Мозговыносящие явления прямиком из космоса

Человек начал осваивать космос относительно недавно, всего лишь чуть больше шестидесяти лет назад. Но Вселенная бесконечна, и потому многое из всего того, что происходит в космосе, для нас остается загадкой. Рассмотрим самые необычные и странные явления в космосе.
Галактический каннибализм
Да, не только животные поедают себе подобных. Ярким примером галактического каннибализма стала Андромеда, которая один за другим пожирает мелких соседей.
В ее рационе уже оказались около десяти мелких соседей. А вот Млечный Путь пожирает Карликовую сфероидальную галактику в созвездии Стрельца. И доест его примерно через миллиард лет.
К слову, это не единственная форма взаимодействия галактик. Иногда они просто сталкиваются между собой, а затем следуют дальше. Следы таких столкновений нашли в порядка 20 тысяч галактик.
Гравитационные волны
Вечны только время и… гравитация. Важно понимать, что гравитационные волны – это искажение пространства-времени.
Явление предсказал еще сам Альберт Эйнштейн, который разработал общую теорию относительности.
Эти самые волны двигаются со скоростью света, уловить их крайне тяжело. Астрономы говорят, что сделать это возможно, но нужно использовать огромные лазерно-интерферометрических обсерваторий.
Так как гравитационная волна излучается любой движущейся ускоренной материей, то необходима огромная масса излучателя. Но ведь тогда на него будет действовать и другой объект? Таким образом, гравитационные волны излучаются парой объектов. То есть наиболее выгодными для изучения объектами станут сталкивающиеся галактики.
Туманность Бумеранг
В космосе в целом очень холодно. Средняя температура космического пространства составляет всего 2,7 градуса Кельвина.
При этом существует еще более холодное место – туманность Бумеранг, температура внутри которой всего 1К. Да-да, чуть выше абсолютного ноля.
Квазары
Долгое время считалось, что квазары вообще могут и не существовать. Это этакие маяки, которые находятся на обочинах Вселенной, и которые являются отголосками ее зарождения.
Квазары излучают просто огромную энергию, сравнимую разве что с энергией сотен галактик.
Некоторые ученые предполагают, что квазары – это черные дыры, которые находятся в центре далеких галактик. На данный момент квазарами принято считать объекты с изменчивым излучением.
Ранее к таким относили объекты, которые испускают сильнейшее радиоизлучение, но обладают маленькими размерами. Затем выяснилось, что определению соответствовало лишь 10% всех объектов, которые называли квазарами, а после и вовсе стало понятно, что некоторые квазары не излучают радиоволн совсем.
Сейчас существует теория, согласно которой квазар – зарождающаяся галактика, внутри которой находится гигантская черная дыра, поглощающая окружающее вещество.
Поющие планеты
В космосе из-за того, что там практически вакуум, стоит абсолютная тишина. Но если бы звуки все же доходили до нас, то мы бы услышали много интересного. Однажды НАСА даже опубликовало преобразованное в звуковые волны радиоизлучение, которое производят планеты нашей солнечной системы.
Микро черные дыры
Физик Стивен Хокинг однажды предположил, что теория Большого взрыва не соответствует реальному положению дел. Сторонников у него немало, и они считают, что вся наша Вселенная тут и там имеет микроскопические черные дыры.
Они якобы обладают связями с другим измерением, оказывая влияние на пространство-время. Пока что их существование не доказано, да и проверить экспериментально это невозможно.
Возможно, свет на их существования прольют исследования на Большом Адронном Коллайдере. Но пока мы можем только предполагать, есть они или их нет.
Микроволновой фон космоса
Это явление обнаружили лишь в 60-х годах прошлого века. Тогда ученые пришли к выводу, что во всем нашем космосе и отовсюду излучается слабая радиация. Вы можете знать ее по другому названию – реликтовое излучение.
Вероятно, это остатки Большого взрыва, и это – один из аргументов в пользу теории. Удалось даже измерить температуру реликтового излучения – минус 270 градусов.
Шторм в галактике
Даже штормы на Юпитере не идут ни в какой сравнение с тем, что происходит в галактике 3С303.
В центре скопления звезд находится сверхмассивная черная дыра, которая создает мощнейшие магнитные поля. А еще вырабатывает ток силой 10 в 18-й степени Ампер.
Просто сравните: самые мощные молнии на Земле имеют силу лишь до 500 тысяч Ампер.
Ко всему прочему, джет от черной дыры в этой галактике достигает в длину 150 тысяч световых лет – а это больше предполагаемого диаметра Млечного пути. Так что вот такие дела.
Источник:
- В космос на лифте: как добраться к звездам с помощью троса
- Как люди готовились к покорению Луны
- Белая дыра: загадка на теле Вселенной
- 20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной
- Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике
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"...вся наша Вселенная тут и там имеет микроскопические черные дыры." - непонятная часть статьи. По этому же, Хокингу, чем меньше ЧД, тем быстрее она испаряется, поэтому микроскопические дыры должны испариться за микроскопическое время.
Я тоже так думал в детстве, еще в 70-е, но...
Вселенная не БЕСКОНЕЧНА. По крайней мере, если под ней подразумевать именно НАШУ вселенную, которая образовалась после БВ.
Насчет гравитационных волн... Смотря что подразумевать ПОД ВОЛНОЙ. В данном случае фиксируются ИЗМЕНЕНИЯ, "ударная волна", но это не значит, что возмущенная среда является непосредственно носителем. Гравитрон еще не открыт.
Ваши, так называемые волны, "ловятся" только при резком изменении (смещении) масс в пространстве, слиянии двух черных дыр например, а если бы гравитация передавалась волнами и гравитронами (предположим, что двоякая природа, как у света, передающегося волнами и фотонами), то волны были бы ВСЕГДА.
В случае электромагнитных колебаний мы точно знаем наличие волн и применяем это, рассчитывая антенны, например, знаем закономерности зависимости длины и энергии фотона, проникаемости (гамма излучение и инфракрасное, как пример). Это и есть "знание" наличия волн, ПЕРНОСЯЩИХ электромагнитное излучение. Гравитация возможно (СКОРЕЕ ВСЕГО) тоже передается волнами и частицами, но уровень развития нашей цивилизации не позволяет их фиксировать, нет у нас таких датчиков.
Трудно привести пример с аналогией, но я попытаюсь
Древние времена, нет микрофонов, осциллографов... Что то взорвалось, через положенное время пришла ударная волна и опрокинула какой то неустойчивый предмет. А вот понять, а главное, зафиксировать, что звук передается волнами ВОЗДУХОМ не получится, и при этом наличие ударной волны не говорит о том, что сам "обычный" звук тоже передается волнами воздухом (в случае звука это СОВПАЛО, в случае гравитации НЕЛЬЗЯ утверждать). Вот что произошло с гравитационной волной на сегодняшний день.
Мы можем уловить (с трудом) только гигантские катастрофические всплески гравитационной энергии. Они и происходят при слиянии чёрных дыр или нейтронных звёзд.