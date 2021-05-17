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10 легендарных созвездий

10 легендарных созвездий (11 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Вселенная   звезды   интересно   космос   легенды   познавательно.   созвездия   факты   
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Многие созвездия открыли еще древние греки. Они же придумали легенды о них. А наука астрономия снабдила нас более точными данными о созвездиях. Давайте узнаем кое-что новое о звездном небе!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вселенная   звезды   интересно   космос   легенды   познавательно.   созвездия   факты   
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