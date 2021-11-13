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Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе

Родство с президентом и другие невероятные факты о Томе Хэнксе (11 фото)

Автор:
13 ноября 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Том Хэнкс   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   неожиданно   факты   шоу бизнес   
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Том Хэнкс - великолепный актер, который удивляет зрителей искусством перевоплощения в каждом из своих фильмах. И не только в фильмах! Жизнь Тома Хэнкса сама по себе потянет на неплохой сценарий с удивительными и неожиданными сюжетными поворотами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Том Хэнкс   актеры   голливуд   звезды   знаменитости   неожиданно   факты   шоу бизнес   
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fedya 2 часа назад
Насчет научно-фантастических фильмов: а как же облачный атлас?
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azuver 4 минуты назад
Великолепный актёр. Не где не засвеченный в дрязгах и скандалах.
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А ещё он снялся в фильме Код да Винчи,где нам объяснили,что вирусы и био-терроризм это плохо,но если это для хорошей цели,чтобы человечство(золотой ярд) жило и дальше,то это конечно очень хорошо! И он при своём плотном графике,находит время чтобы неузнанным лазить по голивуду,искать и находить потерянные детские вещи и выкладывать в свой инстаграмм! И какое совпадение,что он известный актёр и родственник массона Авраама Линкольна!

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