Под маской Бегемота

Свой мистический роман Михаил Булгаков нафаршировал таким количеством символов, что их расшифровка длится и по сей день.
А мистические персонажи столь завораживают, что для них очень сложно подыскать подходящие аллегории. Особняком стоит кот Бегемот – оборотень и шут в свите Воланда. Кто выступил в качестве прототипа никому не мешающего и примус починяющего?
Говорят, что Михаил Афанасьевич внимательно изучил книгу И. Я. Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях». В ней имелось упоминание о чудище, обитавшем в далекой пустыне.
Оно являло собой поразительное существо с головой слона, огромным хоботом и клыками. Пузатое тело демона украшал маленький хвост и толстые конечности. То есть облик существа несколько напоминал бегемота, отсюда и имя.
Еще писатель делал выписки из тома «История сношений человека с дьяволом», которые затем использовал в работе. В разделе демонологии имеется описание смертных грехов. Один из них – чревоугодие или, проще говоря, обжорство как раз и представляет собой демона – приспешника Сатаны. То есть связь со свитой тоже прослеживается.
Некоторые литературоведы считают, что прототипом мог стать кот Мурр Гофмана, являвший собой тоже средоточие самодовольства и лукавства.
Не исключено, что в образе есть и изрядная доля Чеширского кота – загадочного и обаятельного создания Кэрролла, которое могло телепортироваться, оставляя после себя говорящую улыбку, и проделывать другие подобные штуки.
Бегемот не зря является любимым шутом мессира. Он с ловкостью и непринужденностью проворачивает свои шутки. Поэта Бездомного чуть с ума не свел, невозмутимо попытавшись расплатиться за поездку в трамвае. Наслаждался «беленькой» у Лиходеева, от души напинал Варенуху, а несчастному Бенгальскому так и вообще голову оторвал.
Высказывания хвостатого дьяволенка ушли в мир и были разобраны на цитаты:
Протестую, Достоевский бессмертен!
Разрешите мне, мэтр, свистнуть перед скачкой на прощанье.
Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю.
Я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете.
Попрошу меня не учить, сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал!
А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете.
Котам почему-то всегда говорят «ты», хотя ни один кот ещё ни с кем не пил брудершафта!
Королева в восхищении! Мы в восхищении!
Но вы не будьте на меня в претензии.
В финале романа нарочитое шутовство с кота спадает, как шкурка со змеи. И он предстает рядом со своим господином в образе красивого печального пажа, который обречен на скитания рядом с Воландом до скончания времен. И с рассветными лучами свита покидает город вместе с теми, кому уготован вечный приют и покой в особенном месте.
В СССР была выпущена почтовая марка, где был изображен этот персонаж. Выпуск приурочили к 100-летию со дня рождения писателя.
Михаил Афанасьевич изначально настороженно относился к домашним животным. Но вторая супруга Любовь Белозерская привила ему любовь к братьям меньшим, и в последующем он их просто обожал. В доме жила кошка Мука, первого котенка которой назвали Аншлагом, отметив таким образом однозначный успех театральной постановки «Мастера и Маргариты».
Источник:
АНТИФИШКИ
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