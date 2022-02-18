Мозговыносящие явления прямиком из космоса

Да, не только животные поедают себе подобных. Ярким примером галактического каннибализма стала Андромеда, которая один за другим пожирает мелких соседей.

В ее рационе уже оказались около десяти мелких соседей. А вот Млечный Путь пожирает Карликовую сфероидальную галактику в созвездии Стрельца. И доест его примерно через миллиард лет.

К слову, это не единственная форма взаимодействия галактик. Иногда они просто сталкиваются между собой, а затем следуют дальше. Следы таких столкновений нашли в порядка 20 тысяч галактик.

Гравитационные волны