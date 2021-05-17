10 легендарных созвездий

Площадь созвездия Девы составляет 1294 квадратных градуса. Это самое большое созвездие зодиака и второе по величине созвездие в небе. Созвездие Девы олицетворяет Персефону, дочь Деметры, богини урожая. Согласно греческому мифу, на Земле царила вечная весна до того дня, когда бог подземного мира похитил весну-Персефону. Деметра была так опечалена потерей, что отказалась дарить Земле плодородие. Тогда в одних местах зима превратила землю в ледяную пустошь, а в других солнце опалило землю и уничтожило урожай. К счастью, Зевс, царь богов, вмешался и настоял, чтобы бог подземного мира вернул Персефону Деметре. Он лишь приказал Персефоне воздерживаться от еды до возвращения. Но бог подземного мира обманул Персефону, подарив ей гранат, зная, что она съест его по дороге домой. Персефона вернулась к матери, но из-за того, что она съела гранат, она была наказана и обязана возвращаться в подземный мир на четыре месяца каждый год. По сей день весна возвращается в Северное полушарие, когда Персефона воссоединяется с Деметрой, но когда она обитает в подземном мире, приходит зима.

В Северном полушарии Дева отсутствует на небе поздней осенью, зимой и ранней весной. Однако к марту-апрелю созвездие уже видно всю ночь. Деву легко заметить по яркой сине-белой звезде Спике.