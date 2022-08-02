Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь

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Среди миллионов животных, которые оказываются на улицах, есть очень везучие - они попадают в приюты, или их спасают добрые люди. И не важно, кошка это или собака - ведь каждое животное заслуживает любви и простой помощи. Посмотрите на эту вдохновляющую подборку пушистиков, которые попали в добрые руки!
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Пожилой беззубый кот не мечтал о том, что кто-то о нем позаботится на старости лет. Но нашлась девушка, которая спасла его и приютила у себя!
Брошенная собачка по кличке Седа, которую взяли из приюта. Теперь у нее есть новый дом, и на этом фото - она выбрала себе игрушку в магазине
Эту грустную малышку с обожжёнными лапками нашли на дороге. Врачи не давали ей шансов, но она выкарабкалась с помощью заботливой опекунши. Спасибо!
"А мы взяли эту суровую на вид, но очень милую 16-летнюю даму. Её пожилой хозяин скончался, и она оказалась в приюте.. Попробуем подружиться"
"Нижнее фото - мой любимый пёс, которого недавно не стало. Верхнее фото - пёс, которого я взяла из приюта неделю назад. Это судьба"
"В прошлом году хозяева бросили эту девочку на произвол судьбы. Мы взяли её к себе, и души в ней не чаем!"
"Их собирались усыпить после того, как нашли на улице, но мы вовремя их спасли. Добро пожаловать в семью"
"Взяла сегодня эту прелесть. Она так боялась находиться в приюте, что я не могла оставить её там..."
"Наконец переехала в квартиру, где разрешили держать кота. Взяла этого красавца из приюта. Это наша первая поездка"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы до и после домашние животные животные истории спасения история спасения кошки собаки фото
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