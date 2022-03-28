Развлечения для домашних любимцев, которые помогут им не скучать в одиночестве

Оставьте свою собаку или кошку в той части дома, где они чувствуют себя комфортно и в безопасности, и где они не имеют доступа в опасные для себя зоны - например, на кухню. Для собак можно заблокировать часть дома, например, гостиную, где у них есть все их любимые игрушки и приятная кровать-пещера. А для котят вы можете выделить место у батареи или оставить самонагревающуюся кроватку, чтобы они могли уютно устроиться.