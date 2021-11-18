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Кошечка с четырьмя ушками покоряет Инстаграм

Кошечка с четырьмя ушками покоряет Инстаграм (14 фото)

Автор:
18 ноября 2021 21:52
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   котята   кошки   питомцы   собаки   фото   
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Мидас - кошечка из Турции, которая родилась с уникальной особенностью. У нее четыре ушка, и хозяйка взяла ее к себе с улицы совсем недавно. Но эта красавица уже за пару недель набрала 70 тысяч подписчиков в Инстаграме, и очаровала всех вокруг.
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Метки: домашние животные   животные   истории   котята   кошки   питомцы   собаки   фото   
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Однажды на луне родился необычный малыш.
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4k
Алексей 24 минуты назад
Еще один говно-блогер свою страницу рекламирует.
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9k
Nero Час назад
Мидас это мужское имя. Имя мифического греческого царя с ослиными ушами.
Так это всё таки кот, или кошечка?
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mercure

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