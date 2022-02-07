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20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной

20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной (21 фото)

Автор:
07 февраля 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Вселенная   галактики   звезды   интересно   космос   красота   необъятность   фото   
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Почти невозможно постичь необъятность космоса, где расстояние измеряется самим временем, а небесные тела расставлены по бесконечному полю силами, превосходящими наше воображение. Пожалуй, только удачные фотографии космоса дают нам возможность хоть немного приблизиться к постижению мощи нашей Вселенной.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вселенная   галактики   звезды   интересно   космос   красота   необъятность   фото   
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