Самые необычные объекты во Вселенной

Как часто летом вы смотрите за потоком метеоров? Их еще называют падающими звездами. Но не все знают, что ученые нашли и настоящую падающую звезду. Она называется Мира и состоит сразу из двух тел: красного гиганта Мира А и белого карлика Мира В. Она находится от нас на расстоянии 417 световых лет в созвездии Кита. Масса ее равняется 1,2 массы Солнца, а радиус равен до 400 радиуса нашего Солнца.

В 2007 году у звезды обнаружили хвост из пыли и газа размером в 13 световых лет. И это расстояние гораздо больше расстояния от нас до соседней звезды. Еще такие хвосты есть у комет, подлетевших к Солнцу.