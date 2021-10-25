Бигль и кошка стали лучшими друзьями, и умиляют всех вокруг

Когда в доме появилась пушистая Хлеа, собачка сразу приняла ее, и они подружились. С того дня подруги все делают вместе. "Хлои очень терпеливая и нежная, а Хлеа часто ведет себя как собака. Они идеальная пара! А еще, Хлеа постоянно ходит за собачьей подругой и интересуется всем, что та делает. Они почти всегда вместе," - рассказывает хозяйка, Меган Коттон.