Что ел Элвис Пресли и от чего отказывался наотрез

На снимке: Элвис у входа в дом, Грейсленд, 1957 г.



Самым отвратительным для Элвиса продуктом была... рыба. Он ненавидел её запах, ненавидел её вкус. Поэтому рыбу в Грейсленде никогда не готовили, это было строго запрещено. И запрет легко объясним: запах рыбы после приготовления может сохраняться в помещении даже несколько дней.



Однако, думается, столь глубокое неприятие рыбы кроется не в ее запахе. В первую очередь Элвис Пресли ненавидел её, потому что она напоминала ему о его бедном детстве и том времени, когда приходилось есть жесткое беличье мясо и самую дешевую рыбу.



Факт этот, конечно, малозначительный. Но вот недавно вышел новый фильм База Лурмана про Элвиса, и его стоит посмотреть! Там много фактов куда интереснее. Во-первых, шикарный Том Хэнкс в роли хитрющего менеджера музыканта, во-вторых — актер в главной роли хоть и не дотягивает до Короля, всё же очень постарался, а в третьих — отличный саундтрек. Рекомендую от души. После просмотра сразу хочется и посмотреть на сохранившиеся видеозаписи с концертов Элвиса, и побольше о нём почитать. Как-никак он легенда.



А ненависть к рыбе — это так, просто штрих к портрету.