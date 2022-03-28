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Развлечения для домашних любимцев, которые помогут им не скучать в одиночестве

Развлечения для домашних любимцев, которые помогут им не скучать в одиночестве (9 фото)

Автор:
28 марта 2022 11:14
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   кошки   одиночество   развлечения   скука   собаки   
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Пандемия подзходит к концу, а вместе с ней - увы и ах - уходит дистанционка. Все больше работодателей хотят видеть своих сотрудников в офисе. Но домашние любимцы с этим не согласны: собака, привыкшая к вашему присутствию, начинает выть, а кошка дерет диван. Что делать? Зоопсихологи и ветеринары предлагают полезные советы о том, как помочь питомцу не скучать, пока вы на работе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   домашние любимцы   животные   кошки   одиночество   развлечения   скука   собаки   
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2  комментария
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Froll 17 минут назад
Я подозреваю что мой кот вовсе не скучает пока нас дома нет.То цветок перевёрнут,недавно всю рассаду раскидал.
Тем летом залез в за туалет,где трубы,видимо оступился и грохнулся вниз.Около полутора суток там сидел,от страха даже не мяукнул.Мы все окрестности обыскали.Думали ушёл на старость лет на вольные хлеба.
Пришлось разбирать всю конструкцию что бы достать этого дурака.
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Руслан 5 минут назад
Мои два кота либо спят, либо играются друг с другом и им норм )))
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