Актер Кейр О'Доннелл играл сына персонажа Уокена в фильме "Незваные гости" (2005). В одном интервью он рассказал, что Уокен попросил своего водителя каждый день отвозить их на съемочную площадку вдвоём - для того, чтобы они могли начать день как настоящие отец и сын. "Я до сих пор не знаю - то ли он просто издевался надо мной, то ли ему нравилась моя компания. Мы ехали и не говорили друг другу ни слова. В любом случае, для меня это было нечто особенное," - сказал актер.