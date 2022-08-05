Актёры особого назначения

Кино – особое искусство. И порой для роли и правдоподобности актёры и актрисы идут на поступки, граничащие не просто с отвагой, а даже безрассудством.
На что решились мастера и новички, чтобы поразить зрителя?
В общем-то для роли в «Таксисте» Де Ниро не нужны были какие-то особые навыки. Но чтобы максимально глубоко погрузиться в роль и понять своего персонажа, Роберт две недели перед съемками работал таксистом и возил пассажиров.
Бокс – это красиво, зрелищно и серьезно. И даже боксер-новичок обнаружит в технике актера недочеты и грубые ошибки. А уж о профессионале и говорить не приходится. Поэтому перед ролью в «Малышке на миллион» Хилари Суонк упорно тренировалась в течение трех месяцев. И не только приобрела нужные навыки, но и неплохую мышечную массу.
Когда Том Холланд начал сниматься в картине «Человек-Паук: Возвращение домой», его школьные годы уже остались в прошлом. И чтобы прочувствовать – каково это – быть школяром, актер не просто засел за уроки. Он отправился в обычную лондонскую школу, сел за парту, представившись новичком, и погрузился в учебный процесс. Правда, одна девочка его все же узнала, но не выдала. И учеба Тома под прикрытием продолжилась.
Натали Портман перед съемками «Черного лебедя» чувствовала себя совершенно спокойно. Ведь в детстве она занималась балетом, и проблем с воплощением образа быть не должно было. Но когда актриса начала работать, то поняла, что знания детских лет – ничто по сравнению с нужным уровнем. И в течение нескольких месяцев ей пришлось упорно заниматься не только балетом, но и плаванием и другими видами спорта, чтобы добиться нужной степени грациозности.
Зои Кравиц, чтобы проникнуться образом Женщины-Кошки в «Бэтмене», вела долгие наблюдения за хвостатыми красавицами, изучала их повадки, изображала движения и даже лакала из миски молоко.
Майкл Б. Джордан перед съемками в «Черной пантере» практически стал отшельником, отстранился от людей и действительности. И заполучил довольно серьезные психологические проблемы. Чтобы избавиться от мрачного подавленного состояния, в течение нескольких месяцев ему пришлось даже посещать психотерапевта, чтобы вернуть вкус к жизни.
Бенедикт Камбербэтч – актер такого уровня, что сыграет кого угодно, если будет поставлена такая задача. И для погружения в образ сделает все, что нужно, и даже больше. Понятно, что игра на музыкальном инструменте требует времени, терпения, сил и таланта. Но Бен успешно справился с задачей и освоил скрипку для роли Шерлока Холмса. И шедевральная игра, которую можно неоднократно наблюдать в сериале, не просто настоящая, а достойная восхищения и похвалы профессионалов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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