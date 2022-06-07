Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу

Миллионы животных, к сожалению, оказываются на улице волей судьбы. Кого-то бросают безответственные хозяева, а кто-то проводит на улицах почти всю жизнь. Радует, что некоторым из них везёт, и их спасают приюты или просто добрые люди. Вот несколько таких историй о братьях наших меньших - они вдохновляют верить в лучшее.

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Этот пёс дольше всех оставался в приюте, и для него наконец нашли хозяев. Он не может скрыть счастья! 0 Источник:

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Из грязного и забитого уличного кота в красавчика, который купается в любви 0 Источник:

"Мы с мужем берём только пожилых собак из приютов. Вот наш недавний подопечный - ему 11 лет, и он просто красавец" 0 Источник:

"Мой сын-аутист показывает нашему новому котенку свою коллекцию игрушек" 0 Источник:

"А мы недавно взяли вот это чудо из приюта" 0 Источник:

"Сотрудники приюта говорили, что у нее может быть рак, но мы все равно взяли эту прелесть себе. Она очень милая и активная кошечка" 0 Источник:

"Мы спасли ворону, застрявшую в проводах, и позаботились о ней. Теперь она никуда не хочет уходить" 0 Источник:

"Наш новый спасенный член семьи радуется новой жизни" 0 Источник:

Счастье - обрести дом 0 Источник:

Одноглазая красавица из приюта обрела дом 0 Источник:

"Недавно приютил этого приятеля. Но он такой милый и добрый, что кажется, что это он приютил меня!" 0 Источник:

"Кажется, мы приютили пса-трансформера" 0 Источник:

"Соседи называли эту кошку уродливой и всегда выгоняли. Я подкармливала ее 9 месяцев, и сейчас решила забрать к себе навсегда" 0 Источник:

12-летнего сфинкса тоже забрали в семью 0 Источник:

"Изначально мы шли в приют за собакой, но этот черный джентльмен своровал наши сердца.." 0 Источник:

Одноглазое чудо 0 Источник:

"А вот наше прелестное пополнение" 0 Источник:

"Наша кошка принесла домой бездомного котенка, который был на улице один" 0 Источник:

"Муж нашёл этих трех бандитов на рабочем складе, и мы решили их приютить" 0 Источник:

"Эта собачка - метис немецкой овчарки и корги. Никто не хотел ее забирать, но мы решили. Все животные достойны любви!" 0 Источник:

Поездка из приюта в новый дом - это всегда волнительно 0 Источник:

Семья подобрала этого котенка с улицы, и теперь у него есть дом 0 Источник:

Благодарная за спасение собака рядом с новым хозяином 0 Источник: