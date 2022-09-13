Что ел Элвис Пресли и от чего отказывался наотрез

1614
5
Элвис Пресли очень любил поесть. Так любил, что на момент своей смерти в возрасте 42 лет весил 120 килограммов. Особой привередливостью в еде король рок-н-ролла не отличался и с удовольствием вкушал самые разные блюда. Но было одно исключение, один продукт, который он ненавидел всеми фибрами души. Настолько, что запретил готовить его у себя дома.
Что из еды он терпеть не мог, расскажем в конце. А сначала немного о его детстве, из которого, как обычно, все корни и растут.
Элвис вырос в бедности
На снимке: Элвис со своими родителями, Тупело, штат Миссисипи, 1937 год.
Элвис родился в бедной семье. Его родители делали всё возможное, чтобы свести концы с концами, но чаще всего они зависели от доброты соседей и государственных программ помощи. Так что нередко на ужин было, скажем, беличье мясо.
Когда он стал огромной звездой в мире шоу-бизнеса, с популярностью пришло и богатство. И только тогда он смог определить, какая еда ему нравится, а какая нет.
Элвис родился в бедной семье. Его родители делали всё возможное, чтобы свести концы с концами, но чаще всего они зависели от доброты соседей и государственных программ помощи. Так что нередко на ужин было, скажем, беличье мясо.
Когда он стал огромной звездой в мире шоу-бизнеса, с популярностью пришло и богатство. И только тогда он смог определить, какая еда ему нравится, а какая нет.
×
×
Король любил кухню южных штатов
На снимке: сэндвич с арахисовым маслом и бананом, любимая закуска Элвиса Пресли.
Элвис, выросший на Юге США, имел склонность к простой еде. «Элвис вырос на старой доброй южной кухне. Он любил мясной рулет, картофельное пюре, жареную курицу... макароны с сыром. Всё, на чем он вырос и к чему привык», — рассказала архивариус Грейсленда Энджи Марчезе.
В особняке Грейсленд в Мемфисе Элвис всегда держал в холодильнике некоторые базовые продукты — например, сосиски, бекон, яйца, арахисовое масло, картофель и булочки для гамбургеров.
Одним из его любимых и наиболее известных блюд был сэндвич с жареным арахисовым маслом и бананом, который готовил для него его 14-летний шеф-повар Мэри Дженкинс Лэнгстон. «Он говорил, что единственная вещь в жизни, от которой он получает удовольствие, — это еда. И еда ему очень нравилась» , — рассказал Лэнгстон.
Элвис, выросший на Юге США, имел склонность к простой еде. «Элвис вырос на старой доброй южной кухне. Он любил мясной рулет, картофельное пюре, жареную курицу... макароны с сыром. Всё, на чем он вырос и к чему привык», — рассказала архивариус Грейсленда Энджи Марчезе.
В особняке Грейсленд в Мемфисе Элвис всегда держал в холодильнике некоторые базовые продукты — например, сосиски, бекон, яйца, арахисовое масло, картофель и булочки для гамбургеров.
Одним из его любимых и наиболее известных блюд был сэндвич с жареным арахисовым маслом и бананом, который готовил для него его 14-летний шеф-повар Мэри Дженкинс Лэнгстон. «Он говорил, что единственная вещь в жизни, от которой он получает удовольствие, — это еда. И еда ему очень нравилась» , — рассказал Лэнгстон.
Но были и продукты, которые он не любил
На снимке: Элвис Пресли и Сэм Филлипс едят мороженое и торт в 1956 году в Мемфисе, штат Теннесси.
Одним из продуктов, который Элвису не особенно нравился, был лук. Ему не нравился запах, и он не слишком любил вкус лука. Но этой его неприязни было недостаточно, чтобы полностью запретить употреблять лук в готовку в Грейсленде.
Его двоюродный брат Билли Смит однажды поделился воспоминаниями об Элвисе, сказав: «Однажды ночью он позвал меня в Грейсленд. Он хотел, чтобы я промыл ему глаза. Это когда у него была глаукома. Я съел гамбургер с луком. Ну, я почистил зубы и пошёл туда», — рассказал Смит. Но Элвис все равно почувствовал характерный запах в его дыхании! И очень просил его перестать есть лук.
Одним из продуктов, который Элвису не особенно нравился, был лук. Ему не нравился запах, и он не слишком любил вкус лука. Но этой его неприязни было недостаточно, чтобы полностью запретить употреблять лук в готовку в Грейсленде.
Его двоюродный брат Билли Смит однажды поделился воспоминаниями об Элвисе, сказав: «Однажды ночью он позвал меня в Грейсленд. Он хотел, чтобы я промыл ему глаза. Это когда у него была глаукома. Я съел гамбургер с луком. Ну, я почистил зубы и пошёл туда», — рассказал Смит. Но Элвис все равно почувствовал характерный запах в его дыхании! И очень просил его перестать есть лук.
Эта еда была запрещена в Грейсленде
На снимке: Элвис у входа в дом, Грейсленд, 1957 г.
Самым отвратительным для Элвиса продуктом была... рыба. Он ненавидел её запах, ненавидел её вкус. Поэтому рыбу в Грейсленде никогда не готовили, это было строго запрещено. И запрет легко объясним: запах рыбы после приготовления может сохраняться в помещении даже несколько дней.
Однако, думается, столь глубокое неприятие рыбы кроется не в ее запахе. В первую очередь Элвис Пресли ненавидел её, потому что она напоминала ему о его бедном детстве и том времени, когда приходилось есть жесткое беличье мясо и самую дешевую рыбу.
Факт этот, конечно, малозначительный. Но вот недавно вышел новый фильм База Лурмана про Элвиса, и его стоит посмотреть! Там много фактов куда интереснее. Во-первых, шикарный Том Хэнкс в роли хитрющего менеджера музыканта, во-вторых — актер в главной роли хоть и не дотягивает до Короля, всё же очень постарался, а в третьих — отличный саундтрек. Рекомендую от души. После просмотра сразу хочется и посмотреть на сохранившиеся видеозаписи с концертов Элвиса, и побольше о нём почитать. Как-никак он легенда.
А ненависть к рыбе — это так, просто штрих к портрету.
Самым отвратительным для Элвиса продуктом была... рыба. Он ненавидел её запах, ненавидел её вкус. Поэтому рыбу в Грейсленде никогда не готовили, это было строго запрещено. И запрет легко объясним: запах рыбы после приготовления может сохраняться в помещении даже несколько дней.
Однако, думается, столь глубокое неприятие рыбы кроется не в ее запахе. В первую очередь Элвис Пресли ненавидел её, потому что она напоминала ему о его бедном детстве и том времени, когда приходилось есть жесткое беличье мясо и самую дешевую рыбу.
Факт этот, конечно, малозначительный. Но вот недавно вышел новый фильм База Лурмана про Элвиса, и его стоит посмотреть! Там много фактов куда интереснее. Во-первых, шикарный Том Хэнкс в роли хитрющего менеджера музыканта, во-вторых — актер в главной роли хоть и не дотягивает до Короля, всё же очень постарался, а в третьих — отличный саундтрек. Рекомендую от души. После просмотра сразу хочется и посмотреть на сохранившиеся видеозаписи с концертов Элвиса, и побольше о нём почитать. Как-никак он легенда.
А ненависть к рыбе — это так, просто штрих к портрету.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Эпохальная певица: 15 интересных фактов о Гвен Стефани
- Знаменитости, которые нас удивили
- 30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях
- 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги
- 8 неожиданных и забавных фактов о Томе Крузе
Метки: Любимая еда Элвис Элвис Пресли вкусовые пристрастия жизнь знаменитостей звезды факты шоу бизнес
Новости партнёров
Зачем это все? он певец
копания в любых пристрастиях знаменитостей, не связанных с их талантом, выглядит вот так
что за дешевый трюк про "расскажем в конце"?