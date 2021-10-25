Бигль и кошка стали лучшими друзьями, и умиляют всех вокруг

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Вопреки стереотипам о том, что дружба между кошкой и собакой невозможна, есть много примеров, доказывающих обратное! Например, эта милейшая парочка - собака Хлои и кошка Хлеа. Они с первого дня стали неразлучными друзьями, и теперь не отходят друг от друга.
8-летняя собачка породы бигль по кличке Хлои (Chloe) и ее лучшая подруга, 6-месячная кошка Хлеа (Chlea), подружились не так давно, а уже очаровывают миллионы людей. Семья из США взяла кошку несколько месяцев назад в качестве друга для собаки. К сожалению, до этого Хлои попрощалась с любимым кроликом, который тоже жил в семье. Собачка очень грустила, и хозяева решили взять нового питомца.
Когда в доме появилась пушистая Хлеа, собачка сразу приняла ее, и они подружились. С того дня подруги все делают вместе. "Хлои очень терпеливая и нежная, а Хлеа часто ведет себя как собака. Они идеальная пара! А еще, Хлеа постоянно ходит за собачьей подругой и интересуется всем, что та делает. Они почти всегда вместе," - рассказывает хозяйка, Меган Коттон.
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Между кошкой и собакой появилась очень чуткая и крепкая связь, и наблюдать за их дружбой - одно удовольствие! Они даже ходят на прогулки вместе. Во время одной из недавних прогулок семья увидела поле с тыквами, и хозяйка сделала небольшую фотосессию для своих питомиц. Получились невероятно милые кадры.
"Когда мы подъехали к полю с тыквами, они обе хотели скорее выбежать из машины и начать исследовать. Затем они обе наслаждались временем, проведенным вместе на природе," - рассказывает хозяйка. Посмотрите на этих милашек:
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