Удалённый муж: почему из «Служебного романа» вырезали все эпизоды с участием супруга Верочки?

Но вместо этого между ними шли только вялые дискуссии по телефону касаемо нудного и скучного быта. Если бы все пошло в соответствии с изначальным замыслом, то в финале произошло бы счастливое воссоединение.

Но случилось ЧП: во время выступления в театре Маяковского актеру случайно повредили бутафорским копьем глаз. К счастью, зрение спасти удалось, но Фатюшин попал в больницу, долго восстанавливался, а задерживать съемочный процесс было нельзя. Все сцены с мужем Верочки пришлось вырезать.

Правда, к счастью поклонников, несколько крупных планов в картине все же осталось. К примеру, этот, где его лицо демонстрирует крайнюю степень растерянности при виде воскресшего Бубликова: