Развлечения для домашних любимцев, которые помогут им не скучать в одиночестве

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Пандемия подзходит к концу, а вместе с ней - увы и ах - уходит дистанционка. Все больше работодателей хотят видеть своих сотрудников в офисе. Но домашние любимцы с этим не согласны: собака, привыкшая к вашему присутствию, начинает выть, а кошка дерет диван. Что делать? Зоопсихологи и ветеринары предлагают полезные советы о том, как помочь питомцу не скучать, пока вы на работе.
Создайте безопасное пространство
Оставьте свою собаку или кошку в той части дома, где они чувствуют себя комфортно и в безопасности, и где они не имеют доступа в опасные для себя зоны - например, на кухню. Для собак можно заблокировать часть дома, например, гостиную, где у них есть все их любимые игрушки и приятная кровать-пещера. А для котят вы можете выделить место у батареи или оставить самонагревающуюся кроватку, чтобы они могли уютно устроиться.
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Положите в игрушку лакомство
Наполняемые игрушки идеальны для того, чтобы занять домашних животных. Для собак наполните полую резиновую игрушку арахисовым маслом или другой любимой начинкой и заморозьте ее на ночь, чтобы пес мог часами ее лизать. Для кошек возьмите что-то похожее и наполните его сухими лакомствами, которые можно доставать долго по одному.
Включите им телевизор
Хотите верьте, хотите нет, но существуют телеканалы, каналы YouTube и радиостанции, созданные специально для того, чтобы ваша собака или кошка были заняты и спокойны. Для щенков там даже есть специальные программы для снятия стресса и беспокойства в течение дня. Для кошек есть масса забавных каналов на YouTube, полных летающих птиц, движущихся пейзажей и игр, одобренных кошками на практике.
Создайте живой телевизор
Повесьте на окно корммушку для птиц - и вы обеспечите кошкам круглосуточный телеканал, от которого они не смогут оторваться. Птицы слетятся к корму, и ваши кошки будут прикованы к этому действу! Это недорогой и не требующий особого ухода способ занимать своих кошек часами.
Заставьте их думать
Выбирая игрушку для животного, отдавайте предпочтения тем, которые заставят его подумать! Игрушки-головоломки и лакомства вознаграждают вашего щенка или котенка за выполнение задания и стимулируют его умственную деятельность. Эти игрушки помогают бороться со скукой и задействуют их естественные инстинкты охоты и добычи. Попробуйте забавную качающуюся игрушку или интерактивную головоломку для собак, а также лабиринт с угощениями для кошек.
Обеспечьте собаке упражнения для нюха, а кошке - когтедралку
"Нюхательные коврики" с различными запахами для собак можно купить, а можно сделать самому. Насыпьте крошечные кусочки вкусных рассыпчатых лакомств во все щели коврика, и пусть ваша собака охотится за каждым кусочком. Для кошек попробуйте горизонтальную когтеточку «два в одном», пропитанную кошачьей мятой, которая бережет вашу мебель от когтей и обеспечивает отличное место для спокойного сна.
Порадуйте любимым успокоительным
Прежде чем уйти, посыпьте кошачьей мятой кошачьи лежанки, любимые уголки или игрушки, чтобы кошки могли занять себя соблазнительным запахом, пока не заснут. Держите несколько соблазнительных игрушек с кошачьей мятой подальше, пока вы дома, и вынимайте их только перед уходом, чтобы кошки не успевали привыкнуть и каждый раз радовались им.
Дайте шанс погоняться
Если ваш щенок или котенок любит гоняться за чем угодно, попробуйте автоматическую игрушку, которая прыгает, покачивается и перекатывается. Найдите такую, которая включается и выключается в случайное время — это даст животному возможность упражняться в охоте, когда вас нет рядом. Для собак попробуйте электронную игрушку, которую можно соединить с приложением для смартфона, чтобы вы могли получать удовольствие, управляя движениями удаленно, а затем наблюдайте за весельем дистанционно через камеру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тем летом залез в за туалет,где трубы,видимо оступился и грохнулся вниз.Около полутора суток там сидел,от страха даже не мяукнул.Мы все окрестности обыскали.Думали ушёл на старость лет на вольные хлеба.
Пришлось разбирать всю конструкцию что бы достать этого дурака.