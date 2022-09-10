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Технологии для питомцев: прикольные и полезные гаджеты, облегчающие жизнь с домашними животными

Технологии для питомцев: прикольные и полезные гаджеты, облегчающие жизнь с домашними животными

Автор:
10 сентября 2022 09:07
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   гаджеты   домашние животные   кошки   полезные вещи   собаки   технологии   
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Технический прогресс прошёлся практически по всем сферам жизни. Не оставил он в стороне и наших домашних питомцев, ведь за последние годы свет увидело немало полезных гаджетов, предназначенных для кошек и собак.

Конечно, некоторые из них могут встать в копеечку, но зато точно позволят вам избавиться от некоторых хлопот.


И начнём с автоматической поилки и кормушки. Конечно, человека она не заменит, но уж точно выручит, когда его нет дома. Ведь вы будете уверены, что ваш питомец не останется голодным.

 Причём вариаций таких кормушек уже существует множество. Например, «антиглотай» для собак, затрудняющая доступ к пище за счёт выступов внутри. Она позволит научить пса есть с осторожностью.

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Или же кормушка с 4 отсеками, которые подают еду в зависимости от установленного в программу таймера. В него даже можно добавить аккумулятор холода, чтобы пища и вода (особенно в жаркую погоду) не подавались питомцу тёплыми.

Есть и ещё круче, правда, исключительно для кошек – с распознаванием питомца. Полезна для тех, у кого несколько домашних животных. Она будет открываться только в том случае, если к ней подойдёт животное с нужным чипом на ошейнике.

Конечно, нельзя пройти и мимо умного ошейника, особенно для тех, у кого возникают проблемы с послушанием питомцев. Некоторые из них любят погнаться за кем-то в самый неподходящий момент, а найти животное в сумерках – та ещё проблема. Для этого и придумал ошейник с подсветкой и GPS-трекером, передающим его точное местоположение на картах.

Однако есть такой гаджет и со встроенной в него камерой, позволяющей узнать, чем же занимался таким важным ваш питомец, пока давал от вас дёру.

Владельцы котов прекрасно знают, какой мерзкий запах исходит от лотков. Дабы облегчить жизнь, уже придумал устранитель запахов, вешающийся на стенку рядом с лотком. Его задача заключается в автоматическом озонировании воздуха.

Придуман и ультразвуковой отпугиватель паразитов, действующий дольше, чем различные препараты. По задумке, достаточно его вставить в розетку, чтобы клещи и блохи сами начали покидать шкуру животного. Однако об его эффективности можно судить лишь по отзывам тех, кто уже приобретал данный гаджет.


Ну и закончим игровыми гаджетами для тех, кто не рвётся играть со своим питомцем после трудовых будней. Например, для котов есть стационарная лазерная указка, крепящаяся на стену. Она будет крутиться, отбрасывая ту самую желанную и недосягаемую красную точку.

Для собак же придумана машина, выбрасывающая мячики по высокой дуге. Перед броском она издаёт специальный сигнал. Правда, предварительно вам придётся поучить питомца класть мяч в большую корзину для следующего броска.

А какой гаджет кажется вам по-настоящему полезным?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы   гаджеты   домашние животные   кошки   полезные вещи   собаки   технологии   
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4  комментария
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1k
Алексей Попов Час назад
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Анастасия Трифонова 22 секунды назад
Все в основном для маленьких собачек и кошек
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71k
Viktor 37 минут назад
Бывают гаджеты и покруче! У дочки есть автоматический туалет для котов, стоит хренову тучу денег, мечтаю себе такой, но пока...

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Антибиотик
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