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Что ел Элвис Пресли и от чего отказывался наотрез

Что ел Элвис Пресли и от чего отказывался наотрез

Автор:
13 сентября 2022 17:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Любимая еда   Элвис   Элвис Пресли   вкусовые пристрастия   жизнь знаменитостей   звезды   факты   шоу бизнес   
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Элвис Пресли очень любил поесть. Так любил, что на момент своей смерти в возрасте 42 лет весил 120 килограммов. Особой привередливостью в еде король рок-н-ролла не отличался и с удовольствием вкушал самые разные блюда. Но было одно исключение, один продукт, который он ненавидел всеми фибрами души. Настолько, что запретил готовить его у себя дома.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Любимая еда   Элвис   Элвис Пресли   вкусовые пристрастия   жизнь знаменитостей   звезды   факты   шоу бизнес   
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4  комментария
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а какие трусы он носил? а на каких унитазах любил сидеть?
Зачем это все? он певец
копания в любых пристрастиях знаменитостей, не связанных с их талантом, выглядит вот так

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5k
Андрей Полчаса назад
вы тоже не стали читать статью, а сразу прокрутили вниз что бы узнать ответ?

что за дешевый трюк про "расскажем в конце"?
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850
ChePaev 45 минут назад
художественный фильм классный о нем "Элвис", посмотрите
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