8 неожиданных и забавных фактов о Томе Крузе

В этом году Уилл Смит наконец-то выпустил долгожданные мемуары, которые озаглавил «Уилл». В книге он упоминает о том, как восхищается Томом Крузом.

Когда-то еще в молодости Смит решил воспользоваться советом Арнольда Шварценеггера и рекламировать свои фильмы самостоятельно. Чтобы достичь голливудских вершин, ему нужно было дать горы интервью и пожать руку тысячам поклонников. И, поскольку Том Круз определенно потратил немало времени на общении с прессой, Смит «поклялся тратить на это два часа больше, чем тратил он, в каждой стране».

Что же случилось в итоге? Смит совершенно выбился из сил, а Круз даже не вспотел. «Том Круз либо киборг, либо его шестеро», — пишет Смит в книге.