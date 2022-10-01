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Выгнал пса с его законной лежанки – день прожил не зря

Выгнал пса с его законной лежанки – день прожил не зря

Автор:
01 октября 2022 12:16
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   кошки   собаки   
2980
18
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Хозяева, как правило, своих собак дрессируют, приучают к послушанию и терпению. И кошки этим пользуются! Посмотрите, как они вьют из псов верёвки! В смысле, прогоняют псов с их же законных спальных мест! И ещё и гордятся этим! А хозяева, между прочим, эти собачьи лежаки специально в зоомагазинах выбирали, под рост и потребности друга. Но котикам пофиг.

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Источник:

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Метки: домашние животные   кошки   собаки   
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8  комментариев
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4k
TOROID День назад
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Ничего нового. Каждый день так.
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4k
Кистень 14 часов назад
Сколько тоски и безысходности в собачьих глазах!
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9k
Павел День назад
Котик, всегда ПРАВ!!
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22k
hebpat День назад
у меня пёс живёт на улице в будке и мне абсолютно фиолетово где он будет спать
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1k
Rabie Liz День назад
Ахах) мой в радиусе метра никого не подпускает к своему домику. Кошке из картона сделала второй домик, так он и туда втиснулся, потому что положила его бывший коврик) но кошка вроде не против.
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4k
TOROID День назад
Бывает сопротивление, но недолго...
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744
S__D День назад
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1k
Змей Горыныч День назад
У меня собак запросто нахального коты выгонял..... Хотя кот хамидло редкое....
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
3024



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