Белая дыра: загадка на теле Вселенной

Впервые о существовании такого объекта заговорил физик-теоретик Игорь Новиков. В 1960-х он, исходя из общей теории относительности пришел к выводу, что в космосе должны быть объекты, противоположные черным дырам.

Для того, чтобы объяснить, как работают белые дыры, нужно вернуться к объяснениям того, что же такое черные дыры.

Черные дыры образуются тогда, когда центр умирающей звезды падает на себя. Вся огромная масса вдавливается в бесконечно малый объем, и гравитация раздувается до таких размеров, что избежать ее не может даже свет. Поэтому радиус черной дыры называют гравитационным. А еще горизонтом событий.

И если в этот самый горизонт событий попадает хоть что-нибудь, назад оно уже не вырвется. Гравитация затянет любой объект в черную дыру, и там разорвет его на элементарные частицы.

Согласно теории, после этого атомы из черной дыры попадают в белую, и после этого вылетают от нее. Но уже в другой вселенной. И тут важно понимать, что они мало того, что просто вылетают, они еще и попадают и будущего в прошлое. То есть мы приходим к тому, что белая дыра – это обращенная во времени черная дыра.

Но как так получилось, что мы их не видим? Ученые считают, что белые дыры слишком нестабильны. В них постоянно появляется материя, и в итоге гравитационные силы растут, а в какой-то момент схлопывают объект, превращая его в черную дыру.

Вероятно, сейчас все белые дыры, которые появились после возникновения Вселенной, уже мертвы, и потому мы их и не видим.