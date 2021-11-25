8 неожиданных и забавных фактов о Томе Крузе

Сказать, что голливудский сорвиголова Том Круз — сгусток чистой энергии, будет преуменьшением. Ведь он настолько энергичный, что Уилл Смит как-то раз назвал его «киборгом»! Сегодня мы расскажем, что имел в виду Смит, а также еще несколько интересных фактов о Томе Крузе.
В этом году Уилл Смит наконец-то выпустил долгожданные мемуары, которые озаглавил «Уилл». В книге он упоминает о том, как восхищается Томом Крузом.
Когда-то еще в молодости Смит решил воспользоваться советом Арнольда Шварценеггера и рекламировать свои фильмы самостоятельно. Чтобы достичь голливудских вершин, ему нужно было дать горы интервью и пожать руку тысячам поклонников. И, поскольку Том Круз определенно потратил немало времени на общении с прессой, Смит «поклялся тратить на это два часа больше, чем тратил он, в каждой стране».
Что же случилось в итоге? Смит совершенно выбился из сил, а Круз даже не вспотел. «Том Круз либо киборг, либо его шестеро», — пишет Смит в книге.
Если мы что-то и знаем о Томе Крузе, так это то, что у него вечно земля горит под ногами. Это неспроста: оказывается, фильмы, в которых он бегает, зарабатывают в прокате больше! Об этом удивительном открытии написал сайт Rotten Tomatoes, который тщательно проанализировал фильмографию Круза и даже подсчитал, сколько актер пробежал в каждом фильме. Оказывается, что Круз «за 37 лет пробежал на экране немногим больше 24 000 футов [7,3 километра]».
Хотя однажды он едва не сыграл Железного Человека, Том Круз пока так ни разу и не появился в фильмах по комиксам. А если когда-нибудь появится, у создателей будет проблема с мерчандайзом.
Дело в том, что Круз запрещает компаниям использовать его внешность для таких товаров, как, например, коллекционные фигурки. То же самое, кстати, касается и видеоигр. Что крайне печально для фанатов, которые хотят поиграть за своего любимого персонажа.
Прежде чем стать саентологом, в молодости Круз собирался вступить в ряды священников католической церкви в Цинциннати. Как сообщил Daily Mail его приятель Шейн Демплер, они «думали, что священники ведут отличный образ жизни».
Но все пошло наперекосяк, когда приятели решили позаимствовать у монахов спиртное и провернули собственную «невыполнимую миссию»: один из них стащил выпивку и выбросил в окно, пока второй стоял внизу наготове. Руководство узнало об этой выходке, и Круза тут же вышвырнули. Однако именно театральный кружок в школе семинарии Святого Франциска пробудил в нем интерес к актерской игре.
В фильме «Операция “Валькирия”» (2008) Том Круз играет непривычно мрачную для своего амплуа роль — нацистского полковника, который готовит покушение на Гитлера. Напряженную драму затмил спор… об идеальных ягодицах актера. Зрители решили, что Круз использовал накладные ягодицы, поскольку в одной из сцен пятая точка актера выглядела слишком идеальной, хотя ему на тот момент было уже хорошо за сорок. Том Круз опроверг все слухи и заявил, что не использовал накладки.
Как отметил Уилл Смит в своих мемуарах, Том Круз старательно отрабатывает свое звание мировой иконы кино. И одной стране настолько полюбились его визиты, что власти решили посвятить ему выходной день. Круз «приезжал в Японию гораздо чаще любой другой голливудской звезды, поэтому он стал первым, кто удостоился собственного праздника в стране», — пишет CheatSheet.
Круз славится своим заразительным энтузиазмом, и порой кажется просто великовозрастным ребенком. Вплоть до того, что он приглашает других взрослых поиграть с ним. В 2015 году актриса и бывший саентолог Лия Ремини описала в своих мемуарах случай, когда Круз собрал гостей у себя дома и предложил им поиграть в прятки. Ремини отказалась, а вот Уилл Смит с женой Джадой Пинкетт-Смит поучаствовали в развлечении.
Как порадовать любимого родителя в День матери? Конечно же заставить ее прыгнуть с парашютом! Именно это и произошло, когда Том Круз пригласил свою мать Мэри Ли во Флориду, где он снимал «Дни грома» (1990).
«Я ее не предупредил, — рассказал актер на «Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом» в 2018 году. — Я просто сказал: “Идем со мной, мама”». Как же она отреагировала на эту экстремальную затею? По словам Круза, она просто сказала: «Хорошо, милый. Давай сделаем это».
Источник:
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Больше всего нравится, как он сыграл в "Последнем самурае", на сколько идеально он вписался в это амплуа и в колорит фильма.
"Миссия невыполнима" не смотрел ни одну часть, не знаю причину, не хочется. Наверное, отталкивает излишняя фантастичность фильма. Но понимаю, что классика, и рано или поздно посмотреть придется...
К "С широко закрытыми глазами" отношусь нейтрально. Смотрел два раза, ужился понять, но до конца фильм не понял. Конечно, на Николь в нем можно смотреть бесконечно!.. На Крузака тоже :)
"Человек дождя" понравился, и сам фильм хороший, и Том сыграл в нем прекрасно. Но по моему мнению - фильм на один раз, пересматривать не тянет.
Еще "Ванильное небо" с ним смотрел. Но очень давно, надо пересмотреть. Помню, эмоционально остались не самые приятные впечатления, тяжелый фильм... Короче, надо пересмотреть...
Долгих лет жизни, любимый актер!
Больше не при помню, что еще смотрел с ним что-то. У меня нет цели пересматривать все его работы. Это совсем не обязательно, чтобы раскрыть актера.. ))