящее от живых организмов.
А те самые 170 планет, которые нашли в Млечном Пути только теперь, больше похожи как раз по размерам Юпитера. Всего в нашей галактике их может быть порядка нескольких миллионов, но обнаружить их крайне трудно.
Как правило, когда ученые с помощью телескопов ищут объекты, они смотрят, как планета проходит по диску собственного светила: а как их найти, если у них нет своей звезды:
Но если планета все еще молода и горяча, ее можно найти благодаря собственному излучению. Так поступили ученые в этот раз: с помощью 80 тысяч широкоугольных снимков, которые делали на протяжении 20 лет, ученые смогли найти минимум 70 планет-сирот. Все они расположены в созвездиях Скорпиона и Змееносца.
«Мы измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба. Эти измерения позволили нам надежно идентифицировать планеты-сироты», — рассказали учёные. Разброс от 70 до 170 найденных планет объясняется трудностями определения возраста исследуемого региона и отсутствием точных данных о массе объектов.
Благодаря этому открытию ученые смогут понять, как именно образуются такие планеты: из собственного газового облака, из-за катаклизма в родной звездной системе или из-за разрушения предзвездного ядра.
Источник:
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