Выгнал пса с его законной лежанки – день прожил не зря

Хозяева, как правило, своих собак дрессируют, приучают к послушанию и терпению. И кошки этим пользуются! Посмотрите, как они вьют из псов верёвки! В смысле, прогоняют псов с их же законных спальных мест! И ещё и гордятся этим! А хозяева, между прочим, эти собачьи лежаки специально в зоомагазинах выбирали, под рост и потребности друга. Но котикам пофиг.