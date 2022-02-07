20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной

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Почти невозможно постичь необъятность космоса, где расстояние измеряется самим временем, а небесные тела расставлены по бесконечному полю силами, превосходящими наше воображение. Пожалуй, только удачные фотографии космоса дают нам возможность хоть немного приблизиться к постижению мощи нашей Вселенной.
Первое смоделированное изображение черной дыры
Это изображение, рассчитанное на компьютере IBM 7040 с использованием перфокарт 1960 года и нарисованное вручную французским астрофизиком Жаном-Пьером Люмине в 1978 году.
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Горы, обнаруженные на Плутоне космическим аппаратом «Новые горизонты», пролетевшим над карликовой планетой в 2015 году. Они покрыты одеялом из метанового льда, создающего яркие отложения, поразительно похожие издали на заснеженные горные цепи Земли.
На снимке группа из трех галактик, известных под общим названием NGC 7764A. Они были сфотографированы космическим телескопом Хаббла с использованием двух широкоугольных камер.
Потребовалось 17 часов, чтобы сфотографировать этот загадочный уголок нашей галактики. Тусклая туманность Кальмар находится в крыльях туманности Летучая мышь на расстоянии около 2300 световых лет от нас. Кальмар, размером с шесть полных лун на ночном небе, находится в созвездии Цефея.
У инуитов есть свои наименования созвездий, связанные, по большей части. с частями тела кита и другими арктическими предметами. На фото - созвездие Грудины.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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