Удалённый муж: почему из «Служебного романа» вырезали все эпизоды с участием супруга Верочки?

Очаровательную стильную Верочку, умеющую жить легко, незамороченно и без оглядки на других, знают все, кто смотрел «Служебный роман». Но далеко не каждый может вспомнить, что у героини был муж, поскольку она видится такой свободной воздушной дамой. А он был.
Изначально планировалось, что это будет просто голос в трубке: Верочка – секретарь, постоянно на телефоне, вот и болтала бы между делом с мужем. Роль «голоса» должен был исполнить Олег Басилашвили. Но потом все переиграли. И снова переиграли.
Кастинг на роль в картине в 1977 году был серьезный. Изначально на роль Верочкиного мужа утвердили Михаила Светина. Добрые, наивные и трогательные недотепы – это амплуа, с которым актер справлялся блестяще.
Но после проб режиссер пришел к выводу, что два комедийных артиста в паре – это уже масло масляное и по всем направлениям перебор. И Светина заменили Александром Фатюшиным – артистом, воплощавшим усредненный образ простого советского человека.
Зритель уже встречался с актером в фильме «Москва слезам не верит», в котором Фатюшин сыграл Сергея Гурина – мужа Людмилы, бывшего хоккеиста, страдающего алкогольной зависимостью.
Но вместо этого между ними шли только вялые дискуссии по телефону касаемо нудного и скучного быта. Если бы все пошло в соответствии с изначальным замыслом, то в финале произошло бы счастливое воссоединение.
Но случилось ЧП: во время выступления в театре Маяковского актеру случайно повредили бутафорским копьем глаз. К счастью, зрение спасти удалось, но Фатюшин попал в больницу, долго восстанавливался, а задерживать съемочный процесс было нельзя. Все сцены с мужем Верочки пришлось вырезать.
Правда, к счастью поклонников, несколько крупных планов в картине все же осталось. К примеру, этот, где его лицо демонстрирует крайнюю степень растерянности при виде воскресшего Бубликова:
А здесь он безмерно поражен изменениями мымры:
Конечно, было бы очень интересно получить завершение еще одной сюжетной линии и увидеть все своими глазами. Но только в случае действительно талантливого воплощения, а не тускленького ромкома в стиле «Служебный роман. Наше время».
А кого бы вы хотели видеть в главных ролях в случае создания настоящего качественного ремейка этой культовой картины?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не люблю ремейки. Что пиндосы портят культовые французские фильмы, что отечественные "талантливые" режиссёры. Какой ремейк хочется посмотреть дважды?
Ты знаешь, я понял, из-за чего мы с тобой разошлись: нам нужен ребёнок!
Ты хочешь, чтоб у нас был ребёнок?
Да! И как можно скорее!
Но я не могу сейчас. До конца работы ещё два часа и Калугина тут… Я не могу уйти!