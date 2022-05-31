В ветклинике сделали фотозону для клиентов - и получились крутые снимки

Все животные могут быть моделями! Они всегда так фотогеничны и классно получаются на фотографиях, что с этим не поспоришь. Канадская ветклиника Vetster организовала специальную фотозону для животных - и получились милейшие результаты. Просто посмотрите на этих великолепных моделей.

0 Канадская ветклиника Vetster организовала стильную фотозону для посетителей и просто хозяев с питомцами. На снимки попали самые разные любимцы - собаки, кошки, и даже крысы и патагонская мара, которая собрала восхищенные взгляды. Так сотрудники организации решили доказать, что все животные - модели. Взгляните, как позируют эти пушистики:

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Кто-то не очень доволен фотосессией 0 Источник:

А многие питомцы были только рады такому вниманию 0 Источник:

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Среди питомцев даже была патагонская мара - крупный грызун, также известный как патагонская морская свинка, патагонский заяц или диллаби 0 Источник:

Хороших мальчиков много не бывает 0 Источник:

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Домашние крысы тоже сфотографировались 0 Источник:

Какие стильные ребята 0 Источник:

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Посмотрите на всех красавцев: 0 Источник:

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Они такие разные, но каждый по-своему милый 0 Источник:

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