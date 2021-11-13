Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе

Поначалу у Тома Хэнкса почти не было шансов стать Форрестом Гампом. Эту роль хотели отдать Джону Траволте, но он снимался в «Криминальном чтиве" и не захотел отвлекаться.Кстати, актер не жалел об этом: роль Винсента Веги стала для него не менее триумфальной, чем роль Гампа - для Тома Хэнкса. Гораздо позже в интервью Траволта сказал, намекая именно на роль Форреста Гампа: «Мне хорошо, когда я отказался от некоторых ролей, потому что на них были созданы другие карьеры». Действительно, Гамп принес Хэнксу не только "Оскар", но и звездную карьеру: звезда комедии предстал перед зрителями в новом свете.