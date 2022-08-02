Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь

Среди миллионов животных, которые оказываются на улицах, есть очень везучие - они попадают в приюты, или их спасают добрые люди. И не важно, кошка это или собака - ведь каждое животное заслуживает любви и простой помощи. Посмотрите на эту вдохновляющую подборку пушистиков, которые попали в добрые руки!

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"Хотели взять кота из приюта. Вернулись с двумя. Там сказали, что они неразлучны" 0 Источник:

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Пожилой беззубый кот не мечтал о том, что кто-то о нем позаботится на старости лет. Но нашлась девушка, которая спасла его и приютила у себя! 0 Источник:

Брошенная собачка по кличке Седа, которую взяли из приюта. Теперь у нее есть новый дом, и на этом фото - она выбрала себе игрушку в магазине 0 Источник:

Эту грустную малышку с обожжёнными лапками нашли на дороге. Врачи не давали ей шансов, но она выкарабкалась с помощью заботливой опекунши. Спасибо! 0 Источник:

"Наш пёс думает, что мы взяли котёнка только для него" 0 Источник:

Три красавчика, спасенные из приюта 0 Источник:

"А мы взяли эту суровую на вид, но очень милую 16-летнюю даму. Её пожилой хозяин скончался, и она оказалась в приюте.. Попробуем подружиться" 0 Источник:

19-летняя кошка, которую взяли из приюта в любящую семью 0 Источник:

"Нижнее фото - мой любимый пёс, которого недавно не стало. Верхнее фото - пёс, которого я взяла из приюта неделю назад. Это судьба" 0 Источник:

Какое это счастье - когда у тебя есть дом 0 Источник:

За пару недель в новом доме пёс набрал вес, и стал счастливым мальчиком 0 Источник:

"Взять этого парня из приюта было лучшим решением!" 0 Источник:

"В прошлом году хозяева бросили эту девочку на произвол судьбы. Мы взяли её к себе, и души в ней не чаем!" 0 Источник:

"А вот наш новый член семьи, исследует принтер" 0 Источник:

Спасённый уличный кот, слепой на один глаз, наконец понял, что такое любовь 0 Источник:

Из пугливого кота в клетке приюта, до милого домашнего котика 0 Источник:

"Их собирались усыпить после того, как нашли на улице, но мы вовремя их спасли. Добро пожаловать в семью" 0 Источник:

Семья приютила двух братьев-котят 0 Источник:

Эту собачку подобрали на улице, и подарили новую жизнь 0 Источник:

Это счастье, когда тебя забирают в долгожданный дом 0 Источник:

Метис питбуля и таксы, спасенный из приюта 0 Источник:

Чудесное преображение! 0 Источник:

Неразлучных котов взяли из приюта вместе 0 Источник:

"Мы приютили этого бездомного котёнка только вчера. Сегодня он своровал обед моего сына!" 0 Источник:

"Взяла сегодня эту прелесть. Она так боялась находиться в приюте, что я не могла оставить её там..." 0 Источник:

"Наконец переехала в квартиру, где разрешили держать кота. Взяла этого красавца из приюта. Это наша первая поездка" 0 Источник:

"Мы взяли этих двух собак из приютов в разное время. Теперь они лучшие друзья" 0 Источник:

"Приютский кот, которого мы забрали недавно, охраняет нашу кошку" 0 Источник: