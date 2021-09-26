Тина Тернер - королева рок-н-ролла

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Тина Тернер - одна из самых успешных артисток всех времен, но ее жизнь была совсем не легкой. Подборка удивительных и малоизвестных фактов о ней не только доказывает, что она истинная рок-королева, но и показывает, как много она работала ради этого титула.
Ее настоящее имя - Анна Мэй Буллок
Тина Тернер - Анна Мэй Буллок - родилась 26 ноября 1939 года в Браунсвилле, штат Теннесси. Она использовала сценический псевдоним «Маленькая Энн», пока не начала выступать с Айком Тернером. Она начала петь с группой Айка «Короли ритма», вскоре вышла за Айка замуж и стала выходить на сцену как Тина Тернер.
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Родители бросили Тину и ее сестер
Когда началась Вторая мировая война, родители Тернер переехали в Ноксвилл, штат Теннесси, чтобы работать на оборонном объекте. Однако они решили не перевозить Тину и двух ее сестер в Ноксвилл, и Тину отправили жить к бабушке и дедушке. Два года спустя Тина и ее родители вернулись в Натбуш, штат Теннесси. В 1950 году, когда Тине Тернер было 11 лет, ее мать оставила семью и уехала в Сент-Луис, спасаясь от мужа-абьюзера. Два года спустя отец Тины снова женился и переехал со своей новой женой в Детройт, оставив Тину и ее сестер. Девочек отправили в Браунсвилл, штат Теннесси, к бабушке по материнской линии.
Она подрабатывала уборщицей и медсестрой
Пока Тина Тернер находилась на попечении бабушки по материнской линии, она работала домработницей в богатой семье. Став старше, до того, как началась ее музыкальная карьера, она работала медсестрой в Еврейской больнице Барнс в Сент-Луисе. Изначально она планировала стать медсестрой, но когда ее музыкальная карьера пошла на взлет, она отказалась от этого плана.
Ей пришлось хитростью пробивать себе путь в группу Айка Тернера
Тина Тернер переехала в Сент-Луис, и когда она училась там в старших классах, они с сестрой часто ходили в ночные клубы и на концерты. Она впервые увидела Айка Тернера, выступающего со своей группой «Короли ритма», в Манхэттенском клубе в Ист-Сент-Луисе. Увидев его выступление, она подошла к Айку и спросила, разрешит ли он ей спеть с ним. Айк сказал Тине, что позвонит ей, но так и не позвонил. Поняв, что звонка она не дождется, Тина решила взять дело в свои руки . Однажды ночью в 1957 году, когда «Короли ритма» отдыхали в антракте, она пробралась на сцену, взяла микрофон и спела песню Би Би Кинга «You Know I Love You». Услышав, как она поет, Айк спросил, знает ли она еще какие-нибудь песни. Она выступала с группой весь вечер. стальное, как говорится, вошло в историю.
У нее не было прав на свое сценическое имя
Сегодня хорошо известно, что Айк Тернер подвергал Тину эмоциональному и физическому насилию. Именно Айк изменил ее имя с Анны Мэй Буллок на Тину Тернер, и когда дуэт стал успешным, он решил зарегистрировал ее имя как товарный знак. По сути, это означало, что если Тина Тернер решит покинуть группу, Айк сможет получить другую вокалистку и использовать имя Тина Тернер. Но уже скоро все понимали, что это будет проблематично: Тина стремительно набирала популярность.
Она опрокидывала расовые барьеры
После того, как Айк и Тина Тернер выпустили сингл «A Fool in Love» в июле 1960 года, Айк решил создать гастролирующую группу The Ike & Tina Turner Revue, в которую вошли группа Айка «Короли ритма» и женская группа под названием Ikettes в качестве бэк-вокалисток. В течение 1960-х Айк несколько раз отправлял группу в турне. Она была настолько популярна, что во время турне выступала для несегрегированной публики в южных штатах. Это было огромным событием на фоне продолжавшихся проблем с гражданскими правами цветного населения в Соединенных Штатах.
При разводе мать Тины поддержала Айка
Тина и Айк Тернер официально поженились в 1962 году на гражданской церемонии в Тихуане, Мексика. Хотя их группа добилась огромного мирового успеха, Тине было очень плохо. Айк издевался над Тиной и бил ее, и ей часто приходилось выступать с синяками, кровавыми губами и черными глазами. Все было настолько безнадежно для Тины, что в 1968 году она попыталась покончить с собой, приняв огромную дозу валиума. Но когда Тина сбежала от Айка, ее собственная мать не поддержала ее решение. По мнению матери Тины, Айк был первым, кто привел ее к успеху, и ей следовало быть ему благодарной. Как говорила сама Тина: «Мать... никогда не хотела отдавать мне должное».
Тина ушла от мужа почти нищей
Несмотря на всемирный успех, после развода Тина Тернер осталась почти нищей. При разделе имущества ей остались лишь две машины и права на ее сценическое имя. Сама артистка это подтвердила, заявив: «После развода я я ничего не получила. Ни денег, ни дома. Поэтому я сказала, что просто возьму свое имя». К счастью, ей удалось в конце концов добиться успеха с именем, которое когда-то даже не принадлежало ей.
Она установила мировой рекорд
В 1988 году Тина Тернер гастролировала по миру со своим альбомом 1986 года "Break Every Rule". Во время концерта в Рио-де-Жанейро она установила мировой рекорд Гиннеса по самой большой платной аудитории для сольного исполнителя, продав 180000 билетов. Это выступление побило рекорд Фрэнка Синатры 1980 года.
Муж пожертвовал ей свою почку
В 2013 году Тина вышла замуж за бывшего музыкального продюсера Эрвина Баха, но через три недели после свадьбы Тина перенесла инсульт, и ей заново пришлось учиться ходить. Через три года после инсульта, в 2016 году, у Тины диагностировали рак кишечника. Она пыталась снижать крояное давление гомеопатией, но эти средства привели к серьезному повреждению почек. Бах решил пожертвовать ей почку. 7 апреля 2017 года Тина перенесла трансплантацию и получила почку мужа.
Она дважды была представлена в Зал славы рок-н-ролла
Тина Тернер - одна из немногих, кто несколько раз попал в Зал славы рок-н-ролла. Впервые она была представлена туда в 1991 году за работу с Айком Тернером, а во второй раз - за свою работу в качестве сольного исполнителя в октябре 2021 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А сколько у нее хитов! Не сосчитать!
имхо