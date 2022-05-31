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В ветклинике сделали фотозону для клиентов - и получились крутые снимки

В ветклинике сделали фотозону для клиентов - и получились крутые снимки

Автор:
31 мая 2022 16:07
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кошки   любимцы   смешные животные   собаки   фото   фотографии   
208
23
Все животные могут быть моделями! Они всегда так фотогеничны и классно получаются на фотографиях, что с этим не поспоришь. Канадская ветклиника Vetster организовала специальную фотозону для животных - и получились милейшие результаты. Просто посмотрите на этих великолепных моделей.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кошки   любимцы   смешные животные   собаки   фото   фотографии   
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2  комментария
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2k
vasilykopkov 15 минут назад
У всех котов выражение морды "ненавижу вас, человеки"...
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571
cvintus_1 7 минут назад
Отличный стартап
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