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Бигль и кошка стали лучшими друзьями, и умиляют всех вокруг

Бигль и кошка стали лучшими друзьями, и умиляют всех вокруг (15 фото)

Автор:
25 октября 2021 12:10
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   забавные животные   кошки   мило   питомцы   собаки   фото   
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Вопреки стереотипам о том, что дружба между кошкой и собакой невозможна, есть много примеров, доказывающих обратное! Например, эта милейшая парочка - собака Хлои и кошка Хлеа. Они с первого дня стали неразлучными друзьями, и теперь не отходят друг от друга.
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Метки: домашние животные   животные   забавные животные   кошки   мило   питомцы   собаки   фото   
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