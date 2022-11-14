Так вот ты какая, Аннушка-маслоразливательница

Татьяна Лаппа вспоминала, что соседка постоянно лупила своего сына. Тот вопил, а потом семейство бурно мирилось за бутылью самогона и вдохновенно дралось. Когда на вызов приезжала милиция, буяны замолкали и сидели тихо, как мыши за веником. За ложный вызов Булгакова как-то чуть не оштрафовали.

Чем занималась и на что жила Горячева? Это тайна, покрытая мраком. В домовой книге женщина значилась как безработная и находящаяся на иждивении мужа. Хотя такового никто в глаза не видел. А вот детей был полный комплект, два сына. И младшего, Сашу, она как раз регулярно лупила (этот момент отражен в романе).