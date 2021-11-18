Кошечка с четырьмя ушками покоряет Инстаграм

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Мидас - кошечка из Турции, которая родилась с уникальной особенностью. У нее четыре ушка, и хозяйка взяла ее к себе с улицы совсем недавно. Но эта красавица уже за пару недель набрала 70 тысяч подписчиков в Инстаграме, и очаровала всех вокруг.
Мидас (Midas) - очаровательная кошечка, которая родилась с четырьмя ушками. Она живет в Турции с любящей хозяйкой по имени Джанис, и набирает популярность в сети из-за своей уникальной особенности. Кошечка, которой недавно исполнилось четыре месяца, уже набрала 70 тысяч подписчиков в Инстаграме.
Джанис взяла эту кошечку у подруги. Мать-кошка родила котят в саду рядом с домом девушки, и среди них оказалась Мидас. У нее четыре ушка из-за генетической мутации, но это никак не мешает ей жить полной жизнью - ветеринары определили, что у Мидас прекрасное здоровье.
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Через какое-то время хозяйка начала публиковать фотографии новой питомицы в сети. Пользователи моментально влюбились в это очаровательное создание. Мидас также подружилась с двумя лабрадорами, которые живут в ее новой семье - собаки взяли малютку под свою опеку.
Хозяйка и ее семья души не чают в этой красавице, а она отвечает им взаимностью. "Мидас очень игривая и дружелюбная девочка. В основном она спит днем, а ночью бодрствует, и очень любит спать у меня на груди или плече," - рассказала Джанис о любимице.
Снимки из Инстаграма очаровашки:
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Так это всё таки кот, или кошечка?