Технологии для питомцев: прикольные и полезные гаджеты, облегчающие жизнь с домашними животными

Конечно, некоторые из них могут встать в копеечку, но зато точно позволят вам избавиться от некоторых хлопот.

И начнём с автоматической поилки и кормушки. Конечно, человека она не заменит, но уж точно выручит, когда его нет дома. Ведь вы будете уверены, что ваш питомец не останется голодным.

Причём вариаций таких кормушек уже существует множество. Например, «антиглотай» для собак, затрудняющая доступ к пище за счёт выступов внутри. Она позволит научить пса есть с осторожностью.