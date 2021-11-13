Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе

807
11
Том Хэнкс - великолепный актер, который удивляет зрителей искусством перевоплощения в каждом из своих фильмах. И не только в фильмах! Жизнь Тома Хэнкса сама по себе потянет на неплохой сценарий с удивительными и неожиданными сюжетными поворотами.
Том Хэнкс не снимался в фантастических фильмах - до недавнего времени
Хэнкс снялся во множестве фильмов, но научно-фантастического кино он, казалось, избегал. Хэнкс, правда, продюсировал научно-фантастический приключенческий фильм «Город углей» (2008), но остался за кадром. Вышедший на экраны в 2021 году "Финч" стал для него как для актера первой фантастической картиной. Играя пережившего апокалипсис Финча Вайнберга, Том Хэнкс перемещается по выжженной земле в компании собаки и робота - как всегда, неотразимый.
×
×
Хэнкс помогает Национальному космическому обществу США
После съемок в «Аполлоне-13»(1995) Хэнкс по-настоящему заболел космосом. Пот его признанию, в детстве он, как и многие, хотел стать космонавтом, но эту мысль быстро вытеснили мечты об актерской карьере. Но теперь к нему вновь вернулась любовь к звездам - правда, на совершенно земном уровне. Хэнкс входит в Совет управляющих Национального космического общества и с удовольствием занимается популяризацией космических исследований. С учетом того, что Forbes внес его в список «знаменитостей, пользующихся наибольшим доверием в Америке в 2006 году», его агитация наверняка привлечет к космической теме немало последователей.
В мире празднуется Международный день Тома Хэнкса
1 апреля - Международный день Тома Хэнкса. Кевин Терк, один из организаторов этого ежегодного праздника, рассказал что причиной его появления стали «частично совпадение, а частично - массовое обращение». В 2004 году группа студентов «наткнулась на марафон фильмов о Томе Хэнксе в День дурака». Идея отдать дань Хэнксу прижилась, и они начали ее продвигать. Теперь этот праздник является скоординированным всемирным мероприятием, и доходы от него направляются благотворительным организациям, которые опекает Хэнкс.
Хэнксу не сразу дали роль в «Форресте Гампе»
Поначалу у Тома Хэнкса почти не было шансов стать Форрестом Гампом. Эту роль хотели отдать Джону Траволте, но он снимался в «Криминальном чтиве" и не захотел отвлекаться.Кстати, актер не жалел об этом: роль Винсента Веги стала для него не менее триумфальной, чем роль Гампа - для Тома Хэнкса. Гораздо позже в интервью Траволта сказал, намекая именно на роль Форреста Гампа: «Мне хорошо, когда я отказался от некоторых ролей, потому что на них были созданы другие карьеры». Действительно, Гамп принес Хэнксу не только "Оскар", но и звездную карьеру: звезда комедии предстал перед зрителями в новом свете.
Том Хэнкс - родственник Авраама Линкольна
Том Хэнкс состоит в четвероюродном родстве с 16-м президентом США Авраамом Линкольном, мать которого в девичестве звалась Нэнси Хэнкс. Впрочем, Хэнкс не чувствовал себя достойным великого человека, когда в 2012 году пробовался на Линкольна в фильме, который снимал Стивен Спилберг. Роль, в итоге, досталась Дэниелу Дэй-Льюису.
Среди его родни - еще и мистер Роджерс
В фильме "Прекрасный день по соседству" Том Хэнкс сыграл роль знаменитого проповедника и телеведущего детской программы "Соседство мистера Роджерса". Уже во время съемок Хэнкс узнал что они с Роджерсом также приходятся дальней родней. Удивительно кинематографический сюжет!
Том Хэнкс коллекционирует пишущие машинки
Том Хэнкс - страстный коллекцинер пишущих машинок. По его признанию, для него они стали "ключами к счастью". Хэнкс говорит, что пишущая машинка завораживает его, поскольку она - «очень специфический инструмент, предназначенный для выполнения одной-единственной задачи, которую она выполняет идеально».
Том Хэнкс - писатель
В 2017 году Хэнкс выпустил свой первый сборник рассказов - разумеется, посвященный пишущим машинкам! Его книга "Нестандартная печать" получила вполне достойные отзывы критиков. Что ж, если он решит уйти с экранов, похоже, что следующий этап его карьеры уже предопределен.
В честь Тома Хэнкса и Мэг Райан назвали астероиды
Тома Хэнкса и Мэг Райан связывает давнее творческое сотрудничество. «Неспящие в Сиэтле» (1993), «Вам письмо» (1998) и «Джо против вулкана» (1990) стали значимыми ступенями в карьере обоих актеров. Хэнкс также снялся в режиссерском дебюте Райана «Итака» (2015). Чтобы увековечить это замечательное творческое содружество, НАСА назвало в их честь два астероида. 12818 Томхэнкс и 8353 Меграйан находятся в семи световых годах друг от друга, но провели космическое свидание, когда приблизились к Земле в сентябре 2011 года.
Ради своей жены Хэнкс сменил конфессию
Вторая жена Тома Хэнкса - Рита Уилсон. Их браку уже более трех десятилетий. И до сих пор их брак называют одним из самых крепких в Голливуде. «Мы нашли друг друга благодаря провидению, - сказал Хэнкс в 2001 году в интервью Опре Уинфри, - хотя наши отношения не такие волшебные, как бывает в кино». Тем не менее, ради жены, родившейся в православной семье с греческими корнями Хэнкс обратился в греческую православную церковь. А в 2002 году он продюсировал комедию «Моя большая греческая свадьба».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- На что тратит деньги Том Хэнкс?
- 10 фактов про Киану Ривза, которых вы не знали
- 10 удивительных фактов о Сэмюэле Джексоне
- Неожиданные факты о знаменитостях
- Том Хэнкс получил греческое гражданство
19
Понравилось19
Новости партнёров