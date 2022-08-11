Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар?

Этика персонажа в книге примитивная: прежде всего продажи, а потом мораль, правда и все остальное. Служить тому, кто сильнее, кто на коне. А потом уже разбираться дальше. Дуремар обладает железобетонной выдержкой, терпением, стремлением добиваться своих целей и одновременной способностью переобуваться, что называется, в воздухе с выгодой для себя.