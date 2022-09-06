Поднимите мне веки: кем было самое жуткое порождение фантазий, нашедших отражение в творчестве Гоголя?

Но только исследователи не обнаружили в славянской мифологии ничего подобного. Никаких подземных чудовищ и гномов и, соответственно, их повелителя в ней просто не существовало.

Фольклористы считают, что подобного плана порождения встречаются в мифах индоевропейцев. Так, в качестве прототипа мог выступать смешанный образ, включавший скифского бога Вея – владыки ураганов, и предводителя демонов Балора.