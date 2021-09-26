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Тина Тернер - королева рок-н-ролла

Тина Тернер - королева рок-н-ролла (12 фото)

Автор:
26 сентября 2021 14:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тина тернер   звезды   знаменитости   познавательно   рок-н-ролл   удивительно   факты   шоу бизнес   
787
12
Тина Тернер - одна из самых успешных артисток всех времен, но ее жизнь была совсем не легкой. Подборка удивительных и малоизвестных фактов о ней не только доказывает, что она истинная рок-королева, но и показывает, как много она работала ради этого титула.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тина тернер   звезды   знаменитости   познавательно   рок-н-ролл   удивительно   факты   шоу бизнес   
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8  комментариев
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1k
sandman 2 часа назад
Как бы АБП не стремилась быть похожей, ей до Тины Тернер как до солнца!
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5k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Эти картинки должны быть всегда вместе!!!

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1k
Никита Сергеевич 49 минут назад
You simply the best!
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12k
Великий Кормчий 50 минут назад
Рок-н-ролл и Тина Тернер? Ну ну.
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108k
Москвичка 51 минуту назад
Шикарная певица, незабываемый тембр голоса, ураган на сцене. При этом скромная, без понтов.
А сколько у нее хитов! Не сосчитать!
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7k
Перст Указующий 52 минуты назад
"но её жизнь была..." Я на всякий случай проверил: всё еще жива.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Тут немного спорно. Она, конечно,- носит титул "Королева Рок-н ролла" Народный, а не официальный, вики- пистит), однако большинство её альбомов и произведений не катят на rock-n-roll, скорее- рок, поп, R&B, джаз и прочее, но не RNR. Ну нет там зажигательного танцевального RNR, каким он должен быть....
имхо
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49k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
таня токарева молодец
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