Выгнал пса с его законной лежанки – день прожил не зря

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Хозяева, как правило, своих собак дрессируют, приучают к послушанию и терпению. И кошки этим пользуются! Посмотрите, как они вьют из псов верёвки! В смысле, прогоняют псов с их же законных спальных мест! И ещё и гордятся этим! А хозяева, между прочим, эти собачьи лежаки специально в зоомагазинах выбирали, под рост и потребности друга. Но котикам пофиг.
Покупка второго лежака никак не облегчила псу жизнь и досуг
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Ничего ты мне не сделаешь
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Вот молодцы ребята, не поругались!
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Вы не предупреждали, что так будет, когда предлагала завести кота!
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Преступная группировка
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Привыкай, пёс, теперь так будет всегда
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Эта лежанка на подставке – специально для собаки, чтобы в окно смотрела… Была
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А ну и что, а я всё равно доволен и рад мелкому!
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Где тепло, там и кошка
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О, эти грустные собачьи глаза
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Кот возмущён, что его выталкивают, но не уходит
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Такая большая, а с маленькой кисой разобраться не можешь
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Нет, пёс, укоризненный взгляд на кошек не действует. Совесть у них не просыпается, потому как не может проснуться то, чего нет
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А я тут, с краешка…
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Хелп!
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Ортопедический лежак предназначался пожилому псу, но кого это волнует
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– Можно хотя бы лапу и нос положу? – Ладно уж – Ну а я сверху прилягу
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: домашние животные кошки собаки
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