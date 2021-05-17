10 легендарных созвездий

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Многие созвездия открыли еще древние греки. Они же придумали легенды о них. А наука астрономия снабдила нас более точными данными о созвездиях. Давайте узнаем кое-что новое о звездном небе!
Водолей
Водолей - одно из 12 созвездий зодиака, расположенное между Козерогом и Рыбами. Водолей был впервые описан греческим астрономом Птолемеем во II в.н.э., то есть, это одно из старейших задокументированных созвездий. Оно также является одним из самых больших: его площадь составляет более 980 квадратных градусов. Несмотря на его размер, его непросто увидеть невооруженным глазом, поскольку на нем нет особенно ярких звезд, которые ярко выделяются на небесной сфере. Рядом с Водолеем расположились сразу несколько созвездий, названия которых связаны с водой: Кит, Рыбы, Дельфин и Эридан - этот участок неба часто называют водным или морским.
В греческой мифологии созвездие представляет Ганимеда. Согласно легендам, красивый юноша был доставлен на гору Олимп, где служил виночерпием богов, в награду получив вечную молодость.
Водолея можно увидеть весной в Южном полушарии и осенью - в Северном полушарии.
В греческой мифологии созвездие представляет Ганимеда. Согласно легендам, красивый юноша был доставлен на гору Олимп, где служил виночерпием богов, в награду получив вечную молодость.
Водолея можно увидеть весной в Южном полушарии и осенью - в Северном полушарии.
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Рак
Рак - четвертый знак зодиака. Это одно из самых тусклых созвездий, в нем всего две звезды яркостью выше 4-й величины. Созвездие Рака занимает площадь в 506 квадратных градусов и находится между Львом и Близнецами.
В греческой мифологии созвездие символизирует гигантского рака, который напал на Геракла во время второго из 12 подвигов. Его послала ревнивая богиня Гера, чтобы помешать Гераклу в битве с Гидрой, но герой убил его своей дубинкой.
Рак виден в Северном полушарии ранней весной, а в южном - осенью. Однако в его очертаниях нет ничего, напоминающего рака, - он больше похож на слабую перевернутую букву Y.
В греческой мифологии созвездие символизирует гигантского рака, который напал на Геракла во время второго из 12 подвигов. Его послала ревнивая богиня Гера, чтобы помешать Гераклу в битве с Гидрой, но герой убил его своей дубинкой.
Рак виден в Северном полушарии ранней весной, а в южном - осенью. Однако в его очертаниях нет ничего, напоминающего рака, - он больше похож на слабую перевернутую букву Y.
Кассиопея
Кассиопея с ее характерной W-образной формой, образованной пятью яркими звездами, - одно из самых легко узнаваемых созвездий на северном ночном небе. Оно названо в честь тщеславной царицы Кассиопеи, жены царя Эфиопии Цефея. Согласно легенде, Кассиопея хвасталась, что она красивее морских нимф - нереид. Ее тщеславие разозлило Посейдона, бога моря, который послал морское чудовище - Кита, чтобы уничтожить царство Цефея. Чтобы спастись от гибели, Кассиопея и Цефей оставили свою дочь Андромеду привязанной к скале в качестве добычи для монстра, но ее спас герой Персей, за которого она позже вышла замуж.
Кассиопея, Цефей и Андромеда теперь - три созвездия ночного небя. Только Кассиопее пришлось страдать от унижения: она была вынуждена кружить вокруг Северного полюса мира на своем троне, проводя половину времени вверх ногами и цепляясь ими за трон, чтобы не упасть.
Октябрьскими вечерами Кассиопею можно увидеть высоко в северо-восточном небе, недалеко от Полярной звезды.
Кассиопея, Цефей и Андромеда теперь - три созвездия ночного небя. Только Кассиопее пришлось страдать от унижения: она была вынуждена кружить вокруг Северного полюса мира на своем троне, проводя половину времени вверх ногами и цепляясь ими за трон, чтобы не упасть.
Октябрьскими вечерами Кассиопею можно увидеть высоко в северо-восточном небе, недалеко от Полярной звезды.
Близнецы
Близнецы - одно из созвездий Зодиака, расположенное в северном небе. Близнецы - 30-е по величине созвездие на небе, занимающее площадь 514 квадратных градусов. В греческой мифологии созвездие символизирует близнецов Кастора и Полдевки. Мать близнецов, спартанскую царицу Леду, соблазнил Зевс, который посетил королеву в образе лебедя. Она забеременела бессмертными Полидевком и Еленой (впоследствии ставшей легендарной Еленой Троянской). Позже Леда забеременела Кастором и Клитемнестрой. Последние были детьмиТиндарея, мужа Леды, и, в отличие от детей Зевса, были смертными.
Несмотря на разных отцов, Кастор и Полидевк выросли вместе и были очень близки. Однажды братья столкнулись с другой парой близнецов, Идасом и Линцеем, с которыми поссорились из-за двух женщин, Фиби и Хилайры. Линкей убил Кастора, ударив его мечом. Опустошенный Полидевк попросил Зевса разделить его бессмертие со своим убитым братом, и бог поместил их обоих в небе, где они остались неразделимы.
Созвездие Близнецов лучше всего рассматривать в феврале. Ищите его северо-восточнее созвездия Ориона, между созвездиями Тельца и Рака, и вы увидите две яркие звезды, представляющие Кастора и Поллукса. Рядом с ними есть пара звездных линий, образующих их тела, придающих созвездию грубую U-образную форму.
Несмотря на разных отцов, Кастор и Полидевк выросли вместе и были очень близки. Однажды братья столкнулись с другой парой близнецов, Идасом и Линцеем, с которыми поссорились из-за двух женщин, Фиби и Хилайры. Линкей убил Кастора, ударив его мечом. Опустошенный Полидевк попросил Зевса разделить его бессмертие со своим убитым братом, и бог поместил их обоих в небе, где они остались неразделимы.
Созвездие Близнецов лучше всего рассматривать в феврале. Ищите его северо-восточнее созвездия Ориона, между созвездиями Тельца и Рака, и вы увидите две яркие звезды, представляющие Кастора и Поллукса. Рядом с ними есть пара звездных линий, образующих их тела, придающих созвездию грубую U-образную форму.
Телец
Созвездие Тельца - одно из старейших и наиболее узнаваемых созвездий. Занимая площадь более 797 квадратных градусов, оно наиболее известно гигантской красной звездой под названием Альдебаран. Она образует правый глаз быка и является самой яркой звездой в созвездии, а также 14-й по яркости звездой на небе.
В греческой мифологии есть несколько историй, связанных с быком. В самой известной из них Зевс превратился в белого быка с золотыми рогами, влюбившись в финикийскую принцессу Европу. Он использовал эту маскировку, чтобы унести Европу на Крит на своей спине.
Созвездие Тельца довольно легко найти благодаря яркому Альдебарану и заметной V-образной форме, которая представляет голову и рога быка. В Северном полушарии бык летит по небу с ноября по март, но наиболее заметно созвездие в январе.
В греческой мифологии есть несколько историй, связанных с быком. В самой известной из них Зевс превратился в белого быка с золотыми рогами, влюбившись в финикийскую принцессу Европу. Он использовал эту маскировку, чтобы унести Европу на Крит на своей спине.
Созвездие Тельца довольно легко найти благодаря яркому Альдебарану и заметной V-образной форме, которая представляет голову и рога быка. В Северном полушарии бык летит по небу с ноября по март, но наиболее заметно созвездие в январе.
Большая Медведица
Ковш Большой Медведицы часто принимают за собственно созвездие, но на самом деле это астеризм в созвездии Большой Медведицы, в которое входит несколько больше звезд. Всегда видимый в Северном полушарии, ковш - один из самых узнаваемых звездных образов. Его название связано с греческим мифом, согласно которому, Зевс влюбился в молодую нимфу по имени Каллисто. Гера, жена Зевса, ревновала и превратила Каллисто в медведицу. Пока она была в форме животного, она наткнулась на своего сына Аркаса, но он не узнал в медведе свою мать и попытался застрелить ее. Зевс вмешался и превратил Акраса в медведя. Он навсегда поместил Каллисто (Большая Медведица) и ее сына (Малая Медведица) в ночное небо.
Семь самых ярких звезд Большой Медведицы составляют основу задней части и хвоста большой медвежьей фигуры, в то время как другие звезды меньшего размера составляют остальную его форму. Большую Медведицу лучше всего смотреть в апреле.
Семь самых ярких звезд Большой Медведицы составляют основу задней части и хвоста большой медвежьей фигуры, в то время как другие звезды меньшего размера составляют остальную его форму. Большую Медведицу лучше всего смотреть в апреле.
Малая Медведица
Малая Медведица в мифах символизирует сына Каллисто Аркаса. Более всего она известна тем, что в ней находится Полярная звезда,. Созвездие рисуется в виде медвежонка с необычно длинным хвостом. От Большой Медведицы оно отличается не только меньшими размерами, но и загнутым вверх изгибом хвоста.
Как и Большую медведицу, это созвездие можно наблюдать круглый год. Когда вы найдете Полярную звезду на конце медвежьего хвоста, вы легко сможете определить остальную часть созвездия.
Как и Большую медведицу, это созвездие можно наблюдать круглый год. Когда вы найдете Полярную звезду на конце медвежьего хвоста, вы легко сможете определить остальную часть созвездия.
Пегас
Пегас - одно из самых ярких созвездий северного неба. Оно был описано астрономом Птолемеем во II в.н.э. и назван в честь крылатого коня из греческих мифов. Самая яркая звезда в созвездии - Эпсилон Пегаса, образующая нос существа.
Пегас принадлежал Посейдону, богу моря, землетрясений и штормов. В битве между Персеем и Медузой Персей обезглавил ее, и крылатый конь возник из ее крови. Пегас был украден греческим героем Беллерофонтом с помощью Афины и Посейдона. Конь позволил Беллерофонту оседлать себя, чтобы победить чудовищную Химеру. Однако позже Беллерофонт упал со спины Пегаса, пытаясь достичь горы Олимп. Через некоторое время Пегас без всадника достиг Олимпа, и Зевс превратил его в знаменитое созвездие. Пегас также приносил Зевсу гром и молнию, когда он в этом нуждался.
В Северном полушарии созвездие Пегаса можно увидеть высоко в небе в конце лета до осени. Если вы находитесь ниже экватора, ищите Пегаса в конце зимы до весны.
Пегас принадлежал Посейдону, богу моря, землетрясений и штормов. В битве между Персеем и Медузой Персей обезглавил ее, и крылатый конь возник из ее крови. Пегас был украден греческим героем Беллерофонтом с помощью Афины и Посейдона. Конь позволил Беллерофонту оседлать себя, чтобы победить чудовищную Химеру. Однако позже Беллерофонт упал со спины Пегаса, пытаясь достичь горы Олимп. Через некоторое время Пегас без всадника достиг Олимпа, и Зевс превратил его в знаменитое созвездие. Пегас также приносил Зевсу гром и молнию, когда он в этом нуждался.
В Северном полушарии созвездие Пегаса можно увидеть высоко в небе в конце лета до осени. Если вы находитесь ниже экватора, ищите Пегаса в конце зимы до весны.
Дева
Площадь созвездия Девы составляет 1294 квадратных градуса. Это самое большое созвездие зодиака и второе по величине созвездие в небе. Созвездие Девы олицетворяет Персефону, дочь Деметры, богини урожая. Согласно греческому мифу, на Земле царила вечная весна до того дня, когда бог подземного мира похитил весну-Персефону. Деметра была так опечалена потерей, что отказалась дарить Земле плодородие. Тогда в одних местах зима превратила землю в ледяную пустошь, а в других солнце опалило землю и уничтожило урожай. К счастью, Зевс, царь богов, вмешался и настоял, чтобы бог подземного мира вернул Персефону Деметре. Он лишь приказал Персефоне воздерживаться от еды до возвращения. Но бог подземного мира обманул Персефону, подарив ей гранат, зная, что она съест его по дороге домой. Персефона вернулась к матери, но из-за того, что она съела гранат, она была наказана и обязана возвращаться в подземный мир на четыре месяца каждый год. По сей день весна возвращается в Северное полушарие, когда Персефона воссоединяется с Деметрой, но когда она обитает в подземном мире, приходит зима.
В Северном полушарии Дева отсутствует на небе поздней осенью, зимой и ранней весной. Однако к марту-апрелю созвездие уже видно всю ночь. Деву легко заметить по яркой сине-белой звезде Спике.
В Северном полушарии Дева отсутствует на небе поздней осенью, зимой и ранней весной. Однако к марту-апрелю созвездие уже видно всю ночь. Деву легко заметить по яркой сине-белой звезде Спике.
Орион
Созвездие Ориона названо в честь легендарного охотника из греческой мифологии. Расположенное на небесном экваторе и состоящее из ярких молодых голубых гигантов и сверхгигантов, созвездие Ориона - одно из самых заметных и узнаваемых созвездий на небе, которое видно во всех частях света.
В мифологии Орион был невероятно удачливым охотником, сыном Посейдона. Он провозгласил себя величайшим охотником в мире. Это разозлило Геру, жену Зевса, и та убила Ориона, подослав к нему скорпиона - кстати, именно в честь него названо созвездие Скорпиона. Из сострадания Зевс поднял Ориона в небо.
Пояс Ориона включает в себя три самых ярких звезды в созвездии - Альнилам, Минтаку и Альнитак. Бетельгейзе, вторая по яркости звезда в Орионе, отмечает правое плечо охотника, а Беллатрикс - его левое плечо. Туманность Ориона замещает собой среднюю звезду в мече Ориона, который висит на Поясе Ориона. В небе Орион изображен сражающимся с быком-Тельцом щитом и дубинкой.
Орион хорошо виден на ночном небе с ноября по февраль. Его можно увидеть на юго-западе, если вы находитесь в Северном полушарии, или на северо-западе небе, если вы в Южном полушарии.
В мифологии Орион был невероятно удачливым охотником, сыном Посейдона. Он провозгласил себя величайшим охотником в мире. Это разозлило Геру, жену Зевса, и та убила Ориона, подослав к нему скорпиона - кстати, именно в честь него названо созвездие Скорпиона. Из сострадания Зевс поднял Ориона в небо.
Пояс Ориона включает в себя три самых ярких звезды в созвездии - Альнилам, Минтаку и Альнитак. Бетельгейзе, вторая по яркости звезда в Орионе, отмечает правое плечо охотника, а Беллатрикс - его левое плечо. Туманность Ориона замещает собой среднюю звезду в мече Ориона, который висит на Поясе Ориона. В небе Орион изображен сражающимся с быком-Тельцом щитом и дубинкой.
Орион хорошо виден на ночном небе с ноября по февраль. Его можно увидеть на юго-западе, если вы находитесь в Северном полушарии, или на северо-западе небе, если вы в Южном полушарии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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