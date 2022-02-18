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Мозговыносящие явления прямиком из космоса

Мозговыносящие явления прямиком из космоса (9 фото)

Автор:
18 февраля 2022 11:35
Сообщество : Наука
Метки: Вселенная   интересно   исследования   космос   наука   необычное   факт   
2314
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Человек начал осваивать космос относительно недавно, всего лишь чуть больше шестидесяти лет назад. Но Вселенная бесконечна, и потому многое из всего того, что происходит в космосе, для нас остается загадкой. Рассмотрим самые необычные и странные явления в космосе.

 

Галактический каннибализм

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Да, не только животные поедают себе подобных. Ярким примером галактического каннибализма стала Андромеда, которая один за другим пожирает мелких соседей.

В ее рационе уже оказались около десяти мелких соседей. А вот Млечный Путь пожирает Карликовую сфероидальную галактику в созвездии Стрельца. И доест его примерно через миллиард лет.

К слову, это не единственная форма взаимодействия галактик. Иногда они просто сталкиваются между собой, а затем следуют дальше. Следы таких столкновений нашли в порядка 20 тысяч галактик.

 

Гравитационные волны

Вечны только время и… гравитация. Важно понимать, что гравитационные волны – это искажение пространства-времени.

Явление предсказал еще сам Альберт Эйнштейн, который разработал общую теорию относительности.

Эти самые волны двигаются со скоростью света, уловить их крайне тяжело. Астрономы говорят, что сделать это возможно, но нужно использовать огромные лазерно-интерферометрических обсерваторий.

Так как гравитационная волна излучается любой движущейся ускоренной материей, то необходима огромная масса излучателя. Но ведь тогда на него будет действовать и другой объект? Таким образом, гравитационные волны излучаются парой объектов. То есть наиболее выгодными для изучения объектами станут сталкивающиеся галактики.

 

Туманность Бумеранг

В космосе в целом очень холодно. Средняя температура космического пространства составляет всего 2,7 градуса Кельвина.

При этом существует еще более холодное место – туманность Бумеранг, температура внутри которой всего 1К. Да-да, чуть выше абсолютного ноля.

 

Квазары

Долгое время считалось, что квазары вообще могут и не существовать. Это этакие маяки, которые находятся на обочинах Вселенной, и которые являются отголосками ее зарождения.

Квазары излучают просто огромную энергию, сравнимую разве что с энергией сотен галактик.

Некоторые ученые предполагают, что квазары – это черные дыры, которые находятся в центре далеких галактик. На данный момент квазарами принято считать объекты с изменчивым излучением.

Ранее к таким относили объекты, которые испускают сильнейшее радиоизлучение, но обладают маленькими размерами. Затем выяснилось, что определению соответствовало лишь 10% всех объектов, которые называли квазарами, а после и вовсе стало понятно, что некоторые квазары не излучают радиоволн совсем.

Сейчас существует теория, согласно которой квазар – зарождающаяся галактика, внутри которой находится гигантская черная дыра, поглощающая окружающее вещество.

 

Поющие планеты

В космосе из-за того, что там практически вакуум, стоит абсолютная тишина. Но если бы звуки все же доходили до нас, то мы бы услышали много интересного. Однажды НАСА даже опубликовало преобразованное в звуковые волны радиоизлучение, которое производят планеты нашей солнечной системы.

 

Микро черные дыры

Физик Стивен Хокинг однажды предположил, что теория Большого взрыва не соответствует реальному положению дел. Сторонников у него немало, и они считают, что вся наша Вселенная тут и там имеет микроскопические черные дыры.

Они якобы обладают связями с другим измерением, оказывая влияние на пространство-время. Пока что их существование не доказано, да и проверить экспериментально это невозможно.

Возможно, свет на их существования прольют исследования на Большом Адронном Коллайдере. Но пока мы можем только предполагать, есть они или их нет.

 

Микроволновой фон космоса

Это явление обнаружили лишь в 60-х годах прошлого века. Тогда ученые пришли к выводу, что во всем нашем космосе и отовсюду излучается слабая радиация. Вы можете знать ее по другому названию – реликтовое излучение.

Вероятно, это остатки Большого взрыва, и это – один из аргументов в пользу теории. Удалось даже измерить температуру реликтового излучения – минус 270 градусов.

 

Шторм в галактике

Даже штормы на Юпитере не идут ни в какой сравнение с тем, что происходит в галактике 3С303.

В центре скопления звезд находится сверхмассивная черная дыра, которая создает мощнейшие магнитные поля. А еще вырабатывает ток силой 10 в 18-й степени Ампер.

Просто сравните: самые мощные молнии на Земле имеют силу лишь до 500 тысяч Ампер.

Ко всему прочему, джет от черной дыры в этой галактике достигает в длину 150 тысяч световых лет – а это больше предполагаемого диаметра Млечного пути. Так что вот такие дела.

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Метки: Вселенная   интересно   исследования   космос   наука   необычное   факт   
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Bartello 2 часа назад
А вот интересно, когда черные дыры перестанут изображать как нечто просто чёрный круг? Ведь вокруг них рисуют сами же авторы кучу всяких занимательных искажений, дисков материи и прочего галактического мусора и такое ощущение что ровно в направлении взгляда наблюдателя не попадает ни один атом вещества, ни одна частица. Вот просто такой своеобразный тоннель чистоты и невозмутимости.
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Вадим 2 минуты назад
Безграничный космос поистине прекрасен ,изучая астрономию ещё в школе всегда сидел с открытым ртом на этих уроках
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0
PROMA432 2 минуты назад
Очень интересно узнавать каждый день что-то новое, крутой пост!
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александр 5 минут назад
Космос просто космос!!! Очень красиво и познавательно!!! Спасибо автору за статью!
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Олег 5 минут назад
Космос просто космос!!! Очень красиво и познавательно!!! Спасибо автору за статью!
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Denisk0n 6 минут назад
Космос бесконечен, жаль что мы вряд ли сможем осветить его полностью и узнать о нем все...
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Дмитрий 13 минут назад
Мы можем уловить (с трудом) только гигантские катастрофические всплески гравитационной энергии.
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Даня 15 минут назад
В некотором роде это страшно, но в то же время так завораживает. На эти фотографии хочется смотреть и смотреть
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0
Светлана 17 минут назад
Тема космоса всегда очень интересна, многое ещё не исследовано. Очень хочется когда нибудь попасть в космос и увидеть своими глазами все то что там происходит.
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−1
Семён Катягин 23 минуты назад
Очень интересный автор, интересное виденье на интересные вещи
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Yana 24 минуты назад
Вообще тема космоса очень интересная. И то что , космос неисследован , очень тянет. Все эти явления поразительны.
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27k
lem02 Полчаса назад
Уважаю астрономов. Оперируют цифрами, которые не возможно даже представить.
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980
Oort Полчаса назад
"Вероятно, это остатки Большого взрыва, и это – один из аргументов в пользу теории." - не "Вероятно", а это и есть последствия (Не остатки. С тем же успехом любое вещество это остаток или любое излучение.) Большого взрыва. Можно сказать это и есть сам Большой взрыв, так же как и всё остальное в расширяющейся Вселенной.
"...вся наша Вселенная тут и там имеет микроскопические черные дыры." - непонятная часть статьи. По этому же, Хокингу, чем меньше ЧД, тем быстрее она испаряется, поэтому микроскопические дыры должны испариться за микроскопическое время.
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−1
Екатерина Сизых 37 минут назад
Удивительное явление. Оно в тоже время завораживает, но в тоже и время пугает
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−1
Арина 42 минуты назад
Интересная информация, о которой я даже не знала! Очень завораживающие картинки!
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−1
Илья 53 минуты назад
Если постоянно рассуждать о прошлом, то кто будет строить настоящие, а? Оставьте уже эти конфликты, начните жить в мире!
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−1
Катя Суханова 55 минут назад
Очень интересная статья! Очень много удивительных вещей, которых раньше не знала!
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−2
Денис 57 минут назад
Очень интересная статья, просто «ВАУ», читайте и пользуйтесь ей! Потрясающе..
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−2
vasilevskaya Час назад
Довольно интересно и захватывающая статья!
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−2
DanilGor Час назад
очень красиво и опасно....
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20k
Luc72 Час назад
"Но Вселенная бесконечна..."
Я тоже так думал в детстве, еще в 70-е, но...
Вселенная не БЕСКОНЕЧНА. По крайней мере, если под ней подразумевать именно НАШУ вселенную, которая образовалась после БВ.
Насчет гравитационных волн... Смотря что подразумевать ПОД ВОЛНОЙ. В данном случае фиксируются ИЗМЕНЕНИЯ, "ударная волна", но это не значит, что возмущенная среда является непосредственно носителем. Гравитрон еще не открыт.
Ваши, так называемые волны, "ловятся" только при резком изменении (смещении) масс в пространстве, слиянии двух черных дыр например, а если бы гравитация передавалась волнами и гравитронами (предположим, что двоякая природа, как у света, передающегося волнами и фотонами), то волны были бы ВСЕГДА.
В случае электромагнитных колебаний мы точно знаем наличие волн и применяем это, рассчитывая антенны, например, знаем закономерности зависимости длины и энергии фотона, проникаемости (гамма излучение и инфракрасное, как пример). Это и есть "знание" наличия волн, ПЕРНОСЯЩИХ электромагнитное излучение. Гравитация возможно (СКОРЕЕ ВСЕГО) тоже передается волнами и частицами, но уровень развития нашей цивилизации не позволяет их фиксировать, нет у нас таких датчиков.
Трудно привести пример с аналогией, но я попытаюсь

Древние времена, нет микрофонов, осциллографов... Что то взорвалось, через положенное время пришла ударная волна и опрокинула какой то неустойчивый предмет. А вот понять, а главное, зафиксировать, что звук передается волнами ВОЗДУХОМ не получится, и при этом наличие ударной волны не говорит о том, что сам "обычный" звук тоже передается волнами воздухом (в случае звука это СОВПАЛО, в случае гравитации НЕЛЬЗЯ утверждать). Вот что произошло с гравитационной волной на сегодняшний день.
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