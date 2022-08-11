Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар?

Толстой серьёзно переработал персонажей из книги европейского коллеги. А некоторых – второстепенных наделил столь яркими чертами, что они полюбились нашему читателю, а впоследствии и зрителю не меньше главных.
Впрочем, были среди них и те, что являлись исключительно авторской задумкой Алексея Николаевича. В книге «Приключения Пиноккио» Карла Коллоди их не было.
Прототипом Дуремара – чудаковатого и вредного, злобного и предприимчивого стал реальный человек – современник Толстого французский доктор Жак Булемард. Занимался сей эскулап лечением по очень модной тогда технологии – пиявками. Врачеватель собственноручно вылавливал их на болоте, предварительно облачаясь в защищающий от комаров плащ. Так его сгорбленная долговязая фигура приобретала особый колорит, комичность и трогательность.
Булемард быстро стал местной достопримечательностью и обязательным гостем столичных светских приемов, на которых доктор в подробностях описывал методику лечения, а публика покатывалась со смеху. Детвора прозвала его Дуремаров, исказив фамилию.
Есть и другая, альтернативная версия сюжета: конфликт между двумя режиссерами Константином Станиславским и Всеволодом Мейерхольдом. Персонаж по виду очень уж напоминал помощника Мейерхольда Владимира Соловьева, который использовал звучный псевдоним Вольдемар Люсциниус. Аналогия прослеживается и с ним, и с внешним видом: мужчина был высокого роста, нескладный, носил длинное пальто. А Дуремар стало производным двух слов – Вольдемар и дурень.
Этика персонажа в книге примитивная: прежде всего продажи, а потом мораль, правда и все остальное. Служить тому, кто сильнее, кто на коне. А потом уже разбираться дальше. Дуремар обладает железобетонной выдержкой, терпением, стремлением добиваться своих целей и одновременной способностью переобуваться, что называется, в воздухе с выгодой для себя.
Изначально на иллюстрациях герой имел внешность отталкивающую и неприятную. Но потом становился все более и более симпатичным. В экранизации 1939 года Дуремара сыграл Сергей Мартинсон. А эталонным персонажем считается Владимир Басов в музыкальной сказке Леонида Нечаева 1976 года. Долговязый, нескладный – он сумел отразить в своем герое и добрые черты.
Начиная с 2000-х в многочисленных постановках «Приключений Буратино» играли разные актеры, в том числе Укупник и Шифрин.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Флуд 1
Флуд
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