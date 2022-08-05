Актёры особого назначения

Бенедикт Камбербэтч – актер такого уровня, что сыграет кого угодно, если будет поставлена такая задача. И для погружения в образ сделает все, что нужно, и даже больше. Понятно, что игра на музыкальном инструменте требует времени, терпения, сил и таланта. Но Бен успешно справился с задачей и освоил скрипку для роли Шерлока Холмса. И шедевральная игра, которую можно неоднократно наблюдать в сериале, не просто настоящая, а достойная восхищения и похвалы профессионалов.