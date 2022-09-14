10 киноперсонажей, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров

Все мы уже давно смирились с тем, что появление на экранах новых Джеймсов Бондов, Шерлоков Холмсов и Бэтменов будет сопровождать нас всю жизнь. Голливуд и другие киностудии никогда не перестанут штамповать про них фильмы, раз за разом перезапуская их истории. Тут уж извините.

А раз такое дело, то мы захотели поискать некоторых не настолько попсовых персонажей, которые также стали настолько популярной культурной единицей, что разные поколения киношников постоянно возвращают их на экраны, подбирая на их роли всё новых и новых актёров и актрис. Мы специально попытались обойтись без персонажей комиксов и самых избитых литературных героев.

Ну и вот что получилось!

Эйприл О’Нил — 3 воплощения в кино