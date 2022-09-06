Поднимите мне веки: кем было самое жуткое порождение фантазий, нашедших отражение в творчестве Гоголя?

Николай Васильевич Гоголь по праву считается великим мистиком нашей литературы. Но о главном чудовище – персонаже повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» в самом произведении мало что сказано.
Кем же он был – порождением фантазии автора? Или у Вия имелся относительно реальный прототип?
Вий есть колоссальное создание народного воображения. Так назывался у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли.
Так писал о персонаже сам автор.
Но только исследователи не обнаружили в славянской мифологии ничего подобного. Никаких подземных чудовищ и гномов и, соответственно, их повелителя в ней просто не существовало.
Фольклористы считают, что подобного плана порождения встречаются в мифах индоевропейцев. Так, в качестве прототипа мог выступать смешанный образ, включавший скифского бога Вея – владыки ураганов, и предводителя демонов Балора.
При этом общеизвестен факт, что Гоголь был большим поклонником европейского романтизма. И за основу произведения мог взять не крестьянские былички, а сюжет Роберта Саути, в которой автор опирается на очень похожую английскую легенду.
Но подобное порождение встречается и в славянских мифах. Стоит вспомнить сказку об Иване Быковиче. В ней супругу ведьмы – сильнейшему колдуну глаза могли открыть только вилами:
Старик лежит на железной кровати, ничего не видит. Длинные ресницы и густые брови совсем глаза закрывают. Позвал он 12 могучих богатырей и стал им приказывать поднять ему веки.
Аналогичной Вию силой обладал и половецкий хан Буняк, способный в буквальном смысле испепелять взглядом все вокруг – людей и целые города. При этом Буняк описывался как персонаж с густыми бровями и веками до земли, которые приходилось поднимать лопатами или вилами.
А имя – Вий автор, вероятнее всего, образовал от украинского «вія» – ресница. То есть это существо, имеющее веки и ресницы. Да еще какие. То есть Вий стал результатом своего рода сборной солянки, как раз и собиравшим вокруг себя всю возможную нечисть более низкого ранга.
Популярности персонажа способствовала его жуткая суть, буквально выворачивающая все внутренние потаенные человеческие страхи наружу – подсознательный ужас и суеверный страх. Именно Гоголь является создателем этого мистического существа, хотя к мифам оно относится очень косвенно.
Сам писатель жалел о выходе произведения. Поскольку эффект получился обратный, не тот, на который Гоголь рассчитывал. Вместо усиления духовности народ с новой силой погрузился в веру в языческих чудовищ, колдунов, ведьм и прочую нечисть, которую так виртуозно описал великий мистик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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