В ветклинике сделали фотозону для клиентов - и получились крутые снимки

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Все животные могут быть моделями! Они всегда так фотогеничны и классно получаются на фотографиях, что с этим не поспоришь. Канадская ветклиника Vetster организовала специальную фотозону для животных - и получились милейшие результаты. Просто посмотрите на этих великолепных моделей.
Канадская ветклиника Vetster организовала стильную фотозону для посетителей и просто хозяев с питомцами. На снимки попали самые разные любимцы - собаки, кошки, и даже крысы и патагонская мара, которая собрала восхищенные взгляды. Так сотрудники организации решили доказать, что все животные - модели. Взгляните, как позируют эти пушистики:
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Среди питомцев даже была патагонская мара - крупный грызун, также известный как патагонская морская свинка, патагонский заяц или диллаби
Источник:
АНТИФИШКИ
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