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Удалённый муж: почему из «Служебного романа» вырезали все эпизоды с участием супруга Верочки?

Удалённый муж: почему из «Служебного романа» вырезали все эпизоды с участием супруга Верочки?

Автор:
20 сентября 2022 10:10
Сообщество : Кино
Метки: artist   Верочка   александр фатюшин   лия ахеджакова   образ   персонаж   съёмка   сюжетная линия   
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Очаровательную стильную Верочку, умеющую жить легко, незамороченно и без оглядки на других, знают все, кто смотрел «Служебный роман». Но далеко не каждый может вспомнить, что у героини был муж, поскольку она видится такой свободной воздушной дамой. А он был.

Изначально планировалось, что это будет просто голос в трубке: Верочка – секретарь, постоянно на телефоне, вот и болтала бы между делом с мужем. Роль «голоса» должен был исполнить Олег Басилашвили. Но потом все переиграли. И снова переиграли.

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Кастинг на роль в картине в 1977 году был серьезный. Изначально на роль Верочкиного мужа утвердили Михаила Светина. Добрые, наивные и трогательные недотепы – это амплуа, с которым актер справлялся блестяще.

Но после проб режиссер пришел к выводу, что два комедийных артиста в паре – это уже масло масляное и по всем направлениям перебор. И Светина заменили Александром Фатюшиным – артистом, воплощавшим усредненный образ простого советского человека.

Зритель уже встречался с актером в фильме «Москва слезам не верит», в котором Фатюшин сыграл Сергея Гурина – мужа Людмилы, бывшего хоккеиста, страдающего алкогольной зависимостью.

Но вместо этого между ними шли только вялые дискуссии по телефону касаемо нудного и скучного быта. Если бы все пошло в соответствии с изначальным замыслом, то в финале произошло бы счастливое воссоединение.

Но случилось ЧП: во время выступления в театре Маяковского актеру случайно повредили бутафорским копьем глаз. К счастью, зрение спасти удалось, но Фатюшин попал в больницу, долго восстанавливался, а задерживать съемочный процесс было нельзя. Все сцены с мужем Верочки пришлось вырезать.

Правда, к счастью поклонников, несколько крупных планов в картине все же осталось. К примеру, этот, где его лицо демонстрирует крайнюю степень растерянности при виде воскресшего Бубликова:

А здесь он безмерно поражен изменениями мымры:

Конечно, было бы очень интересно получить завершение еще одной сюжетной линии и увидеть все своими глазами. Но только в случае действительно талантливого воплощения, а не тускленького ромкома в стиле «Служебный роман. Наше время».

А кого бы вы хотели видеть в главных ролях в случае создания настоящего качественного ремейка этой культовой картины?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Верочка   александр фатюшин   лия ахеджакова   образ   персонаж   съёмка   сюжетная линия   
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7  комментариев
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8k
Игорь 50 минут назад
Копьем была водка. которая вывела его на месяц из строя. Как сам Рязанов рассказывал, это его так вывело из себя, что он даже на озвучивание телефонных разговоров его не стал приглашать, а поручил это сделать Басилашвили. С того момента он внес его в свой стоп-лист.
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7k
Vалѣнтиныч 7 минут назад
Я не хотел-бы видеть ремейк этой картины !!! Слова "ремейк" и "качество" нельзя использовать в одном предложении... Кто не согласен- Ваше право, но я не смог назвать ни одного ремейка, который не оскорбляет оригинал своим существованием...
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11k
Alex Djeff 12 минут назад
"А кого бы вы хотели видеть в главных ролях в случае создания настоящего качественного ремейка этой культовой картины?"
Не люблю ремейки. Что пиндосы портят культовые французские фильмы, что отечественные "талантливые" режиссёры. Какой ремейк хочется посмотреть дважды?
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−58
ЛехаЧифирь 43 минуты назад
И так две серии подучилось. Явно пришлось сокращать, резать "лишнее" ..
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6k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Боярского
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797
Lexx Час назад
---между ними шли только вялые дискуссии по телефону касаемо нудного и скучного быта. ---

Ты знаешь, я понял, из-за чего мы с тобой разошлись: нам нужен ребёнок!
Ты хочешь, чтоб у нас был ребёнок?
Да! И как можно скорее!
Но я не могу сейчас. До конца работы ещё два часа и Калугина тут… Я не могу уйти!
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