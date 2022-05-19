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Кристоферу Уокену сейчас 79 лет, и за свою карьеру в кинематографе он снялся во многих запоминающихся и легендарных фильмах. Он частенько играл странных и загадочных персонажей - и как личность Уокен тоже довольно неординарен. Об этом даже рассказывают его коллеги по фильмам. Посмотрим на несколько интересных и странных фактов об актёре.
1. Уокен просто признался, что любит ананасы
Брэдли Купер - фанат Кристофера Уокена, и ему посчастливилось сниматься вместе с ним в фильме "Незваные гости" (2005). В одном из интервью Купер рассказал, как его восхищало и пугало поведение актёра. По его словам, "Уокен - не простой парень, который подойдёт и мило спросит как дела. Однажды он просто сидел в гримёрке, и пока его пудрили, он сказал с задумчивым видом: "Ананасы... Я так их люблю". Это было невообразимо!" - сказал Купер.
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2. Однажды он доказывал съемочной группе, как круто было бы иметь хвост
Во время съемок "Короли самоубийства" (1997) Уокен увидел, что у собаки актера Джея Мора нет хвоста. Этот факт его крайне расстроил, и после этого он перед всей съемочной группой начал рассуждать, как было бы классно людям иметь хвост. Он сказал тогда: "Люди могли бы сразу видеть, что вы злой. И сказать, например: "Не подходи, аккуратнее с этим парнем! Только взгляни на его хвост!"
3. Уокен ненавидит запоминать реплики
Уокен ненавидит запоминать реплики, и не приемлет изменения в них - актер Адам Сэндлер подтвердил это на одном из интервью после съемок фильма "Клик". Ему пришлось поменять некоторые реплики Уокена, и когда Сэндлер предложил ему измененный вариант, тот ответил: “Я уже запомнил те реплики”. Когда Сэндлер попытался убедить его изменить свои реплики во второй раз, Уокен повторил: “Но я уже запомнил те реплики". Сэндлер услышал его. Вместо этого он изменил свои собственные реплики, подстраиваясь под ответы Уокена.
4. Уокен напугал Леонардо Ди Каприо во время съемок
Во время съемок сцены в фильме 2002 года "Поймай меня, если сможешь" Уокен очень правдоподобно сымпровизировал гипервентиляцию (учащенное дыхание). Оказалось настолько реалистично, что он заставил коллегу по фильму Леонардо Ди Каприо в действительности поверить в это. В интервью IGN Ди Каприо признался, что увидев приступ Уокена, он начал паниковать и на всякий случай проверил, все ли с ним в порядке.
5. Уокен притворялся, что у него день рождения
Одна из известных шуточек актёра - он сказал всем на съемочной площадке, что сегодня его день рождения, хотя это неправда. Как рассказала актриса и коллега по фильму "Шары ярости" Мэгги Кью, все купили ему торт и спели песенку "С днем рождения!", а когда она его раскрыла - Уокен просто посмеялся над своей же шуткой.
6. Он впечатлил Квентина Тарантино
Во время съемок фильма "Настоящая любовь" (1993) Квентина Тарантино впечатлило то, что Уокен дословно повторил все реплики одного из самых длинных диалогов в сценарии. По словам Тарантино, он был смущен тем, что такой актер, как Уокен, так серьезно относится к своей работе.
7. Уокен попросил принести кошку на съемки
Уокен любит кошек. Его коллега по фильмам, актриса Ванесса Ферлито подтвердила это на интервью в одном из подкастов. Она рассказала, что как-то приносила свою кошку на съемки, а на следующий день Уокен попросил ассистента продюсера оставить ее кошку на съемочной площадке. В перерывах между съемками он играл и обнимался с кошкой Ванессы.
8. Уокен попросил водителя отвозить его на съемки вместе с коллегой
Актер Кейр О'Доннелл играл сына персонажа Уокена в фильме "Незваные гости" (2005). В одном интервью он рассказал, что Уокен попросил своего водителя каждый день отвозить их на съемочную площадку вдвоём - для того, чтобы они могли начать день как настоящие отец и сын. "Я до сих пор не знаю - то ли он просто издевался надо мной, то ли ему нравилась моя компания. Мы ехали и не говорили друг другу ни слова. В любом случае, для меня это было нечто особенное," - сказал актер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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