FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 347 постов • 286 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар?

Откуда в «Золотом ключике» взялся Дуремар?

Автор:
11 августа 2022 10:42
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Владимир Басов   Герой   Дуремар   Жак Булемард   буратино   образ   персонаж   произведение   сказка   экранизация   
1429
7

Толстой серьёзно переработал персонажей из книги европейского коллеги. А некоторых – второстепенных наделил столь яркими чертами, что они полюбились нашему читателю, а впоследствии и зрителю не меньше главных.

Впрочем, были среди них и те, что являлись исключительно авторской задумкой Алексея Николаевича. В книге «Приключения Пиноккио» Карла Коллоди их не было.


×
×

Прототипом Дуремара – чудаковатого и вредного, злобного и предприимчивого стал реальный человек – современник Толстого французский доктор Жак Булемард. Занимался сей эскулап лечением по очень модной тогда  технологии – пиявками. Врачеватель собственноручно вылавливал их на болоте, предварительно облачаясь в защищающий от комаров плащ. Так его сгорбленная долговязая фигура приобретала особый колорит, комичность и трогательность.


Булемард быстро стал местной достопримечательностью и обязательным гостем столичных светских приемов, на которых доктор в подробностях описывал методику лечения, а публика покатывалась со смеху. Детвора прозвала его Дуремаров, исказив фамилию.


Есть и другая, альтернативная версия сюжета: конфликт между двумя режиссерами Константином Станиславским и Всеволодом Мейерхольдом. Персонаж по виду очень уж напоминал помощника Мейерхольда Владимира Соловьева, который использовал звучный псевдоним Вольдемар Люсциниус. Аналогия прослеживается и с ним, и с внешним видом: мужчина был высокого роста, нескладный, носил длинное пальто. А Дуремар стало производным двух слов – Вольдемар и дурень.


Этика персонажа в книге примитивная: прежде всего продажи, а потом мораль, правда и все остальное. Служить тому, кто сильнее, кто на коне. А потом уже разбираться дальше. Дуремар обладает железобетонной выдержкой, терпением, стремлением добиваться своих целей и одновременной способностью переобуваться, что называется, в воздухе с выгодой для себя.


Изначально на иллюстрациях герой имел внешность отталкивающую и неприятную. Но потом становился все более и более симпатичным. В экранизации 1939 года Дуремара сыграл Сергей Мартинсон. А эталонным персонажем считается Владимир Басов в музыкальной сказке Леонида Нечаева 1976 года. Долговязый, нескладный – он сумел отразить в своем герое и добрые черты.


Начиная с 2000-х в многочисленных постановках «Приключений Буратино» играли разные актеры, в том числе Укупник и Шифрин.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Владимир Басов   Герой   Дуремар   Жак Булемард   буратино   образ   персонаж   произведение   сказка   экранизация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
451
Lexx Час назад
Так у Пиноккио и Буратино вообще мало общего, даже нос у Пиноккио вырастал когда он врал. И в конце Пиноккио стал живым мальчиком, а Буратино так куклой и остался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
SerGProS 10 минут назад
Чел гирудотерапию продвигал, а его гнобили..Печаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−46
KF7 Полчаса назад
Он не сеет и не пашет
А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−46
KF7 Полчаса назад
Дуремар В кремле 22 года сидит ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−46
KF7 36 минут назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮ/ РО ФАШИСТО ! СКРЕПО/ СТНОЕ БЫДЛО !

NASAMS и Stormer в украине ! готовте вашим пилотам героя фюры пут/ лерца посмертно !

AGM-88 HARM тоже в украине ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45155



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года
В стиле Фишек: промежуточные итоги дачного сезона 2022 года
Первые роли любимых советских актёров
Первые роли любимых советских актёров
Набирающие популярность в сообществах
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200 тысяч
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200...
Певица София Ротару уехала в деревню и занялась сбором средств для семей украинских военных
Певица София Ротару уехала в деревню и занялась сбором средств для семей украинских...
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#позитив#картинки#улыбнуло#СССР#подборка#сарказм#Жизнь#кот
#Юмор#в мире#люди#история#Ynews#смешно#истории#сатира#собака#кошка
#животные#интересно#забавно#факты#новости#удивительно#кино#познавательно#природа#маразм
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C 5 причин купить робот-пылесос Midea i5C Разгадка тайны персональных данных главного русского злодея Разгадка тайны персональных данных главного русского злодея Иванушка-дурачок: как появился главный персонаж русских народных сказок? Иванушка-дурачок: как появился главный персонаж русских народных сказок? Реальные прототипы нереальных злодеев Реальные прототипы нереальных злодеев В гостях у сказки В гостях у сказки Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей

На что жалуетесь?

Вернуться