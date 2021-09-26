Тина Тернер - королева рок-н-ролла

Тина Тернер переехала в Сент-Луис, и когда она училась там в старших классах, они с сестрой часто ходили в ночные клубы и на концерты. Она впервые увидела Айка Тернера, выступающего со своей группой «Короли ритма», в Манхэттенском клубе в Ист-Сент-Луисе. Увидев его выступление, она подошла к Айку и спросила, разрешит ли он ей спеть с ним. Айк сказал Тине, что позвонит ей, но так и не позвонил. Поняв, что звонка она не дождется, Тина решила взять дело в свои руки . Однажды ночью в 1957 году, когда «Короли ритма» отдыхали в антракте, она пробралась на сцену, взяла микрофон и спела песню Би Би Кинга «You Know I Love You». Услышав, как она поет, Айк спросил, знает ли она еще какие-нибудь песни. Она выступала с группой весь вечер. стальное, как говорится, вошло в историю.