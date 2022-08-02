FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12586 постов • 1326 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь

Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь

Автор:
02 августа 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кошки   собаки   фото   
409
30
Среди миллионов животных, которые оказываются на улицах, есть очень везучие - они попадают в приюты, или их спасают добрые люди. И не важно, кошка это или собака - ведь каждое животное заслуживает любви и простой помощи. Посмотрите на эту вдохновляющую подборку пушистиков, которые попали в добрые руки!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кошки   собаки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
809
Александр Кольдяев 6 минут назад
вот только до приюта доживают далеко не все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 4 минуты назад
Хозяин переехал, а кошку бросил в подъезде. С тех пор прошло 11 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Патрик Мвалуа — человек с водой
Патрик Мвалуа — человек с водой
"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея Вадима Задорожного")
"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея...
Набирающие популярность в сообществах
«Яндекс» разработал складских роботов, чтобы заменить ими персонал
«Яндекс» разработал складских роботов, чтобы заменить ими персонал
Пятнистая бурёнка или далматинец? 66-летняя Долина устроила горячую фотосессию в странном костюме
Пятнистая бурёнка или далматинец? 66-летняя Долина устроила горячую фотосессию в...
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#люди#скандал#полиция#фотографии#кино#улыбнуло#интересное
#фото#животные#история#позитив#СССР#комментарии#дети#Питомцы#Спорт#фильм
#интересно#картинки#подборка#Приколы#в мире#сарказм#истории#шоу бизнес#смех#красота
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки Врачи чудом спасли жизнь кота, которого атаковали две собаки Спасибо, люди: 20+ фото спасённых собак, которые согревают душу Спасибо, люди: 20+ фото спасённых собак, которые согревают душу Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора До и после: 10+ добрых фото животных, которых спасли с улицы До и после: 10+ добрых фото животных, которых спасли с улицы Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой

На что жалуетесь?

Вернуться