Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу

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Миллионы животных, к сожалению, оказываются на улице волей судьбы. Кого-то бросают безответственные хозяева, а кто-то проводит на улицах почти всю жизнь. Радует, что некоторым из них везёт, и их спасают приюты или просто добрые люди. Вот несколько таких историй о братьях наших меньших - они вдохновляют верить в лучшее.
Этот пёс дольше всех оставался в приюте, и для него наконец нашли хозяев. Он не может скрыть счастья!
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"Мы с мужем берём только пожилых собак из приютов. Вот наш недавний подопечный - ему 11 лет, и он просто красавец"
"Сотрудники приюта говорили, что у нее может быть рак, но мы все равно взяли эту прелесть себе. Она очень милая и активная кошечка"
"Мы спасли ворону, застрявшую в проводах, и позаботились о ней. Теперь она никуда не хочет уходить"
"Недавно приютил этого приятеля. Но он такой милый и добрый, что кажется, что это он приютил меня!"
"Соседи называли эту кошку уродливой и всегда выгоняли. Я подкармливала ее 9 месяцев, и сейчас решила забрать к себе навсегда"
"Эта собачка - метис немецкой овчарки и корги. Никто не хотел ее забирать, но мы решили. Все животные достойны любви!"
Источник:
АНТИФИШКИ
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