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Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу

Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу

Автор:
07 июня 2022 15:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кошки   любимцы   подборка   собаки   трогательно   фото   
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Миллионы животных, к сожалению, оказываются на улице волей судьбы. Кого-то бросают безответственные хозяева, а кто-то проводит на улицах почти всю жизнь. Радует, что некоторым из них везёт, и их спасают приюты или просто добрые люди. Вот несколько таких историй о братьях наших меньших - они вдохновляют верить в лучшее.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кошки   любимцы   подборка   собаки   трогательно   фото   
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ZOOM Час назад
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Andrei 21 минуту назад
Мир не без добрых людей! Спасибо Вам!!
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