Под маской Бегемота

Протестую, Достоевский бессмертен!

Разрешите мне, мэтр, свистнуть перед скачкой на прощанье.

Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

Не шалю, никого не трогаю, примус починяю.

Я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете.

Попрошу меня не учить, сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал!

А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете.

Котам почему-то всегда говорят «ты», хотя ни один кот ещё ни с кем не пил брудершафта!

Королева в восхищении! Мы в восхищении!

Но вы не будьте на меня в претензии.