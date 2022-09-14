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10 киноперсонажей, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров

10 киноперсонажей, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров

Автор:
14 сентября 2022 09:51
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   персонаж   роль   съемка   фильм   фото   
1287
18

Давайте посмотрим на знакомых нам киногероев, которые сменяли своих «аватаров» уже более двух раз. Тут в основном фильмы, но в особых случаях мы брали и сериалы.

Все мы уже давно смирились с тем, что появление на экранах новых Джеймсов Бондов, Шерлоков Холмсов и Бэтменов будет сопровождать нас всю жизнь. Голливуд и другие киностудии никогда не перестанут штамповать про них фильмы, раз за разом перезапуская их истории. Тут уж извините.

А раз такое дело, то мы захотели поискать некоторых не настолько попсовых персонажей, которые также стали настолько популярной культурной единицей, что разные поколения киношников постоянно возвращают их на экраны, подбирая на их роли всё новых и новых актёров и актрис. Мы специально попытались обойтись без персонажей комиксов и самых избитых литературных героев.

Ну и вот что получилось!


Эйприл О’Нил — 3 воплощения в кино

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  • Джудит Хоаг в фильме «Черепашки ниндзя» (1990)
  • Пейдж Турко в фильме «Черепашки-ниндзя II: Тайна изумрудного зелья» (1991) и «Черепашки-ниндзя III» (1993)
  • Меган Фокс в дилогии-перезапуске «Черепашки-ниндзя» (2014 и 2016)

Алекс Мёрфи (Робокоп) — 3 воплощения в кино

  • Питер Уэллер в первых двух частях фильма «Робокоп» (1987 и 1990)
  • Роберт Джон Берк в фильме «Робокоп 3» (1993)
  • Юэль Киннаман в перезапуске «Робокоп» (2014)

Томми Джарвис — 3 воплощения в кино

  • Кори Фельдман в фильме «Пятница, 13-е — Часть 4: Последняя глава» (1984)
  • Джон Шеферд в фильме «Пятница, 13-е — Часть 5: Новое начало» (1985)
  • Том Мэтьюз в фильме «Пятница, 13-е — Часть 6: Джейсон жив!» (1986)

Лорд Райден — 3 воплощения в кино

  • Кристофер Ламберт в фильме «Смертельная битва» (1995)
  • Джеймс Ремар в фильме «Смертельная битва 2: Истребление» (1997)
  • Таданобу Асано в фильме «Мортал Комбат» (2021)

Джон Коннор — 4 воплощения в кино

  • Эдвард Фёрлонг в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991)
  • Ник Стал в фильме «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)
  • Кристиан Бейл в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)
  • Джейсон Кларк в фильме «Терминатор: Генезис»

Инспектор Жак Клузо — 4 воплощения в кино

  • Питер Селлерс в шести фильмах с 1963 по 1982 годы
  • Алан Аркин в фильме «Инспектор Клузо» (1968)
  • Роджер Мур в фильме «Проклятие Розовой Пантеры» (1983)
  • Стив Мартин в дилогии «Розовая пантера» (2006 и 2009)

Пинхед — 4 воплощения в кино

  • Даг Брэдли в первых восьми частях «Восставшего из ада» (1987-2005)
  • Стефан Смит Коллинз в фильме «Восставший из ада 9: Откровение» (2011)
  • Пол Т. Тейлор в фильме «Восставший из ада 10: Приговор» (2018)
  • Актриса (!) Джейми Клейтон в перезапуске «Восставший из ада» (2022)

Астерикс — 4 воплощения в кино

  • Кристиан Клавье в фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999) и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002)
  • Кловис Корньяк в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008)
  • Эдуард Баэр в фильме «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012)
  • Гийом Кане в будущем фильме «Астерикс и Обеликс: Шёлковый путь» (2023)

Ганнибал Лектер — 4 воплощения в кино

  • Брайан Кокс в фильме «Охотник на людей» (1986)
  • Энтони Хопкинс в трёх фильмах с 1991 по 2002
  • Гаспар Ульель в фильме «Ганнибал: Восхождение» (2006)
  • Мадс Миккельсен в сериале «Ганнибал» (2013-2015)

Джек Райан — 5 воплощений в кино

  • Алек Болдуин в фильме «Охота за «Красным Октябрём»» (1990)
  • Харрисон Форд в фильмах «Игры патриотов» (1992) и «Прямая угроза» (1994)
  • Бен Аффлек в фильме «Цена страха» (2002)
  • Крис Пайн в фильме «Джек Райан: Теория хаоса» (2014)
  • Джон Красински в сериале «Джек Райан» (2018-…)

Источник:

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Метки: актеры   кино   персонаж   роль   съемка   фильм   фото   
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6  комментариев
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1k
RaiJu 2 часа назад
Ну можно тогда и Эркюля Пуаро, Шерлока Холмса, Виктора Франкенштейна и его существо, да море кого можно.
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17k
Николай 48 минут назад
Вот ещё Джон Коннор.
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22k
Serg2001 2 часа назад
Как по мне, то Ник Стал самый отстойный Джон Коннор. Ну никак не вяжется человек с нулевой харизмой с образом лидера сопротивления.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Между первым и последним фильмом разница в 26 (!!!) лет.
Вы хотите чтобы роль играл один и тот же актёр?

Кристофер Ламберт в фильме «Смертельная битва» (1995)
Джеймс Ремар в фильме «Смертельная битва 2: Истребление» (1997)
Таданобу Асано в фильме «Мортал Комбат» (2021)

Не совсем удачный пример.
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