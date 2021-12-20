Самые необычные объекты во Вселенной

Вселенная удивительна и загадочна. В ней миллиарды звезд и еще больше планет, астероидов, комет и прочих тел. Но есть среди них и необычные и даже странные тела. Рассказываем о них.
«Падающая» звезда
Как часто летом вы смотрите за потоком метеоров? Их еще называют падающими звездами. Но не все знают, что ученые нашли и настоящую падающую звезду. Она называется Мира и состоит сразу из двух тел: красного гиганта Мира А и белого карлика Мира В. Она находится от нас на расстоянии 417 световых лет в созвездии Кита. Масса ее равняется 1,2 массы Солнца, а радиус равен до 400 радиуса нашего Солнца.
В 2007 году у звезды обнаружили хвост из пыли и газа размером в 13 световых лет. И это расстояние гораздо больше расстояния от нас до соседней звезды. Еще такие хвосты есть у комет, подлетевших к Солнцу.
Каждый десяток лет Мира теряет энергию, которая по массе соответствует массе Земли. Происходит это потому, что звезда летит через галактическое облако газа со скоростью 130 км/с. Все «нормальные» звезды, в свою очередь, вращаются через галактический центр.
Холодная звезда
Все мы привыкли считать, что звезды – очень горячие тела. Но бывают и исключения. Например, «замороженная» звезда WISE 0855-07 14. Звезда представляет собой (суб-)коричневый карлик и находится она в созвездии Гидры. Находится она относительно недалеко от нас – всего лишь на расстоянии 7,2 световых лет. Интересно, что температура на ней очень и очень невысокая – всего от -48 градусов по Цельсию до -13.
Масса звезды составляет от 3 до 10 масс Юпитера, а возраст оценивают в 10 млрд лет. Интересно и то, что тела такого типа часто можно отнести и к звездам, и к планетам. Правда, формируются они по типу звезд, но достаточно холодны. И вот эта самая звезда – самая холодная из ныне известных науке.
Блуждающая планета
В 2013 году в одном из научных журналов опубликовали материал о весьма странном объекте – планете PSO J318.5-22. У этого тела нет собственной звезды и о нем неизвестно почти ничего. Ученые не знают, как он появился и что же случилось с его светилом.
При этом сама планета, по подсчетам ученых, очень молода по меркам космоса: ей всего 12 млн лет. Это газовый гигант, по массе в 6 раз превышающий массу Юпитера и находится он на расстоянии 80 световых лет от нас.
Прежде было неизвестно о телах, которые свободно перемещаются в космосе. А еще эту планету можно наблюдать в телескоп. Раньше это было невозможно из-за того, что рядом находились звезды. Температура на поверхности PSO J318.5-22 составляет 885 градусов по Цельсию выше ноля. Так что если хотите отправиться в путешествие, захватите льда. И побольше.
Сверхгигант с нейтронной звездой внутри
Красный сверхгигант HV 2112 расположен в созвездии Тукана и считается главным претендентом на то, чтобы называться объектом Торна – Житков. То есть гипотетическим красным гигантом, ядро которого – нейтронная звезда. При этом важно понимать, что нейтронные звезды формируются благодаря вспышкам сверхновых звезд. Масса звезды сравнима с массой Солнца, но радиус его не больше 20 км.
Такие тела могут формироваться благодаря слиянию элементов двойной системы. Гипотезы о возможном существовании звезды возникали еще в прошлом веке, но только теперь стало понятно, что такой объект и правда существует. Правда, они недолговечны. Чаще всего они распадаются на пульсар и нейтронную звезду.
Самый большой резервуар воды
В 2011 году ученые обнаружили квазар APM 08279+5255, который окружен «океаном», в 140 трлн раз превышающий объем всех земных океанов. Именно столько воды находится в оболочке вокруг квазара, в которой есть водяной пар. А размер области – около сотни световых лет.
Если вдруг с нашей планеты исчезнет вода, и нужно будет искать альтернативы в космосе, что APM 08279+5255 лучше всего не рассматривать: находится он на расстоянии 12 млрд световых лет от нас. И это практически граница наблюдаемой Вселенной. Из-за этого, к слову, мы видим квазар таким, каким он был на ранней стадии эволюции Вселенной.
Невозможная черная дыра
Этот объект нашли только в 2015 году: гигантская и очень древняя черная дыра, которая стала «подпиткой» для самого яркого квазара в ранней Вселенной, SDSS J0100+2802, находящегося на удалении 12,8 млрд световых лет от нас.
Масса черной дыры в 12 млрд раз больше массы Солнца, а энергия, которую забирает квазар, превосходит солнечную в квадриллион раз. Квазар появился спустя 900 млн лет после Большого взрыва.
И не совсем понятно, как именно черная дыра, снабжающая квазар, смогла за такое короткое время набрать такую массу. Ведь мы видим их только в стадии зарождения Вселенной и страшно даже представить, что с ними сейчас.
Астероиды Солнечной системы
7968 Эльст-Писарро – астероид главного пояса. У него есть характеристики и астероида, и кометы. Орбита его лежит в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, но в отличие от других астероидов, он при прохождении перигелия оставляет хвост, больше напоминающий хвост комет. Хотя, как правило, астероиды так себя не ведут.
Год за 20 часов
Планета COROT-7b поистине является адским пеклом. По размерам она примерно в 1,5 раза больше Земли, но находится она настолько близко к своей звезде, что год преодолевает лишь за 20 часов.
Температура на ее поверхности настолько высока, что океаны и моря на ней скорее из расплавленного железа, нежели из воды. Правда, находится она почти в 500 световых лет от нас, так что испытать настоящее пекло у нас получится вряд ли.
Космический маяк
Tabbys Star – необычная звезда. Ее принято относить к желто-белым карликам. Находится она в созвездии Лебедя.
Необычна звезда тем, что ее масса составляет 1,4 массы Солнца, и регулярно значительно снижает яркость. Это явление даже можно наблюдать в телескоп. Что важно, падение яркости настолько значительно, что кто-то как будто специально «включает» и «выключает» звезду.
Правда, в конечном счете, принято считать, что спады яркости вызваны облаком вещества, которое циклически закрывает Tabbys Star.
Самая огромная из ныне известных звезд
Stephenson 2 – это звездное скопление примерно в 20 тысячах световых лет от нас. В нем находится звезда Stephenson 2-18, которая по массе превышает солнечную в 40 тысяч раз, а по радиусу – в 2150 раз.
Если бы звезда находилась в Солнечной системе, то поверхность звезды поглотила бы все, что находится к Солнцу ближе Сатурна. И его тоже.
Огромная галактика
IC 1101 в 1790 году обнаружил астроном Уильям Гершель. Он посчитал, что перед ним сверхгигантская звезда. Но оказалось, что это линзовидная галактика, диаметр которой более 4 миллионов световых лет, то есть в 40 раз больше Млечного Пути.
Кольцевая галактика
Как правило, известные нам галактики имеют определенные формы. Но вот Hoags Object, или объект Хога, отличается от всего известного нам. Эта галактика имеет форму кольца, и мы не видим следов столкновения двух старых галактик.
По диаметру она схожа с размерами Млечного пути, но отличие в том, что в ядре находятся старые звезды, а в кольцах – молодые. И там постоянно образуются новые.
Red Rectangle Nebula
Это туманность Красного прямоугольника. Ее отличие от других туманностей в том, что форма и правда необычная: как правило, это объекты неправильной формы.
Ученые пока так и не смогли объяснить, почему этот объект такой формы, и изучение туманности продолжается до сих пор.
Есть еще очень много необычных объектов в нашей Вселенной. В следующий раз поговорим о войдах, других черных дырах и странных туманностях, которые, по-хорошему, не должны существовать. А как вы считаете, какие необычные объекты еще есть во Вселенной?
Источник:
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